El lugar donde se llevaría a cabo este concierto podría ser descrito como clandestino.

Parece ser un tema común en esta parte de San Juan. “Santurce es especial”, dirá alguien más tarde en la noche. En este barrio abundan sitios a los que solo se puede llegar si se sabe qué buscar. En este caso, una puerta azul enmarcada por arte callejero es el punto de entrada. Sobre ésta, flotan nubes planas hechas de algún material decorativo, pintadas de gris y blanco. Hay que tocar un timbre sospechoso y esperar por algunos minutos. Cuando abren la puerta, catorce escalones iluminados por una tenue luz azul te invitan a descender. Estás en La Escalera.

El espacio está dividido en tres partes. Primero, un salón con mesas y una barra extensa. Su iluminación le brinda un aire de intimidad. El techo de paneles negros simula una noche estrellada con luces diminutas. Cruzando otra puerta, se llega a un Segundo salón espacioso donde se presentará el evento principal. Al final de ese salón, una puerta brinda acceso a un patio con mesas de madera en el que decenas de personas conversan trago y cigarrillo en mano.

No resulta extraño que Ana Macho, la protagonista de esta crónica, haya escogido este lugar para realizar su primer concierto.

En un camerino, más bien un pasillo muy incómodo, Ana se prepara para salir a darlo todo a su público. Sus acompañantes le retocan el maquillaje y le arreglan la peluca rubia y rizada. El lanzamiento de su primer “Extended Play”, o EP, titulado “Realismo Mágico” es el motivo de esta presentación. “El concepto es como pop psicodélico caribeño. Pienso que ha sido el primero proyecto para el que yo he tenido todos los recursos habidos y por haber”, explica con voz melodiosa sobre qué hace tan especial este disco. Mientras habla, una persona le ayuda a pegarse uñas postizas largas decoradas con piedrecillas brillantes.

Esta no es su primera producción musical independiente. Su carrera arrancó en el año 2020 y desde entonces ha lanzado proyectos experimentales de formato corto, como “Bairopolis” y “Frío Tropical”. También ha tenido éxito con varios sencillos, entre los que se destaca una colaboración con Villano Antillano, otra figura que, como Ana Macho, han desgarrado el velo de la escena cuir urbana para que sus nombres y sus rostros sean cada vez más reconocidos. “Muñeca” es el título de esa colaboración: rebelde himno urbano, inspirado en la imagen de las trabajadoras sexuales transgénero.

La versatilidad es una de las virtudes de Ana Macho. Es comediante, escribe y produce su propia música y, sobre todo, es una persona muy segura de sí misma. Con su más reciente producción, busca explorar nuevos horizontes.

“Es un álbum de pop caribeño y mi intención era hacer algo mucho más maduro. Demostrar ‘range’ como artista musical, como escritora, como productora y como creativa”. Hace una pausa repentina mientras habla. Una de las uñas postizas pegó mal. Se la arranca con los dientes y la persona que la asiste busca un reemplazo. Luego, comienza a explicar de qué se trata el tema que ha escogido para su EP. “El concepto de realismo mágico sale del encuentro que las personas del Caribe, las personas puertorriqueñas y las personas queer tienen con una magia intrínseca y bien hermosa, una forma de ver el amor y ver la conexión que son bien hermosas. Pienso que ese concepto se aplica mucho a cosas latinas continentales. Yo no creo en la latinidad, yo creo en la caribeñidad, y en aprender mucho sobre cosas como la mitología taína, el Caribe en general. Eso me enseñó que hay una magia aquí que yo quería reflejar”.

Una vez las uñas han sido pegadas correctamente, se mueven a trabajar con los detalles de la peluca. “Cuando tú eres el centro del universo, no te das cuenta de que lo eres. Yo pienso que Puerto Rico es el centro del universo, no me importa lo que digan los demás. Esta isla bien pequeña es un referente cultural de cómo ser buenas personas. Los puertorriqueños son los mejores y pienso que damos eso por sentado. Es algo maravilloso que damos por cotidiano”, dice, casi hablándose a sí misma.

Ana Macho también forma parte de una nueva escuela de artistas queer que se han lanzado de manera independiente y que han acumulado fanaticadas fieles a pesar de los retos que han tenido en un camino que no necesariamente está hecho para ellos. “Yo trato de reflejar mucho nuestra vida y nuestra cotidianidad a través de la música. Cuando las cosas son buenas, son buenas y punto. Mi arte no es popular porque yo soy una persona no binaria o una persona queer, mi arte es buena porque le meto bien brutal y nadie hace lo que yo hago. Yo soy fiel creyente de que cuando hay algo de calidad, el mundo devuelve lo que ese esfuerzo se merece”.

Ana interrumpe su proceso para verse en el espejo. Trae puesto un traje color champán, transparente y decorado con decenas de estrellas de lentejuelas. Al mirarse, pega un grito de emoción y se cubre la cara con las manos. Ya está todo casi listo para empezar el espectáculo.

¿Qué le gustaría que su público se llevara de esta noche? “Que soy bien bella. Que la gente sepa que mi equipo está trabajando bien fuerte para seguir creciendo y hacer cosas bien interesantes para la comunidad. Que esto se vea como un logro para mí y para mi equipo. Aquí no hay ningún ‘label’, esto somos nosotras mismas cudrando todo”, dice mientras le realizan los últimos ajustes a su vestido.

