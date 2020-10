Aunque Thalía era sólo una niña cuando su papá falleció, la cantante y actriz mexicana todavía recuerda la última vez que lo vio.

Durante el tercer episodio del programa “Latin Music Queens”, de Facebook Watch, la diva habló de esos últimos momentos al lado del científico y criminólogo Ernesto Sodi Pallares. “Estaba enfermo, cada vez más enfermo. La última vez que lo vi estaba en su cuarto conectado a muchas máquinas y mi madre me dijo que me despidiera, pero yo no lo sabía”, dijo Thalía, en inglés, sobre la experiencia que vivió cuando tenía sólo seis años.

Luego, en español, prosiguió con su relato: “Ella me dijo: ‘Dale un beso a tu papá para que se ponga bien’. Y le di el beso y cuando me fui las máquinas (empezaron a sonar) y luego murió”, recordó la cantante. Y fue este evento, escuchar a las máquinas justo después de que ella le diera el último beso, lo que desencadenó el trastorno obsesivo compulsivo (TOC u OCD, por sus siglas en inglés) que padece desde entonces.

“Se murió y yo sentí que mi amor, mi beso lo había matado. Eso es demasiado para una niña de seis años. Y desde entonces empecé con el TOC”, comentó.