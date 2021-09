En la mañana de hoy, la Academia Latina de Grabación anunció los nominados para la vigésima segunda entrega anual de los premios Latin Grammy, que se llevará a cabo el 18 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Las críticas no se hicieron esperar ante las nominaciones a artistas del género del reguetón por parte del cantante colombiano del género urbano J Balvin, quien aún cuando sí está nominado en la categoría Canción del Año por el tema “Agua” junto a Tainy, usó su cuenta de Twitter para manifestar que los artistas de reguetón no están siendo valorados por la Acadamia.

“Los Grammys no nos valoran , pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto . Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating pero no nos dan el respeto (Pd. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido ) JOSE”, escribió.

Asimismo, añadió otro tweet en el que insta a que ningún artista del género urbano acuda a la celebración de estos premios.

No es la primera vez que esta discusión sale a relucir, pues hace dos años artistas como Daddy Yankee, Bad Bunny, Maluma y el mismo J Balvin arremetieron con críticas contra la Academia por sus decisiones. En ese entonces difundieron en sus redes sociales el lema ‘Sin Reggaetón no hay Grammy’, que se viralizó y hasta llegó a ser mencionado por algunos artistas en medio de la premiación. Su inconformismo giró en torno a la falta de reconocimiento contra el género, el cual, según ellos, representa a toda Latinoamérica.

Del mismo modo que J Balvin recibió mensajes de apoyo de parte de algunos de sus seguidores, como lo fue el de @AAngel20131 que le dio la razón: “EXACTO!!!!, nos descriminan pero nos necesitan tanto al cantante como al fan, no nos quieren para otra cosa, pero menos mal que al final se les cae la máscara, y nosotros no tenemos que hacer nada el KARMA se encarga sólito...”, hubo otros con diversos tipos de reacciones, incluyendo muchos cuestionamientos de que no entendían bien la “pataleta” del cantante. Si bien J Balvin lanzó la crítica, este no detalló la raíz del problema.

“Jose, ¿me podrías explicar por qué lo dices? Quiero saber el argumento de por qué consideras que están poniendo por debajo al Reggaetón de los otros tantos géneros latinos qué hay por considerar y de seguro premiar”, manifestó el usuario @AlejandroGari_.

“Miren estas premiaciones les vale la música, les importa el dinero y lo que puedan sacar de los artistas para beneficio propio, los artistas no necesitan un premio para validar su fama y su talento. Los fans deberían de dejar de lamarle las patas a esta industria”, publicó por otra parte @taetaecutee.

Otros seguidores le dejaron claro que, aunque les guste su música, consideran que esta no tiene la calidad para ser merecedora de estos premios.

“Si empezarán a sacar música con mayor calidad, y no hablo de ‘beats’ que suenen brutales, si no entregar música que tenga mayor sentido lírico, y los artistas no solo se preocuparan en mejorar su marketing, si no también en mejorar como artistas en la parte vocal podrían reclamar”, dijo el usuario en la red @manuponcemusic.

El tema también se extiende para atraer a la atención nuevamente de que la cantidad de mujeres nominadas suele ser menor que la de los hombres.

“Jajajajaj no me hagas reír, sabes cuanto tengo q aguantar año tras año que a nuestras artistas mujeres les roben y se lo den a puros hombres q literalmente no hacen nada nuevo, los mismos sonidos, la mismas letras denigrantes que al final no tienen ningún mensaje y, como dice su nombre es una academia de artes, lo tuyo es solo comercial, cuando no estés nominado a los premios que dan lo popular o los que premian las ventas o el comercialismo ahí si hablas, pero no hables cuando todo lo que haces es comercial y hay artistas mejores que tu, tanto como Yuridia, Aitana, Greeicy, Danna, Thalia, Becky g, Karol g, Yuri, Natti, etc. La lista es larga, ellas tienen q renovarse o morir, su música no es tomada en cuenta en los programas de música y aún así solo una de ellas recibe una nominación cada mil años y yo no las veo quejándose”, manifestó @Lourdes61179889.

“Agradece que al menos estás nominado, las que nunca valoran e ignoran son a las mujeres, el machismo en la industria no ha acabado y nunca acabará #SinMujeresNoHayLatinGRAMMY”, dijo por su parte @LEAVEMEALONF.