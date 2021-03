El Rock and Roll Hall of Fame anunció el martes que planea una ceremonia para sus agasajados de este año el 30 de octubre en Cleveland, ¡ante una audiencia en vivo!

La 36ta ceremonia de incorporación será en el Rocket Mortgage Fieldhouse, casa de los Cavaliers de Cleveland, y los boletos estarán disponibles para el público general.

“Estamos optimistas y esperanzados por la ceremonia”, dijo Greg Harris, presidente y director ejecutivo del Salón de la Fama y Museo del Rock and Roll.

Los homenajeados se anunciarán en mayo. Los nominados incluyen a Jay-Z, los Foo Fighters, Mary J. Blige, The Go-Go’s, Devo y Carole King.

Actualmente, Ohio permite llenar el estadio hasta un 25% de su capacidad para los partidos de los Cavaliers. El salón espera que ese porcentaje se incremente para el momento de la ceremonia, pero promete seguir las mejores prácticas sanitarias.

Esta será la sexta vez que la ceremonia de incorporación sea en Cleveland, casa del Rock and Roll Hall of Fame. Durante la última década, el salón ha invitado a los fans a comprar boletos para ver los discursos y actuaciones en vivo, y no sólo a miembros de la industria musical.

Harris dijo que el cambio de fecha de la primavera al otoño boreal que acataron debido al COVID-19 será permanente.

Lució nostálgico en una conferencia de prensa en la que presentó un video con imágenes de ceremonias pasadas, acompañadas por el sonido de Prince cantando “Let’s Go Crazy” durante su propia incorporación.

“Ver las imágenes me hace darme cuenta de lo mucho que extraño la música en vivo”, expresó.