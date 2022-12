Llegó un momento en que el cantante Teo por poco le cierra la puerta en definitiva al primer amor de su vida: la música. Desde niño estaba clarísimo de que a eso era lo que se quería dedicar, pero ser hijo de una personalidad famosa implicaba constantes comparaciones, que lo llevaban a presionarse a sí mismo y a alejarlo de lo que tanto anhelaba.

Agraciadamente, desistió de tomar esa decisión y con ímpetu se lanzó para demostrar que tiene sus propios méritos, talento y entrega para sobresalir en el mundo musical. En menos de seis meses de estrenarse como solista, el artista de 21 años se siente sorprendido, emocionado y agradecido de la acogida de su música desde que en junio se impulsó al pentagrama musical con el tema “Chocolatico”.

“Toda la vida yo sabía que mi primer amor era la música. Yo hacía todo con música, era como el ‘soundtrack’ de mi vida y eso siempre fue, pero yo me cerré mucho las puertas a ser artista por el tema de mi madre, no por ella exactamente, sino porque todo el mundo me comparaba con ella. Así que, por mucho tiempo me aferré a la idea de que quería hacer mi vida por otro lado”, contó a El Nuevo Día, acerca de su madre, la cantautora colombiana Fanny Lu, de quien vive sumamente orgulloso, además de resaltar las oportunidades que le ha dado y su amor.

Sin embargo, a sus 16 años, cuando estaba buscando qué quería hacer en su vida, mientras estaba dudando de todo, su progenitora lo llevó al concierto que ofreció el cantante Bruno Mars en Bogotá, Colombia. Ese momento, señala, lo cambió todo para este cantante colombiano, nacido en Miami.

“Estoy seguro que eso tuvo que haber sido el destino porque fue un concierto impresionante, una locura. Todo el mundo gritando y cantando, y sentir a esa energía del público, verlos llorando y cantando, mientras veía su dominio en tarima y su show tan impresionante. Dejó esas memorias a todo el mundo que, como yo, estoy seguro que nadie se va a olvidar. Eso me hizo pensar que yo quería hacer lo mismo con otra gente, que quería estar allá arriba dándole un momento inolvidable al resto, y eso fue lo que decidí hacer”, indicó el joven cantante, quien se encuentra en la isla para ser parte, junto a otros artistas urbanos, de la cuarta edición del Block Party 2022, a celebrarse el próximo 23 de noviembre en el estadio Hiram Bithorn.

“Estoy muy emocionado de cantar por primera vez en Puerto Rico. Quiero dejar mi marca y mostrar de lo que estoy hecho, y la música que estoy trayendo. Quiero que se la gocen conmigo. Estoy un poco nervioso, obviamente, pero muy emocionado”, manifestó.

Uno de los consejos más importante que ha recibido desde pequeño por parte de su madre, según indica, y con el que se ha quedado, es el de no cambiar ni pretender ser otra cosa que no sea él mismo, algo que también se ve reflejado en su versatilidad a la hora de componer y de crear música.

“Siempre ser yo, no importa lo que pase, sin dejar que me cambien o que me metan algo en la cabeza de que tengo que ser algo que no soy. El nombre que me dio mi madre es Mateo. La razón que yo no quería cambiar mi nombre es porque yo quiero ser siempre yo, no quiero ser un personaje ni otra cosa, sino ser siempre genuino con lo que muestro, lo que hago, mi música y como soy en tarima. Quiero conectar con mi gente siendo yo como soy de verdad”, aseguró Teo.

Con el tema “Chocolatico” se fue por la vertiente “afrobeat”, con el segundo sencillo “Thai” se fue más por el lado del reguetón y con el nuevo tema “Neptuno”, que está en promoción, va por un flow más urbano, fusionado con otros ritmos. Y es que precisamente a este novel cantante no le gusta encajonarse en un solo género musical, pues goza de muchas influencias que van desde el rap y hip hop, hasta el reggaetón y trap.

“Soy honesto con lo que a mí me gusta escuchar y hacer, por eso no me gusta encajarme en un género solo porque a mí me encanta experimentar y mezclar géneros. Eso me da un ‘feeling’ muy único, que es lo más chévere”, añadió el cantante, quien ha tenido como influencias a artistas como Tego Calderón, Daddy Yankee, Don Omar y Bad Bunny, entre otros artistas del mercado anglosajón como Kanye West. “Para hacer una propuesta única, puedo escoger un pedacito de cada influencia y volverla mía. Siento que tengo mi propia propuesta, que se separa de todo esas personas que he venido escuchando mucho”.

Mientras sigue en promoción con “Neptuno”, Teo tiene mucha música consigo que irá lanzando. En enero sale su próximo tema, que es uno de sus favoritos, y en febrero se presentará en un evento muy importante, del cual todavía no puede revelar los detalles, pero lo mantiene muy emocionado.