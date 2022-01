A lo largo de sus más de 20 años juntos, el músico puertorriqueño Silverio Pérez y su esposa, la actriz y cantante Yessica Delgado, han compartido un sinnúmero de experiencias en y fuera de los escenarios que han fortalecido su relación, según manifestaron en una entrevista con este medio a principios del 2021. Lo anterior lo declararon sin imaginar que recibirían el 2022 frente a un desafío: el COVID-19.

“Despedida de año solitos. ¿? A las 10:00 p.m. te cuento por Facebook”, escribió el comediante y empresario en una publicación a través de su cuenta de Instagram. Ambos lucían simpáticas pijamas navideñas y

se mostraron sonrientes.

En Año Nuevo, Delgado también celebró su cumpleaños. Además de una reflexión cargada de optimismo y y agradecimiento, la también empresaria informó que había contraído COVID-19.

“¡Ya son… ti seis! Miro la vida con optimismo y celebro este día de cumpleaños llena de alegría, agradecimiento y esperanza. No me imaginé que lo pasaría con COVID, pero ha sido perfecto. Desde la quietud y la tranquilidad de estar sin planes… se pueden crear muchos. De manera que aquí estoy en el descanso merecido de todo un año ajetreado y de muchos logros. Aquilatando lo verdaderamente importante y llenándome de esperanza para comenzar este año con nuevos bríos y mucha energía. Mi petición de cumpleaños es una colectiva que la compartiré mañana con el propósito que le sirva a mucha gente. Hoy me celebro y doy gracias a Dios por haberme permitido celebrarme un año más”, lee el escrito que publicó junto a las etiquetas #happybirthdaytome #agradecida y #covidbday

PUBLICIDAD

Y como dicen que “lo prometido es deuda”, la poseedora de una maestría en Teatro y Artes de University of Essex, en Inglaterra, cumplió. En la misma red donde se mantiene activa y conectada con sus seguidores -Instagram- la esposa de Pérez publicó un vídeo bajo el tema “Estos son otros 20 pesos”.

“Este Año 2022 se perfila como uno lleno de retos… post pandemia. Hay unas estadísticas sobre nosotros los puertorriqueños y nuestros hábitos de ahorro que me han motivado a cambiar radicalmente dichas estadísticas. Este reto es uno personal y colectivo. Te explico de lo que se trata para que te unas y revirtamos ese pensamiento de que “el boricua no ahorra, vive de las tarjetas y no tiene fondo de emergencia”. Por algún lugar debemos empezar… y este es un buen año. El reto de los $20 pesitos es totalmente accesible para todos y lo podemos lograr. Viene, que esto comienza esta semana. ¿Cuántos se unen? Comenta aquí”, invitó.

El reto consiste en depositar $20 en una cuenta de ahorros por 52 semanas consecutivas. Al final del año, según Delgado, quienes sigan la iniciativa, habrán creado “los cimientos” de un cuenta de emergencias. La cantante fue enfática en que este fondo no se podrá tocar, a no ser por una emergencia, pues para ello se creó. “Con este reto nos proponemos colectivamente cambiar el paradigma (y las estadísticas) de que el 50% de los puertorriqueños no tenemos ahorrado $1,000 en nuestras cuentas y que el 70% no cuenta con ahorros equivalentes a 3 meses de gastos”, detalló en otra publicación que hizo esta mañana.

PUBLICIDAD

Delgado denominó los miércoles como “pay day” (día de pago).

Ayer, desde el balneario Punta Santiago, en Humacao, Pérez le “encomendó a las aguas del este que limpien los restos de COVID” que pudieran quedar en sus pulmones.