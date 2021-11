Ataviado de rojo, al exponente urbano puertorriqueño Bad Bunny salió desde el área del “backstage” corriendo al escenario al ser nombrado como ganador del Grammy en la categoría Mejor álbum de música urbana por “El Último Tour del Mundo”.

En directo, desde el MGM Grand Arena en la edición número 22 de los Latin Grammy, el cantante expresó: “A veces no sé si es mejor ganar o perder porque treparse aquí me pone horrible, me pone nervioso. Nunca sé qué decir”.

“Gracias, qué más puedo decir, que gracias a la gente que escucha mi música, a la gente que me apoya, que me quiere. Gracias a la Academia por reconocer lo que hago sin esperar nada a cambio. Lo hago porque lo amo. Se lo dedico a todas las personas que trabajan junto conmigo para que yo logre estas cosas, a los que trabajaron conmigo en este álbum, los productores, los que tuvieron paciencia conmigo. Los amo, gracias”, añadió.

El artista compite en cuatro categorías en los Latin Grammy. Previo a la gala televisada, se le otorgó el Grammy por Mejor Canción de Rap/Hip Hop con “Booker T”.