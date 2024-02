Tito Nieves: “Es ignorante que las personas hagan ese comentario”

El 2024 comenzó siendo muy activo para el cantante puertorriqueño Tito Nieves, quien en enero llevó el sabor de la salsa por Europa, desde donde arrancó con su gira “Volver a Casa”. Aunque no se pudo escapar de enfermarse, asegura que ya está recuperado y se siente perfecto para regresar a la tierra que le vio nacer.

“Estoy contentísimo. Estuvimos como en ocho ciudades diferentes, con un cambio de clima drástico, porque en Londres estaba bajo cero cuando llegamos allá, pero lleno de bendiciones. Nos enfermamos allá afuera mi esposa y yo, lo que era de esperarse al tratarse del invierno en España, Londres y Suiza, pero el recibimiento del público fue excepcional, ahí es donde se siente el calor”, dijo a El Nuevo Día acerca de las presentaciones que tuvo del 17 al 29 de enero.

Así como él, otros colegas salseros tienen el calendario lleno para este año, por lo que aprovecha para dejar establecido que la salsa continúa más latente y vigente que nunca.

“Yo no sé el comentario que han hecho por ahí de que la salsa está muerta. Pero, tú ves la agenda tanto mía, como la de Alberto, El Gran Combo, la de Víctor Manuel, Jerry Rivera y Marc Anthony, y es que no paramos, no paramos. Es ignorante que las personas hagan ese comentario sobre algo que no es. La salsa no es un género para mí, esto es una cultura. El género es una cosa que viene y va, pero la salsa lleva más de 120 años”, sentenció a la vez que indicó que los eventos de salsa se llenan a capacidad no solo en Puerto Rico, sino en países como Latinoamérica, en donde se presentan ante cientos de miles de personas.

Aunque recientemente ha estado presente en varios conciertos de algunos de sus colegas en Puerto Rico, hace unos cinco años que no se presenta en un espectáculo en solitario en su tierra, por lo que espera con ansias su encuentro con el público boricua, pautado para el próximo viernes, 9 de febrero en el Coca-Cola Music Hall, a las 8:30 de la noche, en una función que está totalmente vendida, según señaló.

“Un año se perdió con la pandemia y, te digo una cosa, han sido tantas bendiciones y tantas fechas, que nos piden afuera, tanto en Centroamérica como Suramérica”, indicó acerca de su ausencia en la isla. No obstante, puntualiza que tocar en casa tiene un sabor diferente.

“Seguro que sí, imagínate, la tierra que me vio nacer hace 64 años. No hay nada más importante para mí que cantarle a mi gente, eso es superior, pues ahí nací yo. No es lo mismo arroz y habichuelas, que frijoles”, expresó el llamado “Pavarotti de la Salsa”.

Precisamente, la voz de temas como “De mi enamórate” y “Fabricando fantasías”, mantiene cautivo a su público, uno que conquista una y otra vez con su potente voz, y su estilo peculiar en la interpretación de sus canciones.

“Yo te traigo algo diferente a la mesa, pues obviamente, como nací en Puerto Rico, pero me fui a Nueva York, tengo ese sentir bilingüe, que también en el espectáculo, que voy a presentar hago un segmento así. Cambio un poco el formato, no quitándole nada a los demás colegas, porque creo que cada uno trae algo especial. Digamos, Gilberto Santa Rosa es tremendo sonero, cantante y bolerista, y cuando hace su espectáculo, él añade eso. Lo diferente mío es que toco un poquito más de inglés, como la canción “I Like It Like That”, que ya la gente la espera. Creo que el puertorriqueño en sí tiene, tiene esa facilidad. Tanto mi persona como Marc Anthony y los que se criaron en Nueva York, que pueden interpretar en ambos idiomas, pero la pasión que yo siento cuando he de cantar es en español”, aclaró el cantante riopedrense, que el año próximo cumple 50 años de carrera musical.

Una orquesta de 14 músicos y elementos visuales serán parte del espectáculo, para el que contará con varios artistas como invitados y que prefiere dejarlos como sorpresa para el público que se dará cita. Asimismo, adelantó que habrá espacio para la nostalgia.

“Tengo un concierto lleno de emociones. Va a ser tiempo de risa, va a ser tiempo de llorar, va a ser tiempo de cantar, va a ser tiempo de recordar, porque yo creo que lo más importante que tenemos nosotros son los recuerdos. Cuando la gente se identifica con esas canciones que en un momento dado estaban vigentes en la radio, que hace tiempo que no las canto, la gente las espera”, manifestó mientras está listo para dejar el alma y el corazón en el escenario.

Luego de Puerto Rico, a Tito Nieves les esperan unas cinco presentaciones en carnavales en Colombia y Perú, donde el 17 de febrero estará compartiendo tarima con Olga Tañón, Víctor Manuelle y Elvis Crespo, entre otros artistas. El resto del año continúa con su gira “Volver a Casa” por diversas ciudades, incluyendo regresar a Puerto Rico el próximo 3 de agosto.