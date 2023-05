Luego de un intenso y difícil proceso de selección, el jurado del Puerto Rico Classical Music Initiative, seleccionó como ganadores de su primera convocatoria a los compositores puertorriqueños Keren Torres Díaz, Rafael Pérez Deliz y Hermelindo Ruiz Mestre. Los tres vencedores fueron anunciados esta noche durante un programa especial transmitido para Canal 6 de WIPR, donde se escucharon todas las piezas participantes y ganadoras.

Esta convocatoria, que estuvo abierta entre el 28 de octubre y el 28 de noviembre de 2022, recibió el apoyo de 26 jóvenes compositores puertorriqueños, quienes decidieron pasar por todo el proceso de evaluación. Para poder participar, los compositores debían tener más de 16 años, las piezas no podían ser de más de seis a siete minutos de duración y tenían que ser escritas para tocarse por un grupo de cámara.

Un jurado compuesto por compositores, conductores, músicos y cantantes como Cucco Peña, Hilda Ramos, Roselín Pabón, Manuel Calzada y Enery Ortiz, se reunió para elegir a los tres ganadores. “Fue bien difícil seleccionar a los ganadores. No es lo mismo evaluar una voz o un instrumento, aquí tuvimos que evaluar una obra, que es un componente de varios instrumentos, que es original, que sale de la nada y hay que ser justos con todos los elementos y escucharla bien, para poder escoger a los mejores”, explicó la cantante y soprano Hilda Ramos.

PUBLICIDAD

De izquierda a derecha: Hermelindo Ruiz Mestre, Manuel Calzada, Rafael Pérez Deliz, Roberto “Bobby” Díaz, Hilda Ramos, Keren Torres Díaz y Roselín Pabón. (Miguel J. Rodriguez Carrillo)

“Aquí todos son ganadores, pero había que escoger tres. Cada uno de ellos va a recibir un premio de $2,500 y se va a tocar sus piezas grabadas tanto en Puerto Rico, como en la emisora All Classical Portland’s, en Oregon, que se escucha a través de todo Estados Unidos”, mencionó Roberto “Bobby” Díaz, vicepresidente de las emisoras de radio Allegro 91.3 FM y 940AM, que forman parte del conglomerado de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR).

Para muchos de los jóvenes participantes, este tipo de convocatoria es un vehículo que le puede abrir puertas y darle exposición. “Esta convocatoria es un vehículo que facilita el que los compositores sean escuchados. Cuando uno es compositor, la parte más difícil es hacerle llegar al público esas historias que uno tiene en la cabeza y que la plasma en una pieza. A veces, no hay el foro para que esa historia se comparta”, detalló Manuel Calzada, compositor, rector del Conservatorio de Música de Puerto Rico y quien formó parte del jurado del Puerto Rico Classical Music Initiative. “Este tipo de iniciativa abre un foro para que nosotros los compositores podamos expresar lo que está dentro de nuestro corazón. Especialmente para un estudiante y músico que está en el principio de su carrera, donde todo es particularmente más difícil”.

WIPR grabó un especial para la televisión para develar los ganadores del Puerto Rico Classical Music Initiative del 2023. (Miguel J. Rodriguez Carrillo)

Para honrar a los participantes y ganadores, WIPR grabó un programa especial en el Conservatorio de Música de Puerto Rico, que se transmitió esta noche a las 7:30 p.m. por el Canal 6 y por la aplicación WIPR+ y donde el público podrá apreciar las composiciones más destacadas.

PUBLICIDAD

Los participantes de la convocatoria fueron: Alberto Guidobaldi, Anthony Rodríguez, Arnaldo Franco, Carlos Cotto, Deborah Carrillo, Esteban Godínez, Gabriel Santiago, Héctor Aponte, Héctor Del Manzano, Hermelindo Ruiz, Hernando Dorvillier, Javier Rodríguez, Kenmel González, Keren Torres, Ketsia Cardona, Lemuel Maldonado, Mariano Rodríguez, Nicole Enid, Omar Cruz, Osvaldo Quiñones, Pedro Alvarado, Pedro Franco, Rafael Pérez, Raúl Barrios, Rubén Santiago y Yalana Del Mar.

