Con 20 años de trayectoria el dúo de reguetoneros RKM y Ken Y confirman que en el género urbano hay mucho espacio para el romance. Sus dos décadas de carrera validan que las letras inspiradas en el amor pueden ser dedicadas, bailadas y escuchadas en cualquier parte del planeta.

Es por ello que para celebrar sus 20 años se darán cita el 1 de abril de 2023, en el espectáculo “LUV CITY” en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. El concierto será una ciudad llena de amor donde los intérpretes urbanos esperan ofrecer una velada musical memorable en su tercer espectáculo masivo en el Choliseo. El repertorio será un viaje musical desde que salieron de su natal Gurabo hasta sumar nuevos temas como el más reciente, “Perreo X calle”.

“Este es nuestro tercer concierto en Puerto Rico. Bueno el cuarto porque estuvimos en el Coca-Cola Music Hall. Hace muchos años que no nos presentamos en nuestra tierrita y estamos bien ansiosos. Vamos a estar cantando todos los éxitos y los temas nuevos. Va a haber una ciudad de amor, concepto donde la gente va a poder disfrutar no tan solo la música, sino vivir una experiencia diferente”, aseguró RKM junto a su compañero Ken Y desde uno de los rincones de Vivo Beach Club.

Al igual que otros colegas del género, el binomio se ha separado por momentos para trabajar de manera individual en otros proyectos. Sin embargo, ambos reconocen que su fórmula en conjunto y sus ganas de seguir “creando ideas” es respaldada por el público.

El Nuevo Día conversó con el dúo de reguetoneros a días de su espectáculo en Puerto Rico y adelantaron que aunque no se caracterizan por llevar muchos invitados a sus conciertos, esta vez cambiarían la estrategia para celebrar en grande.

2023/03/07 Entrevista cantantes RKM& KEN-Y 20 años en el género. Vivo Beach Club Carolina, Puerto Rico. En la foto: Cantantes RKM & KEN-Y el cual llevan 20 años en el genero. (Miguel J. Rodriguez Carrillo Especial para Gfr Media) (Miguel J. Rodriguez Carrillo)

¿Cómo han sido estos 20 años?

Ken Y: Han sido de bendición. Son 20 años que, por lo menos en mi caso, me han pasado cosas muy hermosas en mi carrera musical. He llorado de día y de noche, he trabajado mucho y gracias a Dios. Creo que por eso y por el esfuerzo y ese trabajo, todavía seguimos. Ha sido de mucho aprendizaje.

¿Separados o juntos?

RKM: Juntos. Creo que la fórmula nunca se debe cambiar y se da uno cuenta de que lo que da resultado, es la unión. Cada uno hemos trabajado por separado, pero la fórmula nuestra es juntos.

¿Cuál es el tema con el qué más te identificas y por qué?

Ken Y: De mis canciones me identifico más con “Te regalo amor”. Crecí rodeado de mucho amor. Creo mucho en la unión familiar. Soy un tipo romántico. Estoy enamorado de mis hijos y de mi esposa.

¿Qué te provoca ansiedad antes de subir al escenario?

RKM: Soy una persona ansiosa, bien ansioso. En el momento cuando dicen ya vamos a tarima me pongo un poquito ansioso, pero ya han sido muchas tarimas y gracias a Dios trato de controlarlo. Esa ansiedad ha ido mermando cuando voy a subir y una vez en el escenario la controlo mejor.

¿Cuál ha sido el momento más embarazoso en el escenario?

Ken Y: Fue en el 2009 en el concierto “Enamorados” en el Coliseo de Puerto Rico. En medio de un cambio de ropa que debía regresar de manera rápida a la tarima, me caí y poquitos se dieron cuenta. Solamente los que estaban cerca se dieron cuenta. Me paré rápido y seguí corriendo.

¿Qué no soportas de tu compañero?

RKM: Todo. No, mentira. Él es muy exigente. Cuando estamos en el estudio que creo que hice la parte mía me dice ‘cambia esto, vuelve hacerlo’... Es un poquito tedioso cuando estoy al lado de él grabando, pero es para que las cosas salgan bien.

¿Si pudieras cambiar algo como padre, qué sería?

Ken Y: Voy para mi quinto hijo (Su esposa Yessenia Reyes está a punto de dar a luz). De cambiar algo, pues no cambiaría nada. Creo que después de todo cada uno han sido experiencias distintas. Me han hecho ser el padre que soy. No soy el mejor padre del mundo, pero hoy día trato de ser lo mejor para ellos. Recibo mucho amor de parte de ellos, a pesar de que no convivo con cuatro de ellos. Trato de suplir sus necesidades en cuanto a educación y cosas importantes. Trato de dividirme para poderle darle tiempo de calidad. No cambiaría nada. Lo que está ya pasó y es lo que me ha hecho el padre que soy.

¿Si pudieras mejorar algo como pareja, qué sería?

RKM: Ser más atento. Un poquito más compresivo. Soy un poquito seco, ser más amoroso. Todavía puedo hacerlo y puedo cambiar. Así nací.

¿Cuál ha sido el momento más romántico de tu vida?

Ken Y: El momento más romántico definitivamente fue el momento de mi boda. (Se casó en noviembre de 2022 con Yessenia Reyes. Creo que todos soñamos con eso, por lo menos es mi pensar, con una boda. En algún momento de mi vida lo vi un poco lejos... cuando uno empieza esta carrera joven sufre muchos cambios y a aveces mi inestabilidad me hacía pensar que no podía formalizar una relación con una persona y gracias a Dios se me cumplió el deseo. Fue un momento muy bonito, muy romántico. Le canté en la boda, frente a mis familiares, amigos y mis hijos. Fue una noche mágica. Vengo de una familia bastante tradicional con valores cristianos y el matrimonio es algo que estuvo muy presente en la familia. A mis 38 años, se me cumplió.

Ken-Y contrajo matrimonio con Yessenia Reyes. (Suministrada)

¿Cuál sería el consejo que le darías a un joven que desee entrar al género urbano?

RKM: El consejo que le daría y le doy porque mi hijo también quiere entrar en la música. Tiene 22 años. Siempre le he dicho que la clave es la disciplina, ser responsable y dejarse llevar. Cuando un artista nuevo tiene una persona que quiere trabajar con él es porque ve un talento en él y siempre se le van a pegar uno que otro a hablarle de esa persona que le dio la mano por primera vez. Que se haga de los oídos sordos. Si hay alguien que cree en su talento desde la primera vez, que nunca le falle a esa persona porque creyó en él y que le deje todo en manos de Dios.

¿Tu mejor recuerdo en estos 20 años?

Ken Y: Voy a ser egoísta en esta respuesta, pero diría que nuestro primer concierto en Puerto Rico. Fue un sueño cumplido. Nosotros apenas comenzamos en la industria. Fue bastante rápido llegar hasta el Coliseo de Puerto Rico. Ver la gente de nuestro pueblo y familiares allí. Fue una noche muy bonita y que nos dio la esperanza de que había música para bailar. Jamás olvidamos el 18 de agosto de 2006. Recuerdo que estaba con Rakim en la tarima, estábamos en el ascensor, nos salimos de la parte de abajo y miramos al público y fue inolvidable.