Una mano derecha más que especial

Durante la noche, otra figura interesante ha estado corriendo por todas partes asegurándose de que las cosas estén en orden. A veces con una cerveza en la mano, otras con una botella de agua. Ha dormido apenas una hora para poder llegar hasta aquí. Mariela “Mela” Pabón, mejor conocida por su personaje de Check-in Mela, es la manejadora de Ana Macho y una de las organizadoras de este evento. Esta vestida todo de negro y trae unos pantalones tipo “cargo” repleto de bolsillos en los que carga todo tipo de cosas.

Mela lleva trabajando con Ana Macho desde hace un mes. Es una de las artistas que maneja con un compañía que fundó recientemente junto a su amigo Edder González llamada Comité Studios. Sobre por qué escogieron La Escalera como lugar de presentación, explica que siente que ya el espacio de por sí tiene algo mágico que va muy bien con el concepto del EP. “Queríamos hacer un show que fuera más íntimo. Ella es una artista de pop caribeño y para mí es bien importante que se resalte esa individualidad”.

Esta noche están esperando a unas cien personas que separaron su espacio. Pero hay más de cien personas. Mela lo sabe, y se le escapa una risa como un suspiro.

“El proyecto de Ana me entusiasma mucho porque es tan completo. Ella es comediante, hace ‘stand-up’, hace pop, hace baladas, domina también el chanteo y el rap. Es una artista bien completa a la que no le han prestado la atención que amerita como proyecto artístico y al fin se le está dando la atención que merece”, razona sobre por qué ha asumido este rol de manejadora.

Mela es fanática ávida de los boleros. Es por eso que su canción favorita del EP de Ana Macho es “Llueve”, un número con elementos psicodélicos y de pop, marcados por el compás típico del bolero. Más tarde en la noche recordará algunos de sus preferidos como “Amor por ti”, en la voz de Pellín Rodríguez, y el clásico “Pronóstico”, de la agrupación Impacto Crea.

Su empresa está manejando creativamente a su hermano, el artista urbano Rafa Pabón, y aunque no entra en detalles, adelanta que se acercan más colaboraciones interesantes. También espera que el público pueda llevarse una experiencia bonita de esta noche. “Yo quiero que aprecien la artista que es Ana y cuán completa es. Me gusta mucho que ella abraza la caribeñidad y me encanta que sea más allá de lo latino, lo caribeño, porque es como un ‘struggle’ adicional”.

Desde el salón donde se hará la presentación, una voz anuncia la última llamada. El concierto va a comenzar.

En el escenario

El escenario es pequeño. Está decorado con cortinas de brillo y flores plásticas que le dan un aire tropical. La iluminación es pobre, pero le añade a la vibra del lugar. Luces rosa y púrpura alumbran los rostros de los cuatro músicos en tarima que acompañarán a Ana. El calor es insoportable. Las más de cien personas se acomodan como pueden en el espacio y reciben con gritos de algarabía y aplausos a Ana Macho una vez hace su entrada.

La cantante agradece a su público y comienza el show casi una hora y media después de la citada. El repertorio cuenta con trece canciones. Una combinación de los temas del nuevo EP y algunos más viejos. Arranca con “Moodzaso”, una pieza corta con elementos de reguetón clásico. Luego pasa a una balada pop llamada “Drogas en la playa” y a pesar de ser una canción con solo algunas semanas de vida, su público la canta a coro junto a ella. Esto se repetirá a través de toda la noche. Las personas congregadas luego perrean al ritmo de “Cuerpa”, un tema sobre no prestarle atención a lo que otros tengan que decir sobre los cuerpos ajenos.

El público también viste ropa donde abunda el brillo e irradia la sensualidad.

Luego de varios temas, llega uno que Ana ha identificado como su más íntimo. Se trata de “Amiga”, una canción dedicada a ese sentimiento de nostalgia que le causa extrañar a una de sus mejores amigas que se vio obligada a mudarse de Puerto Rico. Ana no esconde de sus sentimientos y, aunque algunas personas han descrito sus canciones como tristes, siente que es una parte natural de la condición humana a la que abraza. Luego de terminar el tema, ríe mientras le dice al público que esta será una noche larga para ella y que seguramente terminará en alguna playa a las seis de la mañana.

Canta siete temas más, entre ellos, “Qué pasó”, “Caribbean Style”, “Space caco” y “Pero gané”. Mela Pabón saca una pequeña cámara digital de uno de los tantos bolsillos de su pantalón y le toma fotos a Ana como lo hace una madre orgullosa en la graduación de su hija.

Finalmente, el concierto cierra con “Tra”, otro tema con elementos de reguetón que pone a perrear por última vez al público. Se despide y agradece a su público.

Luego, un joven alto, maquillado y vestido con una blusa verde oscuro y brillosa, habla sobre el concierto y lo que se lleva. Le emociona mucho ver el crecimiento de Ana como artista y confiesa que lloró durante la presentación. “Es un momento bien mágico, esa reafirmación de que estamos donde tenemos que estar y que todo lo que viene en el futuro está alineado para nosotras”.

Para Ana Macho, la noche apenas comienza. Termina de compartir con sus fanáticos, se cambia de ropa y sale a toda prisa para su próxima presentación. En el hotel La Concha en el Condado, le espera una tarima junto a Villano Antillano. Juntas cantarían “Muñeca” junto a cientos de voces que se les unen a coro. Quizás, Ana Macho terminó la noche en la playa de madrugada, después de todo.