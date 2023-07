Su parada en suelo borincano con su gira “Blanco y Negro: Volver” era una obligatoria, pues la relación del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona con Puerto Rico se fortalece cada vez más a través de las décadas. Fue en este lugar, su hogar por varios años, donde el propio artista eligió culminar su segunda vuelta de esta gira.

Es un público que mantiene cautivo, que no duda ni pierde oportunidad en repetir y ver su espectáculo, que precisamente en el mes de junio del año pasado ofreció como parte de la primera etapa del “tour” en el mismo recinto. El mismo impacto lo ha tenido en las diversas ciudades de Europa, Estados Unidos y América Latina, donde ha enardecido las multitudes a través de 120 conciertos.

Durante la noche del viernes, celebró la primera de dos funciones, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, con las que viene sumando sus presentaciones número 18 y 19 en el llamado “Choliseo”. En una velada que comenzó a las 9:30 de la noche, el cantante de 59 años entonó “Animal nocturno, “Morir por vivir” y “Ella”, para luego saludar al público, al que le expresó sentirse feliz de estar en esta tierra.

“Para mí es muy emocionante estar esta noche aquí. Entre muchas otras cosas, mis dos hijos boricuas estan aquí. Si me ven especialmente elegante, es por culpa de ellos. Me puse lo más elegante que podía”, expresó ataviado de chaqueta y pantalón negro, camisa blanca y calzado deportivo.

Pidió a la audiencia no hacerle caso a lo que dice “este muchacho que está aquí parado, que prácticamente no entiende a nadie. No crean lo que dice mi boca y después de la pandemia peor”, agregó. Y es que, durante sus intercambios con el público hubo espacio para la crítica, crear conciencia, contar anécdotas de infancia y hasta dar consejos a las mujeres al momento de buscar pareja.

Luego de un año, Ricardo Arjona regresó a Puerto Rico, donde mantiene a una fanaticada cautivada. (Stephanie Rojas)

Acompañado de una banda de nueve músicos, el repertorio de unas 28 canciones incluyó “Cavernícolas”, “Si el norte fuera el sur”, “Te conozco”, “Lo poco que tengo”, “Historia de taxi”, así como “Desnuda”, “Minutos” y “Fuiste tú”, entre otros temas.

Aunque se han sumado nuevas canciones en su carrera artística de casi 40 años, como “Hongo”, que pertenece a los dos volúmenes de los que está compuesto su trabajo discográfico más reciente “Blanco y Negro”, el público compuesto por diversas generaciones -en su mayoría féminas- entonaron a modo de himno los icónicos temas “Señora de las Cuatro Décadas” o el insigne “Mujeres”.

Nada fue tan blanco y negro, sino que fue una velada, que por más de dos horas de duración, estuvo llena de matices; una exitosa que repetirá la noche del sábado, 1 de julio, en lo que será su segunda función.

A continuación, te contamos los mejores instantes del espectáculo:

1. Al interpretar “Acompáñame a estar solo”, el cantante y músico, puso su atención en una dama ubicada en primera fila de la arena, quien de pie con celular en mano, lo grababa emocionada. Pidió que dejara a un lado su celular para cantarle directamente a ella. “Te voy a regalar dos minutos sin celular”, indicó Arjona, mientras ella se tapaba la boca por la sorpresa causada. El momento, captado y presentado en las amplias pantallas ubicadas a los extremos del escenario, incluyó cuando el acompañante de la dama llegó y le dio un beso en la cabeza, lo que arrancó risas en los presentes. “Las cosas que pasan cuando uno suelta el celular a un lado, o cuando sales a comprarle un trago a la novia”, chistó el cantante.

2. “El amor”, " El problema” y “Te conozco” fueron los temas más coreados por un público impetuoso, que lanzaba gritos.

3. El éxito “Sin daños a terceros” fue uno de los más emotivos, cuya interpretación el cantante la hizo sentado de perfil y con luz tenue. Impuso el sentimiento teniendo solo al piano y al violín como compañía, lo que arrancó aplausos.

4. El “medley” que incluyó “Dime que no”, “Cuando” y “Cómo duele” resultó en uno que evocó a la nostalgia, con el que muchos levantaron sus brazos, a la vez que los movían de izquierda a derecha.

El cantautor cerró su gira “Blanco y Negro: Volver" en la isla. (Stephanie Rojas)

5. En una versión diferente, al estilo gospel, entonó junto a las potentes voces de sus coristas los temas “Sobreviviste” y “Me enseñaste”.

6. Con su inseparable guitarra, quiso complacer peticiones de sus fanáticos con temas como “Quién diría”, “A ti” y “Mi novia” en una sesión acústica.

7. Al ver el cartelón de una fanática que leía “Asignatura pendiente”, aprovechó para entonar esta canción tan emotiva, que aunque mencionó que no la escribió en Puerto Rico, dijo ser una muy especial al ser dedicada a la isla, y que fue escrita y popularizada por el ícono puertorriqueño Ricky Martin. “De tu mano pequeña diciéndome adiós, esa tarde de lluvia en San Juan, de los besos que llevo conmigo, que son solo tuyos y nunca te di, por andar ocupado en el cielo, me olvidé que en el suelo se vive mejor, mi boricua, mi india, mi amor, mi asignatura pendiente”, fue parte del extracto que coreó el público desbordado de sentimientos.

8. Al azar, enfocaron a una mujer de 46 años, llamada Gisela, ubicada en el nivel superior, a quien el cantante invitó a subir al escenario mientras esta daba brincos de alegría e incredulidad. Salió corriendo hasta finalmente minutos después llegar a donde el veterano cantante, quien le dedicó uno de los éxitos más populares de su carrera, “Señora de las cuatro décadas”, con el que muchas de las presentes se sintieron aludidas.

9. El final de la velada estuvo repleto de gritos ensordecedores al cantar y complacer con el icónico y aclamado tema “Mujeres”.