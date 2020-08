“No soy enemigo del reguetón”. Con estas palabras el cantautor Ricardo Arjona aclaró ayer viernes que no está contra del género urbano luego de las declaraciones que hizo a principios de este año sobre el furor que existe entre muchos de sus colegas que optan por grabar colaboraciones con reguetoneros.

“Yo no quiero sumarme a la inmensa lista de enemigos de clóset del reguetón, que hablan patrañas de ellos, pero suplican por un dueto. Respeto los géneros y aplaudo sus logros, pero también respeto mi dignidad. Juego a mi mundo, a mi universo. A hacer hoy mejor que nunca, lo que sé hacer, sin importarme lo que pasa”, expresó el artista guatemalteco en enero del 2020 previo al lanzamiento de su álbum “Blanco” en las plataformas digitales.

Durante un conversatorio virtual de más de dos horas con medios internacionales el compositor abundó sobre sus declaraciones y lo que piensa de la difusión del género que asegura respetar.

“No estoy reñido con las historias (del reguetón). No soy enemigo del reguetón. Los otros géneros dejaron de hacer cosas y ellos ocuparon el espacio que dejamos libres”, respondió el artista a la pregunta de ¿siendo compositor qué opinas de que en la actualidad las letras de Bad Bunny hubieran ganado un premio? Arjona, quien leyó la pregunta de un colega mexicano no dijo el nombre del trapero boricua, pero el contexto de la premisa hacía referencia al premio de Compositor del Año.

El cantante detalló que la defensa de un género musical se trabaja desde el mismo estilo.

“No se defienden los géneros haciendo duetos con el reguetón. Sí tengo algo en contra de la gente que pertenece a otros géneros y para sacar la cabeza hace duetos con el reguetón. Eso no me gusta. La mejor manera de defender el rock & roll es haciendo rock & roll. La mejor manera de defender las baladas es hacer baladas mejor que nunca. Pero alguna gente está intentando salir a flote, intentando hacer lo que está de moda y siempre genera una suerte de segundón que no cambia en nada. En mi caso, el hacer un disco acústico con sonido del año 60 con la tecnología de hoy es una contradicción inmensa, pero es mi manera de defender la música que hago”, sostuvo la voz de “Mujeres”.

En esa línea de crear duetos Arjona precisó que la inclusión de Pablo Alborán en el nuevo disco con el tema “El amor que me tenía” surgió de la admiración y del talento del cantautor español.

“Fue muy natural. Al principio nos llegaron versiones con el tema ‘Hongos’ de gente muy conocida y Pablo nos envió su versión. Pero ya estábamos terminando el tema y decidimos que fuera para ‘El Amor que me tenía’. Le enviamos un piano y él al otro día me envió cinco tracks con las armonías y todo. Fue genial y lo hicimos”, narró el cantautor que reconoció que de tener que escoger otro artista español para una colaboración se le haría “muy difícil” ya que son muchos los que admira.

Con quien dijo estar mega a gusto a la hora de hacer un dueto es con la vocalista Gaby Moreno, a quien describió “como una de mis cantantes preferidas” Arjona y Gaby grabaron juntos el éxito “Fuiste tú”.

“Con Pablo se dio la conexión y el de Gaby Moreno se dio también en la conexión de mexicanos”, mencionó.

Del nuevo disco “Blanco” detalló el proceso de crear 14 canciones grabadas en los emblemáticos estudios de Abbey Road en Londres, donde trabajó la agrupación “The Beatles”. Todo el proyecto fue grabado en su totalidad con músicos en vivo tal y como se hacía en las décadas de 1960 y para Arjona estar el mismo lugar que John Lennon y Paul McCartney, Ringo Star y George Harrison todavía es una experiencia que lo emociona y le hace experimentar el misticismo que posee el estudio de grabación y la satisfacción de develar sus sentimientos a través de la música.

Arjona se confesó fanático y “enfermo” de los Beatles, ya que la influencia musical de la música popular se reviste históricamente del famoso grupo británico. En su caso hasta se arrepiente de no haber comenzado desde pequeño a estudiar la música de los Beatles.

“Todo en este proyecto tiene que ver de alguna manera con los Beatles. La referencia musical de ellos siempre ha estado presente. Lo ha dicho Billy Joel, Sting y otros… es difícil sacarse los Beatles de encima. Empecé a escribir muy temprano y cuando empiezas muy pequeño comienzas a crear más impacto con lo que escribes que con lo que es de otra gente y entonces dejas de escuchar otras cosas. Retomé a los Beatles a los 20 años. Debí primero escucharlos y hubiese generado más armonías en la guitarra y el piano. Fui a Liverpool antes de crear Blanco y Negro y fui a la casa de cada uno de ellos, y ahora poder llegar a los estudios de Abbey Road y que te digan esté es el micrófono que usó John Lennon… es maravilloso”, especificó el artista con evidente emoción.

Arjona comenzó el proyecto musical en junio del año pasado luego de dejar a mitad la producción “Mujeres” que espera retomar una vez salga el volumen “Negro” que es la contraparte musical de “Blanco”.

La pandemia fue responsable en parte de lanzar el disco en formato digital por membresía para los fans del cantautor de “Si el norte fuera el sur”. Y es que Arjona explicó que una de las cosas positivas que ha traído el confinamiento es que “estar encerrado te obliga a ponerte creativo”.

“La falta de creatividad y de emoción son temas muchísimos más enfermizo que el mismo virus. De alguna manera el ejercicio de improvisación cotidiana que hemos tenido todos nos ayudado. Por ejemplo, he tenido que defender canción por canción y eso nunca lo había hecho. Es el disco más defendido de mi carrera”, sostuvo el artista que aún no define la fecha del lanzamiento del segundo volumen “Negro”.

Puerto Rico presente

Arjona quien durante los pasados meses lanzó todos los viernes un tema del disco precisó que Puerto Rico también está presente en el álbum con la canción “Tarot” la cual nació hace 25 años en la isla.

“Tarot” nació una tarde en Puerto Rico mientras disfrutaba de una comida en un restaurante dedicado a la venta de ostras. Estando allí, observó a un usuario de heroína y se inspiró para crear la “canción más oscura de mi disco es muy dura”.

Arjona quien es padre de dos hijos puertorriqueños, procreados en su primer matrimonio con Leslie Torres destacó que Puerto Rico es un caudal de talento musical que en pocas partes del mundo se consigue.

“Es increíble que exista un lugar que tenga tanta música como Puerto Rico. Es inmensamente musical. ¿Cómo puede un espacio tan pequeño reunir a tan grande cantidad de cantantes buenos?, porque ahí canta y toca todo el mundo. Hay muchos cantantes y músicos muy buenos. En los conciertos me llama la atención como la gente marca el tiempo… en Puerto Rico te puedes quitar los audífonos y la gente va a tener el tiempo”, concluyó la voz de “Hongos”.