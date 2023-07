Aquellos que quieran experimentar una noche mágica, donde el ambiente y la música harán que sus sentidos y emociones transiten por lugares inimaginados, solo tienen que acudir al Taller Comunidad La Goyco, en la calle Loíza, el próximo 30 de julio de 2023, a partir de las 6:00 p.m., momento en que subirá a escena el espectáculo del saxofonista puertorriqueño Jonathan Suazo.

La noche del domingo será el momento oficial en que la música del nuevo álbum, “Ricano”, se escuchará por primera vez en Puerto Rico, lugar que sirve, junto a República Dominicana como la base de los sonidos principales creados por el músico.

“Este será el espectáculo más grande de toda la gira donde vamos a estar tocando todo el material con una banda completa de diez o más músicos, entre los que se encontrarán varios de los músicos con los que grabé el álbum ‘Ricano’”, explicó el compositor sobre el trabajo que se pondrá a la venta el 4 de agosto. “Queremos invitar a todo el mundo a ser parte de este evento gratuito al público, a que vengan listos para cantar y a disfrutar, ya que lo vamos a documentar de una manera bien bonita y en un espacio tan lindo y especial como La Goyco”.

PUBLICIDAD

Cartel de promoción del Ricano ALbum Release Summer Tour de Jonathan Suazo. (Suministrada)

Esta presentación forma parte del “Ricano Album Release Summer Tour” que comenzó el pasado 13 de julio en el Santo Domingo Jazz Fest y que continuó en el Springfield Jazz Fest, en Massachusetts. Una vez termine con sus compromisos en Puerto Rico, viajará a Boston, Massachussetts, donde formará parte del “Tito Puente Series”, el 3 de agosto, donde también presentará la música de su nueva producción, al igual que en Nueva York, el 5 de agosto, en el Teatro Latea, que forma parte del Clemente Soto Vélez Cultural and Educational Center.

El lanzamiento de “Ricano” en Puerto Rico se inserta en la serie de conciertos Domingos de Jazz en La Goyco y es posible gracias a la ayuda de Jazz Road, un programa de la organización South Arts.

Proyecto “Ricano”

Este músico de 34 años nació en Puerto Rico, de madre puertorriqueña y de padre dominicano, quien también tocaba el saxofón. De ahí viene el juego de palabras “ricano” que se inventó para un proyecto que nació mientras estudiaba su maestría en Ejecución Contemporánea en el Global Jazz Institute de Berklee College of Music, en Boston.

“Estudiando mi maestría empecé a indagar un poco sobre lo que son mis raíces familiares e históricas. Todo como un ejercicio para desarrollar un proyecto con el cual yo me sintiera personalmente identificado y que funcionara para sentar las bases para el resto de mi carrera”, explicó Suazo, quien estudió su escuela superior en la Escuela Libre de Música de San Juan y su bachillerato en Jazz y Música Caribeña en el Conservatorio de Música de Puerto Rico. “En ese momento, yo hice varios viajes de investigación a la República Dominicana, donde me adentré bastante en la música afro dominicana para poder entonces entrelazar esas cosas y ver el contexto a la hora de componer la música que iba a escribir para mi proyecto final de maestría. Segundo, para tenerlo como contexto si fuera a hacer algo en el futuro. Y el futuro llegó y finalmente decidí hacer el álbum ‘Ricano’ en donde se representan las dos culturas”.

PUBLICIDAD

Nuevo álbum

Según explicó el músico, con su primer álbum grabado bajo el sello discográfico Ropeadope está celebrando algunos de los ritmos afro puertorriqueños y afro dominicanos, de manera individualmente en algunos temas y combinados en otros, mostrando en cada uno de ellos esa energía “ricana”, como le gusta decir a Suazo, donde logró materializar lo que es como instrumentalista.

