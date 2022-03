Durante las últimas horas, el rapero boricua Residente y el cantante colombiano J Balvin se convirtieron -una vez más- en tendencia de redes sociales por “Music Sessions número 49″, un tema que René Pérez Joglar grabó en colaboración con Bizarrap a modo de “tiraera” para el natural de Medellín tras las diferencias que han tenido desde el 21 de septiembre de 2021.

Tras la revelación de la canción, el cantautor argentino Ricardo Montaner recurrió a su cuenta de Twitter para expresarse en contra de la rivalidad de ambos artistas, que catalogó como “una masacre innecesaria”.

El intérprete de éxitos como “Déjame llorar”, “Tan enamorados”, “Me va a extrañar”, “Bésame” y “La cima del cielo”, compartió un mensaje -muy a su estilo- sobre el asunto que vuelve a enfrentar a dos figuras prominentes de la música latina.

He visto con tristeza como dos colegas(diferentes)se ensañan hasta sacarse sangre.

Lo de mi querido @residente con mi querido @JBALVIN es un acto despiadado ,una masacre innecesaria,una ironía,un despilfarro de talento en una causa sin razón. — Ricardo Montaner (@montanertwiter) March 4, 2022

A pesar de que Montaner intentó ser imparcial, dejó entrever que el nuevo tema musical de Pérez Joglar es la cúspide de un problema sin razón aparente donde, en esta ocasión, el principal perjudicado fue J Balvin por las fuertes críticas en su contra.

“El pueblo luchando, los están matando, y el tipo sube fotos de Ghandi rezando”; “pend... mentiroso, se hace el espiritual usando la salud mental para vender un documental”; “no entiende los valores de la vida, se tiene que tatuar la palabra ‘lealtad’ porque se le olvida”; “es un imbécil con tinte de cabello que puso a mujeres negras con cadena de perro en el cuello”, son algunas de las frases con las que Residente describe al colombiano en “Music Sessions número 49″.

Montaner aprovechó para hacer un llamado a sus colegas. El intérprete de 64 años los invitó a analizar la situación, el origen, las consecuencias e intenten reconciliarse. De igual manera, pidió que no se tomen represalias, un consejo que según afirmó, les servirá para su vida personal y profesional.

“Todos entramos, todos cabemos, más allá de los gusto y de los colores…Yo no sé de reguetón ni de rimar señores, yo solo sé que la vida se trata de saber dar honores, al que limpia, al que barre, al que vende flores, al humilde, al patriota, al cartonero pobre”, agregó.

“El éxito no es culpable de tus sin sabores, ni la rabia es excusa para tus errores, yo te invito Residente a un abrazo enorme, a José y a quienes para ti sean inferiores. No me culpes, no me cobres si algún día te encuentro, esto solo es un consejo de este cantante viejo…”, apuntó Montaner.

El también filántropo decidió culminar su mensaje con un consejo que salió desde su experiencia de casi 50 años en la industria del espectáculo.

“Algún día entenderán que no era necesario haberse batido a duelo, haberse acribillado. Yo sé que ustedes dirán que este papel no me toca, yo pienso que de la abundancia del corazón, habla la boca. Dense un abrazo queridos… no hace falta tanto frío… los quiero, Ricardo”, concluyó.

Las expresiones de Montaner desataron diversas reacciones en las redes sociales. Unos se posicionaron a favor de Residente, otros apoyaron a J Balvin. Otras figuras de la música también dieron su opinión y algunos no dudaron en nombrar a quién favorecian.

Acabo de ver un asesinato cometido con un lápiz. ✏️ — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) March 3, 2022

“Acabo de ver un asesinato cometido con un lápiz”, tuiteó el cantante español Alejandro Sanz. “J Balvin, de los pocos humildes que hay en este negocio”, exclamó Cosculluela a través de una historia en su cuenta de Instagram.