En lo que se ha convertido en una tradición de la pandemia, el cantante y motivador Silverio Pérez, junto a su esposa Yéssica Delgado, llevará a cabo en su página de Facebook (bajo SilverioPerezPR) una bohemia en vivo acompañados del grupo Haciendo Punto en Otro Son el domingo, 15 de noviembre, las 8:00 p.m.

En esta ocasión, quienes acompañarán a la pareja son los integrantes de Haciendo Punto que se unieron al grupo entre 1977 y 1978, incluyendo a Iván González, Nena Rivera y Nana Latorre, además de otros músicos que se han ido integrado con los años. Estos artistas tuvieron un periodo muy exitoso en los que grabaron cinco álbumes y viajaron a países como México y Estados Unidos a tocar en conciertos. Durante la bohemia, los músicos tocarán y cantarán canciones que cubrirán desde la fundación del grupo hasta canciones más contemporáneas que incluirá éxitos como “La muralla”, “Ensillando mi caballo”, “Cantar es vivir” y “Yolanda”, entre muchos otros.

PUBLICIDAD

En 5 días, el domingo 15 de noviembre a las 8pm, banquetazo musical por FBLive con mis hermanos de Haciendo Punto. Desde... Posted by Silverio Pérez on Wednesday, November 11, 2020

Estas bohemias presentadas por el matrimonio han alcanzado gran popularidad, a tal punto que aquellas en las que estuvieron acompañados por Danny Rivera, con Chucho Avellanet, con Alberto Carrión sobrepasaron las 200,000 personas que vieron la transmisión. En el caso de Rivera, la audiencia llegó a estar en 800,000 personas conectadas.

“Las transmisiones en vivo surgieron cuando empezó lo del encierro, donde yo me dí cuenta en mis redes sociales que hay mucha gente que se siente muy sola y deprimida. Entonces, Yéssica y yo decidimos empezar a comunicarnos diariamente a través del Facebook Live con toda esa gente”, indicó Pérez, quien hace las transmisiones desde su casa. “Inicialmente empezamos a hacer charlas de motivación, con alguna canción al azar, parodias o conversaciones. Ya luego la cosa fue creciendo, a tal punto que se convirtió en una bohemia donde cantábamos canciones del ayer o canciones de la nueva trova o canciones de un cierto autor en particular o de cierto intérprete o de una época. Ya luego empezó la idea de traer invitados”.

Hoy nuestra bohemia es TODO SERRAT y nos acompaña Mikie Rivera, disfruten... Posted by Silverio Pérez on Sunday, November 8, 2020

Para el artista, la presencia de Haciendo Punto en Otro Son en esta bohemia es la muestra más fiel de que todo el mundo puede reinventarse sin importar el momento y las circunstancias en las que se encuentre. “Durante estos meses, nosotros hemos ido evolucionando y a mí me parece que traer Haciendo Punto es como un momento culminante, porque es un grupo grande, para el cual necesitamos poner muchos recursos en términos de sonido y de iluminación, entre otros”, comentó el guitarrista, quien formó parte de las dos fases de este grupo que se unió por primera vez en 1975. “Pero lo hacemos porque es demostrativo de lo que uno es capaz de hacer si uno se decide a reinventarse. Ese es el mensaje que queremos llevarle al resto de la gente. Que podemos reinventarnos y hacer cosas innovadoras a pesar de las circunstancias que nos rodean”.

A pesar de que la misión principal de estas transmisiones en vivo es llevarle felicidad y alegría a todo aquel que la vea, Pérez también siente gran satisfacción ya que, gracias al éxito, se han convertido en una fuente de trabajo para otros artistas y técnicos. “Muchos de los que trabajan en el arte y la música, no tienen las ayudas que todo el mundo recibe, porque no tienen un empleo fijo. Simplemente tocan por ahí”, argumentó el artista, quien ha realizado más de 15 bohemias y sobre 130 transmisiones en vivo a través de Facebook. “Entonces hemos creado como una especie de cooperativa, donde tanto los ingresos por los auspiciadores que hemos ido consiguiendo, como lo que hemos logrado que la gente aporta, lo repartimos entre los que participan. Todos salimos bien y donde estamos dándole trabajo a técnicos y músicos, que de otra forma no lo tendrían”.