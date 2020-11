Shakira vuela sobre una tabla. La cantante colombiana encontró una vía de escape frente a la pandemia, montándose en una patineta para mostrar su destreza en el pavimento o también arriba de una ola, cuando surfea sobre otra tabla en las playas de Barcelona, donde vive, documentando sus evidentes progresos a través de sus redes sociales.

“Me enganché con la patineta y acabó la mamá sobre ruedas. Es un hobby que tengo ahora y que me encanta, porque me ha hecho descubrir otra parte de mí misma. Y de ahí empecé luego con el surf y me la paso en el mar cuando puedo, porque ahora los fines de semana no podemos salir del municipio”, cuenta la intérprete a través de una conferencia vía Zoom con medios latinos en la que participó El Mercurio.

La voz de “Chantaje” presentó ayer su nuevo perfume, Dance Midnight, que fue creado en la pandemia, mientras ponía en pausa su carrera musical. Un aroma que describe realizando un paralelo consigo misma. “Tiene personalidad, pero no es demasiado agresivo”, señala, y agrega que posee “un punto dulce y también nocturno... Yo soy bastante nocturna, no hay quién me ponga a dormir”, cuenta risueña la colombiana, quien en una proyección de realidad no cree que retome las giras antes del año subsiguiente.

Un mes antes de que el coronavirus se esparciera por el mundo, Shakira estuvo otra vez en la cima mediática gracias a una cita deportiva. La cantante fue, junto a Jennifer Lopez, la figura central del show de mediotiempo en el Super Bowl, el espectáculo más visto de cada año en Estados Unidos, una vitrina que, dice, vivió con mucho estrés, aunque lo hizo por un fin mayor.

“Fueron muchas noches sin dormir... Lo recuerdo como uno de los momentos más intensos de mi carrera artística, una preparación de meses para siete u ocho minutos sobre el escenario, pero creo que valió la pena por la oportunidad que tuvimos con JLo, de representar a las minorías de muchas etnias. Ese día fue un homenaje a nuestra latinidad”, señala la cantante, quien dice estar en una búsqueda de sonidos nuevos para sus próximos proyectos.

Shakira cuenta que en estos últimos meses se ha hecho fan de Billie Eilish y Justin Bieber, y que su labor de “obrera de la música” quiere seguir expandiendo sus márgenes.

“Tengo una gran curiosidad con sonidos con los que no he experimentado antes. Tengo diferentes ideas de lo que quiero hacer musicalmente y quiero probar nuevos territorios”, adelanta sobre lo que podría mostrar en su próximo tour musical.

“Yo creo que el 2022 suena bien, esa es la idea. Ya tengo unas tremendas ganas de volver a preparar una gira de conciertos completamente diferente a las demás y con muchas ganas de empezar en Latinoamérica y estar ahí con el público chileno, que es espectacular”, señaló la cantante, quien es pareja del futbolista español Gerard Piqué.

El Festival de Viña fue importante al comienzo de su carrera

“Si me invitan, me encantaría. El Festival representa una plataforma muy importante para los artistas latinos. En lo personal, la dosis de fe que me inyectó Chile fue clave en mis inicios (en 1993 obtuvo el tercer lugar en la competencia internacional del certamen), de poder tener la valentía de ir por más y cruzar fronteras cuando todo apenas estaba empezando para mí”, comentó la colombiana.