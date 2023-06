Conocido como “el filósofo del rap”, apodo con el que ha sido identificado por más de una generación a lo largo de su trayectoria, Vico C es considerado como el antecesor del hip hop latino al servir de inspiración para la vieja y nueva escuela del reguetón.

El tiempo se ha ido volando para el artista, quien entre disputas legales y acuerdos con disquera, ha visto pasar más de una década. Sin embargo, este tiempo no solo le sirvió para trabajar en otros proyectos, sino para que la musa no se detuviera y así continuar con su explosión lirical y musical para al día de hoy, 14 años después, ofrecérsela a sus fieles seguidores y a las nuevas generaciones.

“Es difícil entender a veces por qué 14 años, pero sí, el tiempo se va volando y hay cosas así que toman mucho tiempo. Yo seguí trabajando, lo que no hice fue disco nuevo para comercializar porque legalmente era un lío hacerlo. Hice propuestas aquí y allá con canciones como ‘Boquete pa tu techo’, ‘Sucio’, realicé la película, también hice el Choliseo… Activo y viajando haciendo conciertos, normal. Pero, en cuanto a mí, estaba acostumbrado a cantar también canciones de las que he grabado últimamente y pasaban 5, 6, 8 o diez años sin poder lanzar, fue doloroso para alguien que tiene mucho que dar al momento para la generación de ahora”, explicó el cantante.

20230602, CAROLINA Vico C habla sobre la producción y el lanzamiento de su nuevo álbum "Pánico". (FOTO: (VANESSA SERRA DIAZ vanessa.serra@gfrmedia.com) (VANESSA SERRA DIAZ)

Esa pausa prolongada, que pudo tener sabor a silencio, es la que hoy lo hace sentir como quien vive un desahogo y disfruta de este regreso a manos llenas, con un cúmulo de temas que fue trabajando mientras las disputas seguían su curso. Ser reconocido mañana en los Premios Tu Música Urbano como “figura pilar del movimiento urbano en Puerto Rico”, donde la historia del rap “lleva su firma”, también forma parte de esta celebración.

“Hoy me estoy desahogando, estoy superagradecido de Dios porque me contestó todas esas oraciones. Por ejemplo, con ‘Ella va’ fue una canción que produje hace ocho años, para que entiendas que es un disco hecho de esa manera, que esporádicamente yo seguía trabajando. Cada canción yo la tomaba como un proyecto porque cada una fue hecha para ser ‘single’, en su respectivo tiempo. Al no arreglarse los asuntos legales, pues ahí se quedaban y entonces poco a poco se formó un álbum”, dijo a El Nuevo Día el rapero puertorriqueño.

Sin tirarle a Daddy Yankee

Eran muchos los que anhelaban el regreso de Luis Armando Lozada Cruz –su nombre de pila-, por lo que había mucha expectativa en el ambiente. Fue con el tema “Pregúntale a tu papá por mí” con el que se lanzó al ruedo musical nuevamente hace poco más de dos meses. Sin proponérselo, según explicó, con este armó una candela, pues para muchos se trataba de una “tiraera” para el exponente urbano Daddy Yankee.

“Hacía sentido que pensaran que era dirigida a Daddy Yankee por el asunto de lo que él dijo en una entrevista y la gente no sabía que esta canción yo lo había hecho un año antes de que él diera esa entrevista. Así que la conectaron y pensaron que lo mío fue como una contestación. Pero no, de verdad que lo tenía escrito ya hace tiempo. Fue para todo el mundo. La razón por la cual lo hice es una razón que me mete en más problemas que si fuera con una persona nada más, créeme”, aclaró acerca de la canción, que estrenó luego de firmar con Nain Music, una división de Rimas Entertainment.

“Si mis intenciones fueran otras, pues yo decía ‘ok, gané, la gente me la dio, aplasté al tipo’. Pero, esa no es mi actitud. Hacer una canción para aplastar la autoestima de un individuo eso no lo haría. Realmente fue lo que he hecho siempre, una canción para todo el mundo, para todo el que le caiga, como dicen por ahí, con la intención buena para mi país y para el mundo”, añadió.

No obstante, en dicho hip hop con el que reflexiona sobre la situación actual del género urbano, hizo referencia a “estrellita urbana”, por lo que muchos se pudieron haber sentido aludidos.

“Se sienten mal porque yo estoy señalando claramente, estoy hablando bastante claro en la canción. Si ellos se enojan conmigo no es la intención ni me meto en ese tipo de estímulo. Yo lo que sí quiero es incomodarlos. Pero, yo quiero que ellos siempre entiendan que esto es con compasión, que esto es con una misión muy seria y que, eventualmente o ahora mismo, tanto a ellos como a sus hijos o nietos que vengan por ahí, sus esposas e hijas, este tipo de canción va a ser de beneficio para todos. Lo que me preocupa es que no entiendan que no hago esto por hacer controversia”, enfatizó.

