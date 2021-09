Richie Ray, quien junto al cantante Bobby Cruz acaparó éxitos en el mundo de la salsa en las décadas de 1970 y 1980, le da los toques finales a un libro autobiográfico que mostrará al público y a sus fanáticos los momentos más alegres y los más duros en la vida de este legendario músico.

Lo que comenzó con una serie de apuntes y pensamientos, más a manera de testimonios religiosos, se convirtió en la creación de las memorias de este pianista nacido hace 76 años en Brooklyn, Nueva York. “Hace como 20 años empecé una especie de diario, apuntando pensamientos. Me dije ‘voy a ver si hago algo con las experiencias más significativas que me tocaron vivir. Esto pudiera ser como unas memorias, un libro’”, explicó el artista cuyo nombre de pila es Ricardo Maldonado Morales. “Después de escribir un montón de cosas pensé que si no ponía todo eso en orden cronológico, entonces no iban a tener sentido. Cuando terminé de organizar todo, lo que escribí terminó siendo una memoria autobiográfica que dividí en dos volúmenes”.

Según el “Embajador del Piano”, el libro se dividirá en dos volúmenes y la primera parte, que se llamará “Richie Ray: el Rey de la Salsa”, narrará desde el momento en que nació en Nueva York, hasta su matrimonio con su esposa Angie, casi dos años después de su conversión a la religión en 1974. Por su parte, el segundo volumen, que narrará su vida a partir de su conversión hasta el momento presente, se llamará “Richie Ray: el Hijo del Rey”.

“Inicialmente, escribí el libro en inglés. Yo soy puertorriqueño, nacido en Nueva York, pero el inglés automáticamente predomina en mis pensamientos, aunque domino también el español”, mencionó creador de éxitos como “Sonido Bestial” y “Jala, jala”. “Pero, a pesar de eso, quiero que se publique inicialmente en español, ya que la mayoría de mi público habla español. Es por eso que estoy trabajando junto a mi esposa en la traducción al español para asegurarme que no se pierda el sentido de lo que realmente quiero decir”. Una vez termine de darle los toques finales a la traducción, Richie Ray pasará los escritos a un editor.

Película sobre Richie Ray y Bobby Cruz

Según el músico, quisiera que el libro estuviera listo para finales de este año, de manera que la publicación coincida con la llegada a los cines en la isla y en Estados Unidos de una película que se grabó y se produjo en la isla que se basa en la vida del llamado Dúo Dinámico. “Sería bueno que ambas cosas coincidieran, ya que podría ser de interés para el público. Hasta el momento no hay fecha de estreno de la película, pero podría ser a finales de este año o a principios del próximo, si todo fluye con normalidad”, indicó el músico sobre la película que tendrá como título “Los Reyes de la Salsa” y que fue dirigida por Raúl García y protagonizada por Omar Torres Molina y Alfredo De Quesada.

Ambos artistas estuvieron en las primeras reuniones de la preproducción de esta película puertorriqueña, pero más adelante solamente Cruz se mantuvo como consultor. “Él está bregando con eso y es como el bebé de él ahora mismo, aunque trata de la vida de los dos”, comentó Ray, quien admitió que vio un ‘teaser’ de más de un minuto y le gustó. “Los actores son muy buenos y captaron el espíritu de la historia. La vida de nosotros tiene toda la parte que le gusta a la gente, el ron, las mujeres y el bailoteo, pero también tiene la parte de la redención y el cambio. Está la parte oscura y negativa, porque eso llama la atención, pero también toda la parte positiva”, añadió sobre el largometraje producido por Carlos Nido y Rafo Muñiz.

Jazz, Salsa y Beethoven

A principios de año, Richie Ray lanzó a todas las plataformas digitales el álbum donde incluyó una serie de temas instrumentales propios y de música clásica con un toque de jazz y a ritmo de salsa, llamado “Jazz, Salsa y Beethoven”. Según el arreglista, el álbum de ocho canciones fue recibido con gran entusiasmo por el público, algo que le entusiasma muchísimo. Sin embargo, inicialmente ese álbum no estaba en planes de haber salido a la luz. “Ese álbum es muy especial para mí, ya que en realidad cuando comencé a trabajar con las canciones, lo que estaba haciendo era aprendiéndome el programa Pro Tool, que es uno para hacer música digital en la computadora. Y no había querido aprender a usarlo, porque había tenido un amigo que literalmente se divorció de tanto tiempo que le dedicaba a ese programa, ya que se convirtió en casi una droga. Después de hablarlo con mi esposa, ella me dijo ‘no te preocupes, si ya llevamos muchos años de casados. Qué más da’”, mencionó el músico entre risas. “Fue así que empecé a experimentar con los sonidos y los distintos instrumentos. Le tenía que preguntar a cada rato a un montón de amigos cuando se me perdía un botón, pero lo logré terminar”, explicó Ray, quien añadió que el álbum está sometido para ser considerado como candidato a un premio Grammy.

En los próximos meses, el compositor tiene planificado trabajar en un nuevo álbum, similar al anterior, de temas clásicos muy conocidos por el público, pero en ritmo tropical. Un ejemplo de eso, sería la canción tema de la serie de televisión “El Llanero Solitario”, donde “en salsa va a quedar bien bestial y bien rápida. A mí me fascina el ritmo de salsa, ese ritmo afrocubano, con la clave y me encanta la idea de combinar eso con cualquier tipo de melodía, pero bien hecho. La salsa es la música del pueblo”, añadió Ray, quien anunció hace unos meses que tuvo COVID-19, junto con su esposa.

Tal y como confesó Ray, quien se mantiene predicando la palabra de Dios en el templo Spring of Life, en Miami, son muchas las personas que le preguntan cuándo se unirá nuevamente en los escenarios junto a Bobby Cruz. Sin embargo, debido a compromisos personales de ambos, por ahora no será posible. “Yo sigo en Miami predicando y, por otro lado, Rose, la esposa de Bobby está enfermita, por lo que él está atento a ella. Hace un tiempo que no hacemos nada juntos, pero eso no quiere decir que no lo vayamos a hacer, estamos dando tiempo al tiempo”, explicó el músico. “Yo voy a cumplir 77 años en febrero y Bobby tiene 84 años, pero todavía tenemos dos o tres balas para disparar. Ambos somos bien inquietos y tenemos que estar haciendo algo siempre”, concluyó Ray con su habitual energía.