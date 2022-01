Perpleja y con suma tristeza se encuentra una amplia comunidad ante la inesperada partida física del músico Héctor “Tito” Matos, quien fuera un defensor y gestor de la cultura puertorriqueña, además de promover y educar acerca de la bomba y plena

La pérdida de este percusionista boricua ha provocado aflicción y desconcertación, que se ha manifestado a través de las redes sociales, las cuales están plagadas de videos en los que se ve a Tito hacer lo que tanto le apasionaba, exponer la plena puertorriqueña por las calles.

Colegas, músicos, estudiantes, maestros, amigos y familia han manifestado todo lo que el exponente sembró en ellos.

Para el artista Pedro Adorno, quien junto a su esposa Cathy Vivo fundó el colectivo “Agua, Sol y Sereno” se trata de “una pérdida gigante” no solo para él, sino para sus hijas, su familia, y Puerto Rico entero.

“Me siento como cuando un hermano se te muere. Tito Matos es la conexión con la plena para ‘Agua Sol y Sereno’ , siempre lo ha sido por casi 30 años. La Máquina Insular nos ha acompañado en comparsa durante todos estos años. Para mí Tito es un componente bien poderoso, ese elemento de interlocutor con muchos sectores como el cine, la danza, el arte experimental y el teatro, entre otros, con la búsqueda popular y folklórica, en donde ninguno de estos elementos está descartado de nuestra cultura”, expresó el artista por vía telefónica, quien resaltó la relación que tenían más allá de quererse como hermanos, sino por el vínculo profundo que los unía con la gestión y la creación del conocimiento cultural.

“Como fundador de ‘Agua Sol y Sereno’ tuvimos ese diálogo constante, de reconocer el trabajo educativo, musical y cultural. Además, él nos ha hecho los coros más hermosos en nuestro colectivo. Es la persona con el vínculo más cerca en cuanto al trabajo artístico cultural de alta calidad, con la gestoría, y de hacerlo con el corazón y arraigado a nuestras raíces culturales como pueblo”, dijo acerca del músico, que tenía planes de culminar una maestría cultural.

Por otro lado, el músico percusionista y cantante Emanuel Santana, se expresó ante la pérdida de quien consideraba como un padre. “Perdimos al exponente más influyente de su generación en la plena puertorriqueña. Tito Matos es una persona que ha influenciado generaciones y que murió luchando por la libertad de su país. Tito era como la garantía de la plena genuina. Él siempre decía: ‘yo no pido que me quieran, yo me conformo con que me consideren’, y para mí eso era una lección bien grande”, indicó a El Nuevo Día.

De otra parte, el cantautor y músico Tommy Torres, le dedicó un mensaje a quien fuera uno de los músicos que ha tenido como invitado en sus pasados conciertos, junto a su grupo La Máquina Insular.

“Hoy se nos fue un verdadero grande. La música pierde unos de los más duros. La cultura puertorriqueña pierde un gran defensor. Querido Tito, te extrañaré en febrero. Gracias por haber compartido tu inmenso talento y energía con nosotros. Dichoso soy de poder haber hecho música contigo y aprendido de ti. Mi más sentido pésame a la familia de @titomatos y a toda la comunidad artística y cultural puertorriqueña”, publicó en su cuenta de Instagram.

Asimismo, el cuatrista Christian Nieves se unió al sentir de todo un pueblo. “Sí, la vida es frágil… Pero alegre de haberte conocido por muchos años antes de que llegaras a tu patria Puerto Rico. Fuiste el maestro, el amigo, el propulsor, el hermano, la cadencia, la alegría, el sabor, el tumbados, el quinto y el punteador, y la voz de nuestra música tradicional, la plena y la bomba. Gracias por tu ayuda y cariño a nosotros. ¡Te quiero hermano! ¡Vuela alto!”, expresó en su cuenta de Facebook.

Por otra parte, una de las plataformas que promueve la plena puertorriqueña, Plena Manía, utilizó su cuenta en Instagram para publicar el siguiente mensaje: “Luto Nacional Plenero. Acabamos de recibir la triste y lamentable noticia de que el gran maestro plenero, cantante, compositor y requintero, Héctor “Tito” Matos, ha fallecido. Nos duele mucho a todos y todas esta partida tan repentina de un gigante de nuestra música nacional. El legado de este maestro es muy grande y su nombre quedará impregnado en la historia plenera y de la lucha nacional por nuestra libertad. Queremos enviar un fuerte y solidario abrazo a toda su familia, sus amistades más cercanas e integrantes del grupo @vientodeagua. Su legado es muy grande y jamás morirá. Que descanse en paz, amigo plenero. ¡Gracias por tanto! ¡Viva Puerto Rico libre!”.

Por otro lado, la cantante, actriz, músico y escritora Aidita Encarnación Ilarraza compartió: “Qué noticia tan inesperada la partida de Tito Matos. Tito, tu labor y tu gran legado para la música y la cultura de nuestro país no tienen comparación. Nuestro corazón está de luto. ¡Qué duro, maestro! ¡Descansa!”.

De igual modo, el cuatrista José Eduardo Santana Santiago, manifestó: “He quedado frío con esta noticia... Mucha fortaleza para toda su familia de todo corazón… Descansa en paz nuestro maestro y defensor de todo lo autóctono: Tito Matos. Su legado y ejemplo es inmenso”.

“Vida eterna al héroe de la plena. Ibae bayen torún Tito Matos, plenero, puertorriqueño y antes que nada hermano y amigo. Gracias por tu generosidad, alma grande y sonrisa. Gracias por la oportunidad de tocar contigo y aprender de tu ejemplo como líder comunitario, gestor y maestro. Un pajarito me canta hoy posado en mi ventana, hay que vivir como Tito por si te mueres mañana”, expresó por su parte la cantautora dominicana Rita Indiana.

El rapero puertorriqueño Siete Nueve, también usó su cuenta de Instagram para dedicarle unas palabras al fenecido músico: “Tito, gracias. Te llevaremos en el corazón y en cada pandero de plena. Serás inmortal como los grandes que siempre representaste y nos enseñaste y en tus propias palabras... Plenero tu voz que se queda..Tu pandero suena. Panderetero, adiós. Que descanses en paz, amigo. Señores, se nos fue un gigante de nuestra música!”