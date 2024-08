Saxofonista Jimmy Baruc, el “Kenny G” boricua, toca una nueva nota en su carrera

“Esta aventura musical comenzó en el 1993 cuando me gradué… yo tenía esa visión de dedicarme a solista, pero la vida me llevó por otros caminos. Pensé que lo fui posponiendo, pero ahora lo puedo ver de otra manera ”, destacó el músico, quien toca el saxofón desde los 11 años de edad”.

Aunque comentó que prefiere grabar música en la que pueda alabar a Dios, en sus presentaciones interpreta música secular, pero se rige por el versículo bíblico 1 Corintios 10:23 “Todo me es lícito, pero no todo conviene; todo me es lícito, pero no todo edifica”.