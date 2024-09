The JukeBox ofrecerá concierto sinfónico en el Centro de Bellas Artes en Santurce

El grupo tributo a Los Beatles, The JukeBox se presentará el sábado, 12 de octubre, en el Centro de Bellas Artes (CBA), Luis A. Ferré en Santurce, junto a la Royal Symphony Orchestra con el espectáculo “The Beatles tributo sinfónico”.

La Sala de Festivales del CBA vibrará a partir de las 8:00 p.m. con el legado musical de la histórica banda conformada por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr representada por el grupo The Jukebox Beatles, quienes por más de dos décadas han tocado sus temas en y fuera de Puerto Rico.

The Jukebox Beatles tendrá, además, al invitado especial a César Muñoz, divulgador musical y reconocido por su proyecto “La Cata Musical”, quien tendrá intervenciones especiales. Su aportación también contará historias y anécdotas de Los Beatles.

La versatilidad de The Jukebox Beatles y la representación de la banda británica es el distinto del grupo puertorriqueño al recrear réplicas de la ropa y trajes que usaban Los Baetles.

Otra característica exclusiva del grupo es la fidelidad de los arreglos musicales de las canciones más recordadas de Los Beatles, que incluyen“Twist and Shout”, “I Want To Hold Your Hand”, “Let It Be” y “Hey Jude”, entre otros éxitos.

The Jukebox Beatles ha sido merecedor de distinciones e invitaciones especiales a eventos muy importantes como: “Chicago Beatlefest”, “Abbey Road on the River” en Indiana hasta se han presentado en Liverpool en los históricos “Cavern Club”, “Casbah Club” y “Lathom Hall”, lugares donde el legendario grupo se presentó.

The Jukebox Beatles, miembros del “Puerto Rico Rock and Roll Hall of Fame”, han sido artistas invitados a la “Semana Beatle de Latinoamérica” en Argentina y nominados como “Mejor Banda Beatlemania” y “Mejor Banda Internacional” en el “Cavern Club Award” y también fueron parte de la Conferencia de Prensa del único concierto de Paul McCartney en Puerto Rico y el “Pre-show party” antes del concierto.