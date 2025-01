“Soy la persona que le gritó“: exponente urbana se adjudica protesta en misa en honor a la gobernadora

La exponente de música urbana Adriana Nicole Vázquez Pérez, mejor conocida como Audri Nix, reveló este jueves que fue la manifestante que lanzó insultos contra la gobernadora Jenniffer González en la misa celebrada en la parroquia Santa Teresita, en calle Loíza, en Santurce.

En unos vídeos en su cuenta de Instagram, la también expareja del artista Álvaro Díaz afirmó que no amenazó a la presidenta del Partido Nuevo Progresista (PNP), sino que solo dijo: “muerte al PNP, muerte Jenniffer” y no “muerte a Jenniffer” o “vayan a matar a Jenniffer”.

Las declaraciones surgen a solo horas de que se reportara el incidente en la mencionada parroquia, cuando se subió encima de un banco y comenzó a lanzar insultos contra la gobernadora y el consorcio LUMA Energy, encargado del sistema de transmisión y distribución de la red eléctrica.

A pesar de las fuertes medidas de seguridad, la mujer, que estaba encapuchada, con el rostro tapado y vestida completamente de negro, pudo entrar al interior de la parroquia. La Policía explicó que la mujer había entrado con otra vestimenta, pero que, presuntamente, fue al baño de la parroquia y se cambió antes de manifestarse.

“Hola. Mi nombre es Adriana y yo soy la persona que le gritó a Jenniffer González en la iglesia hoy en su juramentación. Quiero dejar una cosa clara, yo lo que le dije a Jenniffer fue lo siguiente: Le dije pu.., porque lo es, le dije que es una pilla, porque lo es, le dije que es la perra de LUMA, porque ella es la perra de LUMA, y le dije que Puerto Rico está sin luz por culpa de ella y del PNP”, dijo.

Afirmó que, aunque muchos afirman que eso no es culpa de González, a su entender, sí lo es porque “fue una de las personas que no fiscalizó a LUMA. Ella fue una de las personas que firmó el presupuesto para que LUMA viniera a Puerto Rico y fue una de las personas que tiene donante de LUMA. Ok. Mi abuela pudo haber muerto si estar tanto tiempo sin luz y eso es lo que nos espera en el 2025″.

Asimismo, añadió que “seguramente” la gobernadora se robó las elecciones generales del 5 de noviembre de 2024. Aclaró que “nadie amenazó a Jennifer González de muerte, eso no es verdad. Eso es el chisme de los periodistas, y si ustedes ven el video, o sea, la entrevista (de TeleOnce) que me hicieron fuera de la iglesia, yo dije: ‘muerte al PNP, muerte Jenniffer’. No ‘muerte a Jenniffer’, no ‘vayan a matar a Jenniffer’. Eso no fue lo que yo dije”.

“Así que si algo me pasa en las próximas 24 horas, si mis redes ya no están en las próximas 24 horas, si yo me desaparezco en las próximas 24 horas fue la Policía de Puerto Rico o fueron los federales. Ok. Mis amigas, que estén pendientes, porque yo tengo mascotas. Mi abusador probablemente les va a dar mi dirección, él está loco por destruirme...”, mencionó.

