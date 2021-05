Durante décadas, diversos pleneros y pleneras de Puerto Rico han reclamado un espacio dedicado al conocimiento de la plena. Un lugar donde no solo se pueda aprender sobre uno de nuestros principales ritmos, sino que también sirva para compartir y homenajear a esos grandes maestros y maestras de la plena.

Luego del fallecimiento, en julio pasado, del antropólogo y artista Ramón López, el músico y gestor cultural Héctor “Tito” Matos supo que ese proyecto que tanto anhelaban sus maestros y colegas no debía seguir esperando.

Con la ayuda del Taller Comunidad La Goyco y de un inversionista privado, Matos se dio a la tarea de darle forma a La Casa de la Plena, espacio que abrió oficialmente el pasado 1 de mayo con el propósito de preservar la historia de uno de nuestros principales géneros tradicionales.

Ubicado en uno de los salones de lo que fuera la escuela Pedro G. Goyco (hoy Taller Comunidad La Goyco), en Santurce, el espacio seduce desde que uno entra. Lo primero que llama la atención son varios tapices del artista Ramón López, así como una especie de pared hecha con diversos panderos tanto de Puerto Rico, como de México, Tailandia, Brasil y Marruecos, que busca establecer una conexión entre el tambor de mano y la humanidad.

También resaltan en el espacio carteles y pinturas de Rafael Tufiño, Nelson Sambolín, Anna Nicholson, Samuel Lind, Xavier Muñoz, Martín García, Luis Maisonet y Dennis Mario, así como fotografías de Ricardo Alcaraz y José Rodríguez, todas alusivas a la plena. De igual forma, hay una colección de libros sobre la plena, así como discos y tres documentales: “La Plena”, “La plena es canto y trabajo. Plena is Work, Plena is Song” y “Plenazos callejeros”, que recogen en diversos tiempos parte de la historia de este ritmo.

“La Casa de la Plena es un proyecto que se viene gestando en la cabeza de muchos pleneros. Estoy seguro que muchos pleneros de mi generación y de muchas generaciones anteriores tuvieron una idea parecida a ésta. En el caso mío específico después de tener la oportunidad de aprender de Ramón López y de (Roberto) Cipreni y también de tener la oportunidad de compartir con los Sapos del Caño (David González y Juan “Llonsi” Martínez); todos ellos tenían esa imagen y me hablaban de que en algún momento vamos a tener la casa de la plena”, relata Matos.

“La cuestión es que siguen pasando los años y surge Taller Comunidad La Goyco. Nos metemos aquí y cuando empezamos a ver los espacios se decide que este edificio en vez de alquilarlo completo, era mejor dividirlo. Al ver este espacio yo dije ‘contra, esto es posible’, aquí puede haber una renta que yo puedo manejar. La escuela nos la dieron en agosto pasado y en diciembre tenía un amigo francés que lo trajimos a la escuela para que la viera y le presenté todo esto que estás viendo ahora. Cuando estaba saliendo de la escuela nos dijo que iba a pagarnos un año de renta para hacer el proyecto”, agrega Tito Matos sobre cómo logró gestar esta propuesta que trabaja de forma voluntaria.

Otro “pie forzado” para llevar a cabo el proyecto fue que el artista Ramón López, antes de fallecer, lo hizo custodio de parte de su colección, por lo que sentía la responsabilidad de compartir ese legado con el país. Como recuerda, el también artesano fue una persona que creía en la cultura viva, es decir, en que fueran los propios artistas y artesanos los que gestaron sus espacios desde sus experiencias y miradas.

Y eso es lo que busca la Casa de la Plena, que cada plenero y plenera se sienta representado, se sienta convocado. Pero no únicamente los músicos, sino también el público general. Una parte importante del proyecto es el aspecto didáctico, por eso cuenta con materiales audiovisuales para que grandes y chicos puedan aprender sobre la historia de este ritmo que ha sabido resistir y sobrevivir durante siglos.

“Hay cosas que pueden ser rodantes (como las exhibiciones), pero la parte educativa, es lo fijo. Lo que queremos es ampliar esa colección de Ramón López con más libros y si no empezar a hacer libros desde aquí, construir nuestra propia historia. Ya estamos desarrollando con el Taller Comején para que salgan unas panderetas de la Casa de la Plena. No es solamente bregar con lo que se hizo, sino también dejar un legado”, comunica sobre la misión de este proyecto.

Matos también desea que este espacio se convierta en el centro de investigación de la plena a nivel internacional. En esa dirección planifica crear diversas alianzas con otras organizaciones como lo es la Fundación Ismael Rivera, para seguir difundiendo nuestra cultura con el resto del mundo. Una de las cosas que ya coordina es un posible campamento comunitario de verano para niños y niñas donde se ofrecerán talleres de bomba y plena.

La Casa de la Plena, como destaca, no es solo un sueño hecho realidad, sino un merecido homenaje a todos esos pleneros y pleneras que la historia oficial ha invisibilizado. “Esto es eso un homenaje a toda esa gente que ha tocado bomba y plena toda su vida y que si no fuera por espacios como éste (no se conocerían). Aquí estamos visibilizando solamente a un por ciento de esos músicos, pero hay otros caballotes y caballotas que no las pudimos grabar y la investigación de vida de Ramón López nos invita a eso, a continuar investigando y visibilizando”, sostiene el músico quien quisiera que este proyecto se replique en pueblos como Mayagüez y Ponce, donde existe una arraigada tradición plenera.

Mientras eso sucede, la Casa de la Plena está aquí, en el corazón de la calle Loíza en el barrio Machuchal, cuna de tantos pleneros y pleneras. Esta zona, como tantas en el país, se ha visto amenazada ante la cantidad de extranjeros que con la exención contributiva que le otorga la Ley 22 han comprado propiedades en la zona, ‘gentrificando’ el área y fracturando a la comunidad. Por eso, este espacio es también un grito de resistencia.

“En Machuchal estamos asediados con la especulación de bienes raíces con los Ley 20 y Ley 22 comprando cuadras, no casas, cuadras, y la idiosincrasia, el valor histórico de este barrio Machuchal se ha visto afectada. Esto es un barrio de cimarrones históricamente y queremos que esa historia y ese legado se mantengan vivos. Ese legado es el que queremos resaltar desde el Taller Comunidad La Goyco y con la Casa de la Plena. Éste es el barrio de Maelo, de Cortijo, sin nombrar otros y otras. En ese sentido, es importante que exista este espacio para mantener esa memoria colectiva, esa memoria de comunidad, esa memoria que va por encima de la plena, que va a nuestros ancestros africanos”, concluye Matos.

La Casa de la Plena abre los lunes, miércoles y viernes, de 1:00 a 4:00 de la tarde. Las personas que quieran aportar al proyecto pueden hacerlo directamente a través de la página www.lagoyco.org e indicando su apoyo a la Casa de la Plena. Para más información puedes buscarlos en las redes sociales como La Casa de la Plena.