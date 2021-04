A pesar de las grandes críticas que han recibido los productores y los artistas que participaron del “Día Nacional de la Zalsa”, el pasado fin de semana en el Central Florida Fairgrounds de Orlando, el salsero puertorriqueño Michael Stuart se siente satisfecho por haber sido parte de ese evento. Sobre todo, porque fue la primera vez que se presentó en vivo desde que comenzó la pandemia y por la importancia que tiene dentro del género que canta.

“Cantar en el escenario de ese tremendo evento, era algo que no se podía dejar pasar. Era un evento histórico, un evento musicalmente hablando, riquísimo para mí como artista, como intérprete y como fanático de la salsa”, indicó Stuart a través de una vídeollamada desde su cuarto de hotel en Orlando, Florida. “El estar montado en la misma tarima con los mejores de lo que yo hago, es algo que como cantante siempre he aspirado en mi carrera. De verdad que la pasamos bien chévere”.

En el concierto se presentaron cantantes y orquestas del calibre de El Gran Combo, Jerry Rivera, India, José Alberto “El Canario”, Tony Vega, Viti Ruiz, los soneros del “Duelo del Atardecer” Willito Otero y Kayvan Vega, Chamaco Rivera, N’ Klabe, Isidro Infante y Charlie Cruz.

PUBLICIDAD

Medidas de seguridad

Para el artista, las medidas de seguridad que se tomaron durante el evento estuvieron bien y dentro de lo que dictan los requerimientos del estado de la Florida. “Lo que tenemos que ver es el punto de que en la Florida ya la cosa es bien diferente a lo que está pasando en Puerto Rico. Los casos son menos y se ve que la gente se está vacunando”, comentó el cantante. Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), en el Condado de Orange, sede de los eventos “Guaya Guaya Fest” y el “Día Nacional de la Zalsa Orlando”, el nivel de transmisión comunitaria permanece alto, así como en la mayoría de los condados del estado. Los datos del gobierno estatal sostienen que hasta el 17 de abril la tasa de positividad en el condado Orange se mantuvo en 7.43%, luego de que el 13 de abril se colocó en un 5.84%.

Por otro lado, según el artista, todo el equipo de producción mantuvo un estricto protocolo de seguridad tras bastidores para evitar que los participantes del evento estuvieran expuestos al COVID-19. Sin embargo, en el público la cosa era diferente, debido a que no podían tener tanto control con las personas. “Por lo que pude ver, el público fue bastante libre en su comportamiento (al no usar mascarrillas y estar aglomerados), pero entiendo que es algo inevitable”, añadió el salsero. “Por más seguridad y todas las restricciones que había, siempre está la gente que no hace caso y no hay quien los pare y aguante”. En Florida el uso de mascarilla no es requerido y la mayoría de los negocios están abiertos, incluyendo a los de la industria del entretenimiento y el deporte.

PUBLICIDAD

Sacado de proporción

En opinión del salsero, se ha sacado de proporción todo lo relacionado a los eventos en vivo realizados durante el fin de semana, debido a que se ha comentado que una gran cantidad de residentes en Puerto Rico viajó hasta Orlando con el fin de participar en los mismos. “Yo estoy bien claro que la mayoría de las personas que estaban en el público eran residentes de Estados Unidos y latinos de otros países. Vi carros con tablillas de Filadelfia (Pennsilvania), Nueva York y Connecticut”, añadió Stuart. “También vi gente de Colombia, de Perú, de Panamá, y vi banderas de muchos otros países. Creo que lo están exagerando porque vieron mucha gente, pero es mucha gente que ya estaba ahí (en Estados Unidos)”.

Otro detalle que Stuart quiso dejar claro es que al igual que se vieron las aglomeraciones en Orlando, “en Puerto Rico también se están haciendo locuras”, por lo que las autoridades deben concentrarse en lo que ocurre en la isla, antes de ponerle el foco en una actividad que se hizo en otro lugar. “Lo que no podemos hacer es coger una iniciativa como esta (”Día Nacional de la Zalsa”) y tirarle la tierra en la cara, cuando en Puerto Rico la Policía deja pasar tantas cosas en el Condado y dejan que las playas estén empaquetás, como lo hicieron en Caracoles”, comentó el artista. “Entonces vamos a coger algo, que no estamos haciendo en Puerto Rico, donde las restricciones ya bajaron, y caerle encima. Lo que hay es parar de señalar y accionar. Mirar y criticar lo que está pasando en el país, y tomar acción. Entonces, luego de que eso ocurra, que se preocupen por lo que está pasando fuera. No podemos echarle la culpa al ‘Día Nacional de Zalsa’ por lo que ocurra en Puerto Rico”.

Gracias @zeta93fm por la invitación al primer festival de la salsa en orlando. 30 mil personas son mucho. Gracias a... Posted by Jerry Rivera on Sunday, April 25, 2021

Responsabilidad de todos

Por otro lado, el cantante fue enfático en que la responsabilidad de cuidarse debe recaer en cada una de las personas, algo que él alega que hizo en todo momento durante el evento. “De seguro todos los que vinimos desde Puerto Rico aquí a Orlando estamos asustados y nos estamos cuidando. Nos quitamos las mascarillas para la foto, pero uno está pendiente. Uno no es bobo. Uno está pendiente a que no te tosan encima, a que no se te peguen para hablarte y uno se echa alcohol en las manos”, añadió Stuart. “Pero, mi hermano, hay que salir. Uno no se puede encajonar y pensar que esto es el fin del mundo, porque no lo es. Hay muchos casos de COVID-19 en el mundo, pero también hay mucha política y dinero detrás de todas esas vacunas y la gente tiene que abrir los ojos también. A fin de cuentas, yo vivo mi vida y me cuido para no chavar a los demás. Eso es lo único que hay que hacer”.