“En el álbum tengo la dicha de tener a personas como Miguel Zenón en el saxofón, a David Sánchez en el saxofón tenor, a Christian Nieves y a Fabiola Méndez en el cuatro puertorriqueño. Además, grabé con experimentados músicos como Josean Jacobo, en el piano y como Florentino ‘Magic’ Mejías, en la percusión, por nombrar algunos”, detalló el puertorriqueño, quien terminó hace unas semanas una residencia de una semana con la Fundación Banco Popular dentro de su Programa de Aceleración Musical. “Realmente este álbum es un ejemplo perfecto de que, si uno no se quita, las cosas empiezan a materializarse”.

“Ricano” también cuenta con otros invitados especiales del más alto nivel de la escena del jazz y otros géneros: como los percusionistas Enrique “Kike” Serrano y Otoniel Nicolás, la cantante Tanicha López, el bajista Ricky Rodríguez y el rapero Emil “El Hijo de Borikén” Martínez, entre otros. En total, el álbum está compuesto por 10 temas de la autoría de Suazo, incluyendo “Somos más que tú”, “Héroes” y “Esperanza pa’ mi pueblo”, así como “Verde Luz”, de Antonio Cabán Vale “El Topo” y “Amapola”, escrita por el maestro Juan Luis Guerra.

Aquellos que vayan al espectáculo del 30 de julio, podrán adquirir el álbum varios días antes de que salga a la venta el 4 de agosto. Además de eso, los interesados en comprar camisetas alusivas a “Ricano” también lo podrán hacer en el Taller Comunidad La Goyco.

PUBLICIDAD

Proyecto comunitario

Además de la música creada para el proyecto “Ricano”, Suazo quiso crear un concepto y un símbolo para que las personas celebraran lo que son, sin importar sus raíces, desde un sentido multidimensional.

“Es por eso que en la parte de la educación hay un componente muy importante que estamos llevando a diferentes escuelas dentro y fuera de los Estados Unidos, a modo de residencia artística, donde estamos presentando este concepto de celebrar nuestras raíces, a las generaciones que vienen por ahí”, añadió el músico que vive entre San Juan, Puerto Rico, y Quincy, Massachusetts. “Enseñándoles un poco de los ritmos puertorriqueños, de los ritmos dominicanos y cómo se combinan dentro de este proyecto y encendiéndoles esa chispa de curiosidad a ellos para que de momento lo hagan con sus propias raíces, que cada cual tiene las suyas”.

Hasta finales de este año, el puertorriqueño estará sumergido en este proyecto de vida, teniendo en calendario su residencia educativa con diferentes organizaciones, como por ejemplo con el Segundo Ruiz Belvis Cultural Center de Chicago, así como tocando en distintas ciudades en Estados Unidos. “Esa es básicamente mi vida de artista, educando y tocando. Lo bonito es que todo esto alrededor del proyecto “Ricano” es un sueño hecho realidad”, añadió.

Inicio de una aventura

Preguntado sobre las dificultades que podría tener un músico que está iniciando su carrera artística, Suazo dejó claro que en su caso tuvo momentos muy delicados en los que dudó de sí mismo, pero que gracias a una serie de importantes mentores en su vida y su carácter batallador y perseverante, logró cumplir con sus metas trazadas.

PUBLICIDAD

“Ha habido muchos retos en el camino, pero creo que lo que me ha permitido llegar a donde estoy ahora mismo es, primero que todo, por la gente con la que me he rodeado, porque siempre me han recordado de que tengo algo para ofrecer”, detalló Suazo, quien comenzó a tocar el saxofón a los 11 años. “Además de eso, desde que comencé en la música nunca paré y he sido muy terco. A las nuevas generaciones de músicos siempre les digo que hay que ser persistente y ver la música y el arte como un reflejo de la vida donde se te va a presentar muchos retos y tú tienes que entonces enfrentar esos retos y aceptar cuando te equivocaste. Pero volver a la carga y no abandonar el barco. Hay escribir las metas y tenerlas claras y saber qué es lo que tienes que hacer cada día para llegar un poquito más cerca a eso. Siempre he tenido eso en la menta y por eso siento que finalmente estoy en el comienzo de una aventura muy bonita en mi vida profesional”.