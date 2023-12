La agenda de espectáculos musicales en este año fue muy generosa y productiva en las principales tarimas del país. Casi todos los fines de semana hubo algún espectáculo musical que se apoderó de las grandes salas del país, como lo son el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, el Centro de Bellas Luis A. Ferré, el Coca-Cola Music Hall y hasta el Estadio Hiram Birthon que volvió a ser escenario de conciertos.

En el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot se realizaron 80 eventos, la mayoría conciertos, según confirmó la gerencia del recinto de Hato Rey. En total se vendieron 650, 673 boletos.

La sala del Coca-Cola Music Hall sumó otros 120 eventos en los que también se incluyen conciertos. Todos los espectáculos buscan complacer de alguna manera a los asistentes que pagaron ver a sus ídolos.

Repasamos algunos de los conciertos inolvidables que se celebraron en el 2023 y que fueron los mejores, ya sea por la presentación de un buen concepto de producción, establecieron un récord y a su vez celebraron grandes trayectorias artísticas de décadas en la escena musical.

1. El adiós y la conversión de Daddy Yankee

El cantante puertorriqueño Daddy Yankee concluyó su esperada gira de despedida de los escenarios con cinco espectaculares conciertos en el Coliseo José Miguel Agrelot. Fue en su patria que cerró el capítulo musical de 32 años en la industria para darle espacio a su conversión al cristianismo, que anunció en un emotivo mensaje en su última función del concierto, denominado “La Meta”. Para quienes asistieron al viaje nostálgico musical, el adiós fue histórico al anunciar que le servirá a Dios.

“Por eso esta noche reconozco y no me avergüenzo de decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y que yo viviré para Él. La Biblia dice, todo aquel que lo reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconocerá delante de mi Padre. Ahora el que me conoce por Daddy Yankee que diga, ‘Daddy Yankee en Cristo, Raymond Ayala en Puerto Rico’. Se acabó una historia y va a comenzar una nueva historia, un nuevo comienzo. Todas las herramientas que tenga en mi poder, como la música, las redes sociales, las plataformas, un micrófono, todo lo que Jesús me entregó, es ahora para el reino”, sostuvo ante un Choliseo repleto y eufórico que recordará para siempre la emotiva noche.

2. Olga Tañón encendió el Choliseo

/

El público de su patria anhelaba ver a Olga Tañón en un concierto masivo en el Coliseo de Puerto Rico y luego de casi dos décadas de la apertura del llamado Choliseo la “Mujer de fuego” cumplió su cometido al regalar una velada de mucho baile, canto y energía. La cantante se apoderó el 2 de septiembre por primera vez del Coliseo de Puerto Rico en una “Gran Fiesta” en la que el público nunca se sentó, ni dejó de cantar junto a su ídolo.

3. Ricky Martin Sinfónico

/

El astro Ricky Martin boricua se presentó en agosto junto a la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico en uno de los más importantes conciertos de su carrera, “Ricky Martin Sinfónico”. Escuchar los arreglos sinfónicos de los grandes éxitos de Martin resultó una experiencia sublime para los asistentes, ya que la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico fue igual de protagonista que el artista. El cantante sostuvo que se le erizó la piel ante las emociones que experimentó en el escenario del Coliseo de Puerto Rico.

4. Con más funciones en el Estadio Hiram Bithorn

/

La cantante colombiana Karol G estableció un récord el 13 de marzo de 2023 al completar tres funciones, todas vendidas en el Estadio Hiram Bithorn en San Juan. La estrella urbana fue la primera fémina en realizar tres conciertos vendidos en el recinto de San Juan. Su espectáculo fue con un gran montaje y organización donde al igual que Bad Bunny, ofreció otras experiencias de entretenimiento en el exterior del estadio para su fanaticada. Un desfile de invitados acompañó a la artista.

5. Arcángel y sus siete funciones

Arcángel junto a Bad Bunny, durante uno de sus conciertos. (Stephanie Rojas)

El exponente urbano Arcángel ofreció en febrero siete funciones, vendidas en su totalidad en el Coliseo de Puerto Rico. Además de repasar su historia en el reguetón y contar con invitados como Bad Bunny, Arcángel dedicó sus conciertos a las víctimas fatales de accidentes de auto como su hermano Justin, quien falleció en el 2021.

6. Festejaron trayectoria

El Sonero de la Juventud, Víctor Manuelle, celebró 30 años de carrera musical el 3 de junio de 2023 en el Coliseo de Puerto Rico. Fue una gran noche para la salsa y para el soneo.

El cantante Víctor Manuelle durante su concierto en el Coliseo de Puerto Rico el 3 de junio de 2023. (Alejandro Granadillo)

La cantante Ivy Queen fue otra de la artista que debutó en el Coliseo de Puerto Rico, luego de una extensa carrera como pionera del género urbano. La reguetonera se presentó el 9 de septiembre con su concierto “Killa Queen” para validar que sigue siendo la reina del reguetón.

Martha Ivelisse Pesante, nombre de pila de la artista, conocida por su debut con The Noise en Puerto Rico durante el 1995, salió al encuentro vestida de amarillo. (Suministrada)

Un auténtico “Caballero de la salsa”, Gilberto Santa Rosa regresó en agosto al escenario del Coliseo de Puerto Rico para ofrecer un espectáculo impecable con el que validó el talento, la consistencia y el trabajo de casi 50 años interpretando su soneos. El salsero disfrutó el concierto “Auténtico”.