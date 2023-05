El Festival Casals culmina esta semana con un variado programa que incluye los conciertos del guitarrista cubano René Izquierdo, el violonchelista danés Jonathan Swensen y la ópera Porgy and Bess. Izquierdo se presenta este martes, 30 de mayo, a las 7:00 p.m. en la Sala Jesús María Sanromá del Teatro Bertita y Guillermo Martínez en el Conservatorio de Música de Puerto Rico (CMPR). Swensen le sigue el miércoles, 31 de mayo, a las 7:00 p.m. en la misma sala.

El festival tendrá su clausura con la presentación de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico (OSPR) interpretando la famosa ópera Porgy and Bess el sábado, 3 de junio, a las 7:00 p.m. en la Sala Sinfónica Pablo Casals del Centro de Bellas Artes en Santurce (CBA). Para este gran cierre, la OSPR estará dirigida por el director brasileño Fabio Mechetti y estarán acompañados por la soprano puertorriqueña Melba Ramos, el barítono Eric McKeever y la Coral Filarmónica de San Juan, dirigida por Carmen Acevedo Lucio.

La soprano puertorriqueña Melba Ramos se presentará en la clausura del festival junto a la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico (OSPR). (Suministrada)

En el concierto de este martes, Rene Izquierdo interpretará con su guitarra la Guajira a mi madre de Antonio Rojas; Mirándote de Eduardo Martín; Perla marina de Sindo Garay y La comparsa de Ernesto Lecuona. Asimismo, presentará un compendio de danzas cubanas y música puertorriqueña, como Velorio de Ignacio Cervantes y Romanza de Juan Sorroche.

PUBLICIDAD

Izquierdo, quien nació en La Habana, Cuba y está radicado en Estados Unidos, se ha establecido como uno de los virtuosos de la guitarra clásica del mundo. Es célebre por su habilidad para tejer un dominio técnico incomparable de su instrumento con su don de narración, logrando una experiencia musical íntima con su audiencia. Ha actuado con gran éxito en giras por América, Europa y Asia. Se ha presentado en prestigiosos escenarios como el Carnegie Hall de Nueva York, la Ópera de Manaus en Brasil y el National Recital Hall de Taiwán.

El guitarrista cubano René Izquierdo se presentará este martes, 30 de mayo, a las 7:00 p.m. en la Sala Jesús María Sanromá del Teatro Bertita y Guillermo Martínez en el Conservatorio de Música de Puerto Rico (CMPR). (Suministrada)

Por su parte, el chelista Jonathan Swensen presentará la pieza Fantasía de Despedida de Bent Sørensen; la Suite núm. 4 para chelo, BWV 1010 de Johann Sebastian Bach; Tres estrofas sobre el nombre de Sacher de Henri Dutilleux; Las alas de la primavera de Bent Sørensen; y la Sonata para chelo solo, Op. 8 de Zoltán Kodály.

Swensen es considerado una gran estrella en ascenso del violonchelo. Es un artista de música de cámara muy solicitado en los Estados Unidos y Europa. Recibió la beca de carrera Avery Fisher 2022 y ha sido destacado como el “Nuevo artista del mes” de Musical America y “One to Watch” en la revista Gramophone. En su prometedora carrera ha compartido escenario con orquestas como la Orquesta Ciudad de Granada, la Filarmónica de Copenhague, la Orquesta Sinfónica de Aarhus, la Orquesta Sinfónica de Odense, la Orquesta Sinfónica de Islandia, la Sinfónica de Mobile y la Sinfónica de Greenville. Además, ha tenido recitales aclamados por la crítica en el Kennedy Center y en el Merkin Concert Hall de Nueva York. En el 2022 lanzó su álbum debut “Fantasía” con obras para violonchelo solo, que recibió críticas muy favorables.

PUBLICIDAD

La Coral Filarmónica de San Juan, dirigida por Carmen Acevedo Lucio, será parte del gran cierre del Festival Casals, el 3 de junio. (Suministrada)

Para el cierre del Festival, la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico interpretará la pieza Choros núm. 6 de Héitor Villa-Lobos y el arreglo de Robert Russell Bennett de la obra Porgy and Bess: A Concert of Songs para soprano, barítono, coro y orquesta, compuesta por George Gershwin. El reconocido director brasileño Fabio Mechetti estará como director invitado y el concierto contará con la participación de la soprano puertorriqueña Melba Ramos en el papel principal, junto al barítono Eric McKeever y la Coral Filarmónica de San Juan, dirigida por Carmen Acevedo Lucio.

“No saben cuán contenta me puse cuando mi agente me informó que estaba siendo invitada a participar en el Festival Casals. Volver a cantar en la tierra donde nací es algo que me llena de mucha alegría. Volver a ver a mis amigos y colegas y hacer música de nuevo con ellos. Doy gracias al cielo y a los responsables por esta oportunidad”, manifestó en un comunicado de prensa Melba Ramos sobre su regreso a los escenarios puertorriqueños.

Actualmente radicada en Austria, Ramos nació en Aguadilla, Puerto Rico. Obtuvo el Primer Premio en las Competencias del Metropolitan Opera distrito de Puerto Rico los años 1987, 1988 y 1989. Logró su primer contrato como soprano en Europa en el año 1992 en la Opera de Wuppertal de Alemania. Ramos ha participado en numerosos conciertos y festivales en ciudades alrededor del mundo como Tokio, Osaka, Yokohama, Kyoto, Salisburgo, Halle, Bad Uhrach, entre otras. A lo largo de su exitosa carrera de más de tres décadas ha interpretado importantes roles en prestigiosas puestas en escena como “Lucía di Lammemour”, “Don Pasquale”, “La Traviata”, “Madame Butterly”, “Aida” y muchas más.

Los boletos para todos los conciertos están disponibles en ticketera.com. Para el concierto de clausura, las personas también podrán adquirir boletos en la boletería del CBA.