Al igual que el título de su reciente sencillo “Déjate llevar”, el cantante y actor Víctor Santiago se ha dejado llevar durante los meses de la pandemia sin forzar las cosas y adaptándose a la realidad virtual que le ha permitido conectar con muchas personas locales e internacionales.

A un año de su regreso a la música en el género de la bachata, el artista que recién comenzaba a hacer ruido en los primeros meses del 2020, tuvo que enfrentar la paralización de la industria musical por la pandemia de COVID-19 y en vez de lamentarse ha optado por ver el vaso medio lleno.

Víctor, al igual que su esposa Yizette Cifredo, prefiere definirse como un optimista que fluye con los cambios y las diversas circunstancias de la vida.

“No pienso en eso de darle mente a lo que pudo o no pudo haber pasado. Soy una persona bien llevadera que me ajusto a lo que nos toca vivir. Cuando arrancamos de nuevo siempre dije vamos sin expectativas y gracias a Dios que estamos en la época de las redes sociales que la gente ha podido disfrutarlo y nuestro talento se expande. Tanto así, que gente de España me ha escrito por la última bachata. Ha sido interesante lo que ha pasado con la bachata y me lo estoy disfrutando mucho. Ha sido bien lindo la cantidad de personas que me dicen: ‘ahí (en la bachata) va tu voz’. Así que en este tiempo celebro que hemos seguido haciendo música”, sostuvo el artista que escribió el nuevo tema en el 2012 y lo mantuvo guardado hasta el pasado mes.

Víctor se aventuró el año pasado a abrazar la bachata, un género que afirma no encasillarse, pero que igual lo ha llenado de satisfacciones al recibir el respaldo de la audiencia.

“La bachata es un género sabroso que tiene mucho sentimiento y es lo más que me gusta. El 2021 vamos también con bachata, pero si hay que explorar otros géneros lo hacemos también. No me encasillo a ningún género. Lo que quiero hacer es música. He hecho diferentes géneros y ahora con la bachata lo estoy disfrutando. Sabemos que la bachata tiene su nicho y ha sido bien lindo conectar con tanta gente a través de esta modalidad de las computadoras y los celulares”, añadió el artista que ha procurado al máximo durante el encierro tener tiempo de familia con su esposa y su niña Eva.

Desde noviembre hasta el presente ha lanzado tres sencillos “Dime”, “Al ritmo del amor” y “Déjate llevar”, siendo este último el más visto en la plataforma de YouTube durante la pandemia.

El artista que se ha probado con éxito en la animación y la actuación celebra precisamente sobrepasar los 200,000 vistas de video del tema “, proyecto que lanzó hace tres semanas y que se filmó en su totalidad con un celular y en forma vertical, lo que es poco usual en la industria.

El video fue filmado por Aidela Marie con la dirección y edición de Israel Lugo en algunos escenarios de Cabo Rojo. Juanki Álvarez colboró junto a Cristi Trigo y Jesús Cancel. El concepto de hacerlo con el celular respondió a seguir las medidas de seguridad y salud al tener poco personal a la hora de filmar.

“Estoy súper contento con Déjate llevar. Se hizo con un celular precisamente por la situación del COVID. Claro no es lo mismo que yo grabé con el celular a que lo haga Aidela con su ojo como directora e Israel Lugo en la edición. Ambos son extraordinarios”, precisó el cantante.

El trabajo audiovisual, además de ser creado bajo el concepto de un celular fue grabado en exteriores, con hermosas vistas de la zona oeste de la isla. La fotografía del video también se convierte en una invitación indirecta para cooncer y explorar los rincones de Puerto Rico.