Lleva un mensaje con su “Pánico”

Este pionero del rap en Puerto Rico, más allá de esa “controversia”, dice tener una misión con el álbum “Pánico”, cuyos temas también incluyen fusión de sonidos contemporáneos, pero todos sin salirse de su mensaje.

“Como artista me mantengo fiel a la buena forma de lírica y a la música. Como hombre me mantengo con una misión, por eso es que lo hago, porque si fuera como artista nada más y me mantengo en el egocentrismo de querer ser un ‘number one’ y ya, pues entonces ‘Pregúntale a tu papá por mí’ no hubiese existido, ‘Aunque caiga muerto’, no hubiese existido, si mi mentalidad fuera otra. Yo hago buena música porque quiero ser un buen artista, pero la lírica que hago es porque quiero ser un hijo de Dios, que dice lo que Dios quiere que yo diga”, puntualizó.

Y es que el Vico C de hoy es el mismo de hace 14 años, pero más maduro y más fuerte en todo tipo de vulnerabilidad que haya podido tener. Este produjo los 13 temas del nuevo álbum; conceptualizando cada fusión, y produciendo las pistas.

“Es un disco súper bien cuidado en letra y música. Contiene dos pistas que no son mías, una es de Soprano, una de Gonzalo y hay otra que la mitad la hizo mi hijo y la mitad yo, porque somos una colaboración no solamente vocal y de lírica, sino de ritmo, porque mi hijo también hace pistas. Él hizo una parte y yo hice la otra, es una total colaboración. Tengo a Aldo, el de la vieja guardia, el de los Aldeanos, una canción que es una de las más duras”, abundó el artista con cuatro décadas de trayectoria.

Entre tanto, resaltó el tema “Corrupción en tu Espejo”, para el que contó con la colaboración de uno de sus favoritos en el hip hop, Nino Freestyle, de República Dominicana, a quien considera como “un genio de la poesía y del flow hip hopniano”. A la par con el estreno del disco, lanza en promoción “Sola se va”, que sirve como culminación de “Ella Va”, que hace unas semanas lanzó.

“No es el ‘Pánico’ que la gente quizás piensa viniendo de mí, como de que ‘ea, nos chavamos’. No me refiero al pánico que se marca en el rostro de algunas cosas momentáneas o del shock del momento. Creo que hay diferentes tipos de pánicos que se dan gradualmente, según las situaciones. Por eso le puse así al disco, por los temas reales que incluye, que -aunque bailables y se los van a disfrutar-, son temas de la vida, que me abren la puerta a darles una solución”, argumentó.

Orgulloso padre y abuelo

Sus hijos junto a su esposa Sonia Torres tienen la vena artística de su padre, que han ido desarrollando de manera orgánica, por el ambiente en que crecieron y por tratarse de una familia unida, según afirma. Así como su hijo Luis que le colaboró en una pista, su hija menor Enny forma parte de este proyecto musical al poner de manifiesto sus talentos como actriz y bailarina en el tema “Ella Va”.

“Ahora hay planes más serios, especialmente con la menor, que ya no es una nena, es madre y sabe que ella es artista, y tiene esa hambre de salir y hacer cosas ‘heavy’ con su voz y con su todo. A mí me da miedo porque cuando la vean en los dos videos, de Netflix o alguien de Hollywood podría estar interesados y llevársela. Claro, sería bueno para ella y su carrera, pero como padre lo sufriría”, acotó.

Con la madurez siendo padre de Marangely, Luis Gabriel, Enni Vilmar, María Angely, Enny y Joselyn, también ha llegado su rol como abuelo, el cual goza “al triple” y describe que es ser “como padre, pero en esteroides”.

“Es la misma cosa, pero al triple. No al triple de amor, pero el triple del trato por ese amor que hay. Uno está más maduro. Ya tiene tres años mi nieto mayor, tengo otro de uno y, como quien dice, acaba de nacer la nieta. Es algo demasiado grande y serio para mí. Te puedo hablar más del mayor que es el que vive en casa, porque los otros viven acá en Puerto Rico y yo vivo en Orlando. Cuando nació él, que fue por quien me convertí en abuelo, el mundo cambió realmente. El pollo, así le decimos a mi nieto, es como mi hijo nuevo. Es autista y eso lo hace más especial todavía porque tiene un mundo bien interesante para uno explorar y su brillantez a su forma, la inteligencia que tiene. Es una experiencia chévere, bien instructiva y profunda”, compartió acerca de su nieto al que le dedicó la canción “Ahora”.

Carátula del álbum "Pánico" (Suministrada)

“Pánico” (temas)

- “Pánico”

- “Blam Blam”, con AL2 El Aldeano

- “Loco loco muere”

- “Le pido a Dios”

- “Blip Blip”, con Loupz

- “Pregúntale a tu papa por mí”

- “Si no nos sentamos”

- “Corrupción en tu espejo”, con Nino Freestyle

- “Ella va”

- “Sábado 14″

- “Cuero duro”

- “Sola se va”

- “Ahora”