No le busquemos más vueltas al asunto.

Romeo Santos, en su primer concierto “todo vendido” de este fin de semana en el estadio Hiram Bithorn en San Juan, tan pronto cantó el primer verso de su tema “Pañuelo”, que fuera un ‘palo’ en dúo con la cantante española, Rosalía, sencillamente se echó a la masa de fanáticos bachateros que fueron a verlo cantar en cada uno de los bolsillos del pantalón.

El sábado en la noche el vetusto Bithorn estaba que explotaba. Sobre 15,000 personas, se ubicaron desde las gradas en general y palcos, hasta el sitio especial de arena de cara a la tarima, en donde Santos presentó su concierto “Fórmula Volumen 3″ como parte de su gira internacional, que abarca varios países de América Latina y algunas ciudades de Estados Unidos.

Pantalla gigante, fuegos artificiales y un espacio amplio por donde el cantante se paseó a gusto y gana, fueron parte de la tarima del espectáculo.

Y en realidad esto de cantar ante casa llena, no es nada nuevo para el apodado “Rey de la bachata”, cuyo nombre de pila es Anthony Santos y por cuyos genes y ADN corre sangre caribeña de primer orden en su línea de sangre: su padre es dominicano y su madre boricua.

Desde los tiempos en que comenzó a cantar con el grupo de bachata Aventura (1996) en Nueva York, ya para cuando la agrupación pegó con un impacto muy fuerte a nivel internacional en el 2002 con el tema “Obsesión”, Santos, se pasea por escenarios de esos que se empaquetan de tepe a tepe. Lo vivió con Aventura, por ejemplo, cuando en septiembre del 2007 casi revientan el Madison Square Garden en Nueva York. Y lo ha vivido en repetidas ocasiones, esta vez como solista, en el famoso venue de la Gran Manzana y distintas partes del mundo.

En Puerto Rico, en el mismo Hiram Bithorn, ya en compañía con el grupo Aventura, Santos cantó ante casa llena, antes de hacer carrera como solista, la cual inició en el 2011.

Así, que el sábado en la noche, Santos estaba como pez en el agua y el público se disfrutó su concierto desde el minuto uno.

Durante el concierto Santos cantó 32 temas, los cuales ha grabado a lo largo de sus cinco producciones discográficas en su carrera como solista. Varios de los temas los combinó en medleys.

Temas como “La Diabla”, “Eres mía”, “Mar”, “Cancioncitas de Amor”, y “Odio”, dieron paso a que el público disfrutara, cantara y bailara con cadencia, ritmos bachateros, que han sido y son éxitos en la voz de Romeo.

El sonido y la acústica del Bithorn a veces pueden traicionar al mejor de los cantantes, y en ocasiones, ese fraseo tan continuo, en seguidilla, de la bachata que interpreta Romeo, se vio afectada y se tornaba ininteligible, pero no importó en su momento. El público, los fanáticos del cantante, se saben cada una de sus letras y canciones de modo perfecto, y no pararon de cantar. Se lo disfrutaron en grande.

“Puerto Rico”, gritó Romeo en un aparte, antes de entrar al segundo bloque de temas. “Gracias por estar aquí. Carolina en la casa, Santurce, Río Piedras…”, manifestó Romeo, quien también agradeció a su familia por estar presente en el concierto.

Temas como “Inmortal”, “Ayúdame” y “Promise”, le siguieron en el orden. Antes de interpretar el tema “Bebo”, Romeo hizo un brindis. “Quiero hacer un brindis por la bachata, por los bachateros. Qué viva Puerto Rico”, dijo. “Qué calor hace en Puerto Rico”, también gritó, al sentir los efectos de la humedad y el calor que arropaba el escenario y su ambiente.

Como dije, Romeo no es Romeo. Ese es más bien su alter-ego.