Estos fueron los tres ganadores que fueron seleccionados por el jurado:

Keren Torres Díaz

Esta compositora y música, que se destaca por tocar el chelo, nació hace 21 años en Vega Alta y estudia en el Conservatorio de Música de Puerto Rico. “Mi pieza se llama ‘Voluble’. La escribí en un estado de ánimo bastante crítico, porque estaba triste. Los estudios no me estaban yendo bien, tenía unos asuntos familiares que me preocupaban, por lo que tenía muchos sentimientos encontrados y a mí me gusta mucho escribir cuando me siento así”, detalló Torres Díaz. “Para mí, escribir música es una terapia. Cuando terminé la pieza pensé ‘déjame aprovechar el momento y tirarme para la competencia de composición’”.

A pesar de que escribe composiciones musicales con regularidad, la puertorriqueña entiende que no es una especialista en esta rama, por lo que le tomó por sorpresa el estar entre los tres ganadores. “La verdad es que no puedo creer que me hayan seleccionado entre los ganadores, porque realmente me especializo más en lo que es mi instrumento, el chelo. Así que, escribo no porque tomé clases de composición, sino por la teoría de las clases y por ponerlo en práctica, pero realmente no me especializo en la composición”, explicó la joven música.

PUBLICIDAD

Rafael Pérez Deliz

A punto de graduarse con un bachillerato de teoría musical y composición del Conservatorio de Música de Puerto Rico, este joven de 22 años nacido en Arecibo, fue uno de los ganadores gracias a la pieza “Tribal”. “Esta pieza musical fue diseñada y creada para tener muchos contrastes rítmicos y que su identidad fuera el ritmo. Es una pieza para quinteto de metales y la razón por el título, es porque una de las inspiraciones que utilicé para desarrollar ese patrón rítmico fue la banda de jazz fusión, Tribal Deck”, explicó Pérez Deliz. “Esta es una pieza clásica, pero esos cambios rítmicos fueron la base que sentó a la pieza como tal”.

Para este músico, que también da clases de guitarra, piano, bajo, técnica vocal y composición, el haber pasado por todo el proceso de inscripción y evaluación del jurado del Puerto Rico Classical Music Initiative le ha brindado una experiencia inolvidable, sobre todo por tener que aparecer en televisión y dar entrevistas. “Estoy muy orgulloso de haber sido premiado. Realmente ha sido un año de muchos logros. Me estoy graduando y ya mismo viene mi recital final. Este premio, simplemente, es cosecha de los frutos que uno lleva plantando desde que comencé el bachillerato y desde mucho antes”, detalló Pérez Deliz. “Tengo mucha emoción y mucho nerviosismo, a la misma vez. No soy de estar frente a las cámaras y llevo todo el semestre con la competencia y otras actividades, y realmente es algo surrealista”.

Hermelindo Ruiz Mestre

Con 35 años, este guitarrista y compositor nacido en el pueblo de San Sebastián, tiene un gran bagaje profesional lo ha llevado a tocar a un sinnúmero de países alrededor del mundo, incluyendo en el Carnegie Hall en Nueva York, en el Teatro Las Américas en Paraguay y en Saint Church Hall en Nueva Zelanda.

PUBLICIDAD

La pieza que Ruiz Mestre presentó para este certamen se titula “To Sore Beyond”. “La pieza surgió como toda la música que escribo, que sale de la inquietud de expresar las cosas que siento y lo que voy viviendo”, describió el músico, quien ha escrito varios libros de partituras. “Vivo en Puerto Rico, así que cuando compongo música, lo que hago es expresar las sensaciones, los problemas que tenemos como país y también sus virtudes”.

Este puertorriqueño que se graduó de un bachillerato del Conservatorio de Música de Puerto Rico, siente un gran honor al haber sido nombrado como uno de los ganadores del certamen. “Sé que hay un montón de compositores aquí que merecen también el premio. Se han escogido tres, pero es simbólico, porque Puerto Rico tiene muchos compositores”, mencionó el músico que también tiene una maestría de la Universidad de Yale y un doctorado de la Universidad de Kentucky. “Quiero felicitar, sobre todo, a los que participaron y la iniciativa del Puerto Rico Classical Music Initiative, porque sinceramente creo que ha conmovido a Puerto Rico y eso mucho de ello tiene que ver con los compositores participantes. Así que, estoy honrado de ser uno de los 26 que estuvieron como parte de esta iniciativa”.