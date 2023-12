Todos los años, del 25 al 30 de diciembre, en Colombia se celebra una nueva edición de la Feria de Cali, la festividad más grande de la capital del Valle del Cauca. El día 27 de diciembre, la audiencia disfrutó del “Súperconcierto” que, entre varios intérpretes de salsa, contó con con la participación del cantante estadounidense Willie Colón.

Al parecer, no todo fue fiesta y algarabía en la festividad. A través de las redes sociales, la audiencia expuso su descontento tras la presentación del exponente de 73 años.

Aparentemente, según han reseñado algunos medios internacionales, Colón tuvo que abandonar el escenario repentinamente durante el concierto, lo que provocó reacciones mixtas entre los asistentes. