En un raro e inusual incidente, el cantante canadiense The Weeknd detuvo en el sábado por la noche un concierto que llevaba a cabo en el SoFi Stadium, de Los Ángeles por haber “perdido la voz”.

Según The Los Angeles Times, el artista de nombre Abel Makkonen Tesfaye estaba interpretando el tema “Can’t Feel My Face”, el tercero de la velada, cuando salió abrúptamente de escenario. Acto seguido, la banda comenzó a tocar la próxima canción, pero en ese momento, The Weeknd apareció en tarima, detuvo la música, comenzó a explicarle al público que había perdido la voz y que tenía que detener el espectáculo.

“Me aseguraré de que todos estén bien, recuperarán su dinero”, explicó el cantante, mientras la audiencia no podía creer lo que estaban escuchando, según narró The Los Angeles Times a la audiencia atónita. “Pero haré un espectáculo muy pronto para ustedes”.

Mientras se escuchaban algunos tímidos aplausos, así como abucheos, The Weeknd agregó que quería disculparse personalmente, en lugar de twittearlo o Instagram. “No puedo darte lo que quiero darte”, añadió, mientras se veía sumamente afectado mientras escucbhaba la reacción del público.

Muchos fanáticos permanecieron confundidos o incrédulos, sin abandonar sus asientos incluso después de que estaba claro que el espectáculo había terminado.

Minutos más tarde, el artista publicó unas expresiones en sus redes sociales en las que volvió a disculparse de su público. “Mi voz se apagó durante la primera canción y estoy devastado. Lo sentí ir y mi corazón cayó. Mis más profundas disculpas a mis fans aquí. Te prometo que te compensaré con una nueva cita”, escribió.

Hasta el momento, no ha emitido ninguna información con relación a la salud vocal del intérprete de “Blinding Lights”. Lo que sí ya se sabes es que se han cancelado o movido las fechas de sus próximas presentaciones, según aparece en la página de venta de boletos Ticketmaster.

El cantante tenía en agenda en la próximas semanas un concierto el 13 de septiembre en Johanneshov, en Suecia, y el 22 y 23 de septiembre en Toronto, Canadá. Luego de eso, iba a viajar a Europa para presentarse en Holanda, Irlanda, Francia e Italia.