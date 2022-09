Son cinco años de ausencia de la banda mexicana Maná en los escenarios de suelo boricua, pero son incontables las memorias que le llegan a los integrantes de esta agrupación desde su primera presentación en Puerto Rico, allá para el 1995.

La banda, integrada por el vocalista Fher Olvera, el baterista Álex González, el guitarrista Sergio Vallín y el bajista Juan Calleros, asegura que le tienen un amor y un cariño tremendo a esta isla. Por eso, sin imaginar que, a menos de dos semanas de llevar su concierto el próximo 1 y 2 de octubre en el Coliseo José Miguel Agrelot, Puerto Rico se vería afectado tras el paso del huracán Fiona, en un acto de hermandad quisieron ser solidarios y ayudar.

Hoy, en conferencia de prensa, la banda con más de 30 años de trayectoria musical anunció que donarán 3,392 cajas de alimentos que irán dirigidas a 10,176 personas en diferentes pueblos de Puerto Rico, a través de la Cruz Roja Americana, Capítulo de Puerto Rico.

“Sabemos que es una situación muy difícil en cuestiones de la economía y todo eso. Entonces, cuando vamos de gira, siempre tratamos de poner nuestro granito de arena y nos dimos cuenta de que había esta necesidad tan tremenda. Siempre la preocupación más grande cuando uno va a algún lugar es que realmente llegue esa ayuda. Antes de mencionarlo, estuvimos viendo y asegurarnos de ir a una fundación tan importante como la Cruz Roja, para que esa ayuda llegue realmente a esas personas y que no se vaya a quedar, como ha pasado lamentablemente con otras situaciones que se queda la comida y el agua ahí y nadie está encargado. Lo importante es que estas 10,000 personas reciban esa ayuda”, expresó el baterista.

De acuerdo con Lee Vanessa Feliciano, ejecutiva regional de la Cruz Roja Americana, Capítulo de Puerto Rico, esta donación se une al esfuerzo de la organización para cumplir con parte de su misión, de ir identificando esos hogares en donde las necesidades son más apremiantes y llegar directamente con la ayuda.

“El donativo que nos hace la banda Maná nos ayuda a poder impactar a más de 10,000 personas con cajas de alimento que contienen alimentos no perecederos, que equivalen a que las familias puedan hacer 27 comidas. Tenemos grupos de voluntarios encargados de visitar las comunidades y hacer la evaluación de daños. En base a eso es que nosotros diariamente salimos a ofrecer la asistencia. Ya hemos evaluado más de 3, 033 hogares, de esos más de 1,700 tienen daños mayores y unas 90 casas están totalmente destruidas. Lo que perseguimos es primero ira a esos hogares. Continuamos haciendo evaluaciones de daño a través de toda la isla”, informó Feliciano.

Dos noches para recordar

Es la primera vez que Maná se presentará por dos noches en el recinto del Coliseo de Puerto Rico, donde promete revivir éxitos de la década de 1990, 2000 y 2010, donde aseguran que no faltará la adrenalina ni momentos llenos de sorpresa.

“Haremos un recorrido desde ‘Rayando el sol’ hasta los últimos discos. Es muy nutrida la lista de canciones, así como algunas sorpresas, desde salirnos del stage y movernos para el otro lado. Hay cosas que haremos que creo que no hacíamos en aquel entonces cuando veníamos para acá. Seguimos teniendo un equipo extraordinario de luces, sonido, decenas y decenas de toneladas de equipo que ya verán puestas en escena, además de mucha adrenalina, mucho corazón y empuje”, adelantó Fher, quien junto a sus compañeros llegaron el pasado martes a la isla y aprovecharon para visitar El Viejo San Juan.

Luego de pasar décadas de gira por Latinoamérica, Estados Unidos y algunos lugares de Europa, todos coinciden que ya Maná no está en busca de una meta en particular, sino de disfrutar del trayecto.

“Maná va a busca de seguirse emocionando y apasionando con la música. No nos importa llegar a un punto o llegar hacia una meta. La meta es disfrutar el trayecto. Ahora que estamos aquí disfrutando en Puerto Rico como lo disfrutamos en el 95, no con tanta pinche fiesta, pero nos sentimos muy bien. Gracias al cielo tenemos salud y tenemos mucha voluntad. Tenemos muy buena cordialidad y somos genuinamente hermanos por elección. Y eso lo más bonito y lo divertido. Muchas bandas se pelean o se hartan, o simplemente se separan o ya no les gusta tocar y nosotros nos sigue encantando tocar”, señaló el vocalista.

Celebración por los que ya no están

Una larga gira por Estados Unidos, sumada la pandemia, dilató su cita con el público puertorriqueño. Precisamente, las pérdidas de vidas cobradas por el COVID-19 tendrá un momento especial durante el concierto.

“Para nosotros será una celebración y queremos que sea una fiesta muy grande en Puerto Rico, porque estamos vivos, tenemos salud. Vamos a recordar a los que ya no están aquí, lamentablemente por el COVID-19, pero queremos que sea una gran fiesta para toda la gente de acá”, comunicó Álex.

Otros de los que ya no están es el cantante Marciano Cantero, de la también banda latinoamericana Enanitos Verdes, quien falleció repentinamente este mes, y con quien Maná sostenía una relación de amistad, al igual que con otros integrantes de la banda.

“Fue inesperada totalmente esa noticia. Tenemos una relación, especialmente con Felipe y con Marciano. Nos lleva a recordar que todos tenemos nuestro tiempo, nuestro momento en esta tierra. Seguramente, ese era su momento. Pero sí es para recordar lo vulnerables que somos y que hay que aprovechar cada momento. Ya verán, hay un momento muy emotivo en el concierto, una rola que seguramente les va a gustar, le va a llegar mucho, dedicada a la gente que ya no está”, indicó el guitarrista, por su parte.

Planes y nueva música

La semana pasada estuvieron por Colombia y luego de Puerto Rico este mes se dirigen nuevamente a La Residencia en Los Ángeles en ruta a cumplir 12 “sold outs”, para después regresar a presentarse en su natal México.

Luego de último disco “Cama Incendiada” para 2015, vienen trabajando en un proyecto musical de duetos titulado “Las Noches de Cantina”, que lanzarán a finales de este año, y que han ido publicando poco a poco canciones como “Te Lloré Un Río” con Christian Nodal, “Eres Mi Religión” con Joy y “Mariposa Traicionera” con Alejandro Fernández.

Mientras que el 2023 se perfila como uno lleno de música nueva para la agrupación, que planifica entrar al estudio de grabación para preparar un nuevo álbum, que esperan lanzar en 2024.