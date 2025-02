“Como una cita de amor por primera vez”. Así compara la cantante ponceña Ednita Nazario las emociones que vive antes de subirse a un escenario, ese único lugar donde sale de su propia piel para transmutar hacia lo inimaginable.

Desde el proscenio tampoco existen problemas, preocupaciones ni dolores. Aunque la sensación siempre ha sido la misma, en este momento de su carrera asegura que lo puede describir con más claridad.

“Me di cuenta desde muy temprano en mi vida que independientemente de cualquier cosa buena o no buena, sucediendo en mi vida cotidiana y fuera del escenario, por alguna razón se quedaba al pie de las escaleras. Cuando yo entraba al escenario y empezaba la música, todo lo que había pasado, previo ahí, se borraba. Aunque es una sensación bien difícil de describir, se me olvida todo, y habito un espacio de absoluta y total libertad”, describió la artista puertorriqueña por vía telefónica desde México, en entrevista con El Nuevo Día.

Es tanta su transformación que hasta su propio padre le resaltaba que en el escenario era otra persona, que le cambiaba el semblante y hasta lenguaje corporal. Es algo que tampoco le resulta ajeno a sus músicos y a toda aquella persona que trabaje con la cantante. Lejos de un acto consciente, establece que es una característica que proviene de su ser, de manera muy orgánica y natural.

“Sí, te puedo decir que esto no se replica en ningún otro espacio de mi vida que no sea ahí. Y en el escenario, obviamente ustedes lo saben, soy completamente libre, yo no tengo novio, ni tengo esposo, ni hijo, ni familia. Completamente libre”, sostuvo la artista, denominada como “la diva de Puerto Rico”, aquella que apenas era una niña cuando se asomó por primera vez a un escenario, en el Teatro La Perla, en Ponce.

Aunque al momento posee el récord femenino de 21 funciones en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, es la primera vez que la intérprete de “No vuelvas” y “Más grande que grande” se presentará un Día de Enamorados en este recinto de espectáculos, que ya se ha convertido en su casa, donde se dispone a cantar muchos de sus éxitos en el concierto “Amor/Desamor”, a celebrarse el viernes, 14 de febrero de 2025.

“‘Amor/Desamor’ porque eso es lo que vivimos todos cuando estamos en los procesos de la vida, vivimos las dos cosas. Este show lo hemos desarrollado de esa manera, con la intención de vivir ese arco completo, de los momentos difíciles que nos llevan a los momentos felices”, explicó la también actriz, que debutó en Broadway en el musical “The Capeman” y quien ocupó el papel protagónico del musical “Mamma Mia!” en su tierra.

Aunque suele ser muy reservada en cuanto a la producción de su espectáculo, sí adelantó que no solo será una velada emotiva y divertida, sino que están laborando arduamente para que el público experimente esos dos estados, del amor y desamor, y tener “una experiencia vivencial completa, con el arco completo”.

“Nos hemos esmerado mucho para que sean evidentes los distintos estados de ánimo, con distintas propuestas. No me gusta divulgar mucho porque tú sabes que yo soy bastante secretive. Yo soy bastante celosa con lo que va a pasar, pero sí te digo que durante todos estos meses hemos estado trabajando y nos hemos esforzado mucho en que se vea el valor del amor y el valor del desamor, las lecciones y lo que representa para nosotros como seres humanos ese arco, y el abrazar todo lo que traemos a la vida y todo lo que la vida nos trae”, detalló.

Así como la vida misma, que se compone de momentos de felicidad, euforia, introspección, dolor, rabia, coraje y pasión, Ednita ha seleccionado un repertorio que además de las canciones icónicas, incluirá otros temas que no ha cantado o hacía mucho tiempo que no los cantaba, sin dejar de lado las sorpresas.

“Sí, te puedo decir que estoy eufórica porque llegue ese gran momento, ese día, por todas las razones del mundo”, acotó la voz de “La Más Loca”, que también presentará su concierto el 21 de febrero en Orlando, Florida; el 28 de febrero en Nueva York; y el 28 de marzo en México.

Ednita Nazario disfruta con beneplácito la incursión de nuevos talentos dentro y fuera de Puerto Rico. (Suministrada)

Un referente para nuevas generaciones

El hecho de que Ednita siga cautivando y calando profundo con su música y fuerza interpretativa en las nuevas generaciones, es catalogado por la galardonada artista como la validación más grande. Para quien siempre ha pensado que la música es atemporal, así como las emociones, siempre le ha fascinado cantar acerca de esos diversos estados de ánimo que brotan de las vivencias.

“Me emociona mucho ver que esa filosofía que yo he tenido desde siempre, de que mi música no sea para una generación específica, porque no cuento historias que sean relevantes solamente para un grupo. Son de sentimientos universales, que siguen dando pie para que otras generaciones se vean reflejadas en las historias que yo cuento. Me fascina ver que agarran las canciones y las hacen propias, y las reinterpretan y las ponen en otro ritmo”, compartió.

Del mismo modo, narra que disfruta con beneplácito la incursión de nuevos talentos dentro y fuera de Puerto Rico, que escogen su repertorio para rehacerlo nuevamente. Y es que, señala que de eso se trata al hacer las canciones que, al crearlas, las entrega al universo, y le pertenecen a la gente.

Latente la puertorriqueñidad

Para esta vocalista, la plataforma que le ha dado la fama ha sido oportuna para comprometerla, como puertorriqueña que se crio y vive en Puerto Rico, para ser vocal ante las diversas circunstancias que atravesamos como sociedad. También ejerce su compromiso de mantener el mensaje positivo, dentro del panorama que se presente.

“Hay problemas que tenemos que encarar porque nos compete a todos, pero no es señalar solamente lo malo, sino enaltecer lo bueno que se está haciendo porque para quejarse hay muchos fotutos. Positivo es señalar cosas que a mí me llaman la atención, que se deben atender, pero con el mensaje de que se pueden resolver los problemas que tenemos. Soy activista de varias cosas”, planteó.

Asimismo, asegura vivir una de las emociones más grandes al tener la oportunidad de presenciar este momento en la historia musical, como puertorriqueña, mujer y artista.

Se refiere a poder ver cómo “la puerta, las ventanas y el techo se abrió” para exponer quiénes somos y de que estemos viviendo un despertar acerca de la puertorriqueñidad, con el más reciente proyecto musical del exponente Bad Bunny, “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”.

“Llevo toda mi vida machacando que la puertorriqueñidad no tiene nada que ver con partidos políticos. El orgullo propio, de ser quienes somos, de conocer y reconocer nuestras particularidades como pueblo y raza, no tiene nada que ver con partidos políticos. La bandera es de todos. La cultura es de todos. Es nuestro deber y compromiso conocernos, reconocernos, averiguarnos, apoyarnos y, sobre todo, celebrarnos. Tú no sabes lo feliz que yo estoy de ver que esto, que ha sido un movimiento de toda la vida, y que por fin se da la oportunidad a través de un fenómeno. Sí, porque lo de Bad Bunny no es un éxito, es un fenómeno y los fenómenos son maravillosos”, comunicó a la vez que resaltó la autenticidad con la que Benito Martínez Ocasio lo ha realizado.