Inició su carrera con Aventura como Anthony Santos, pero luego, según ha explicado se cambió su nombre artístico por Romeo, lo que a su juicio le dio más seguridad personal y emocional en su momento, ya que era un tanto tímido en el escenario. Ese Romeo lo arrastró del trabajo trágico y melodramático del autor inglés William Shakespeare, y su obra Romeo y Julieta.

En marzo pasado en Chile, en nueve funciones como parte de su gira artística, Romeo Santos logró cantar ante más de 120 mil fanáticos.

Hoy, domingo, nuevamente se presentará en el Hiram Bithorn y para el fin de semana del 27 y 28 de mayo ya tiene dos funciones vendidas en el coliseo José Miguel Agrelot en San Juan.

De la mano de Romeo, en su paso por Aventura y en su carrera como solista, el género de la bachata ha evolucionado, con nuevos arreglos y fusiones. Para nada se compara con el nacimiento de la bachata en 1962 en República Dominicana de la mano del cantante y compositor José Manuel Calderón. En esa época del 60 fue el afamado director de orquesta dominicano, Rafael Solano, quien bautizó el género con el nombre de bachata, pero dándole un enfoque despectivo, que con el tiempo se revirtió en uno positivo por voluntad del pueblo dominicano. La bachata no era bien vista ni apreciada por la alta sociedad dominicana.

Romeo también ha sido muy proactivo y ha hecho colaboraciones con grandes artistas del bolero, la balada, el género urbano, y claro está la bachata. De paso, ese género urbano, le sienta de maravilla, y el público lo acepta sin reparos. Usher, Tego Calderón, Juan Luis Guerra, Anthony Santos, Marc Anthony, Don Omar, Wisin y Yandel, Daddy Yankee, Bad Bunny, Julio Iglesias, Karol G, Rosalía, entre otros, han grabado junto a Romeo.

Como cantante, Romeo no posee un superinstrumento vocal. Su “chorrito” de voz, sin embargo, lo ha llevado por un viaje internacional de usted y tenga. El sabe lo que tiene, lo cuida, y sabe además cómo y dónde usarlo. De buena afinación y dicción, la voz de Romeo tiene como “azuquita”, como si un ruiseñor adornara sus cuerdas vocales, y ese tesitura enamora, A veces con mucha sensualidad.

Y el sábado en la noche lo dejó demostrado.

Hay quien dice que Romeo “sufrió” de lo que llaman puberfonía, que no es otra cosa que lo que ocurre cuando la voz de un adolescente no le cambia, no empece ha pasado a la pubertad. Y Romeo, habla con el mismo tono de voz dulce y sutil, que igual canta.

De hecho, entre los temas de su concierto y gira, canta en ocasiones a capela. Este asunto de cantar varios estribillos y versos de sus canciones a capela lo ha hecho en reiteradas ocasiones, durante entrevistas, ya que algunos piensan que esa afinada y sutil voz es producto de algún dispositivo tecnológico. Romeo rápido le deja saber que no es así.

Anoche, acompañado por una banda de diez músicos y dos coristas, Romeo interpretó entre otros temas, el medley que contiene a “Imitadora”, “Necio”, “Perro”, “Llévame contigo” y la conocida “Sobredosis”. También fueron parte de la agenda, los temas “Siri”, “Volví“, “Ella quiere beber”, “Farsante”, “X si volvemos” (otro palo musical, que grabó a dúo con Karol G), “Noche de Sexo”, “Suegra” y “Boomerang” (a capela). Además, la velada musical incluyó como invitada especial a la baladista boricua Ednita Nazario.

Romeo Santos ha vendido más de 25 millones de discos y no existe bachatero más famoso en el mundo que este dominicano-boricua, nacido y criado en el Bronx, Nueva York.

El concierto de anoche lo abrió DeejayMad, quien desde las 9:30 p.m. hasta las 10:30 p.m., puso a bailar y a cantar al público presente con temas de reguetón y música urbana, de la vieja escuela.

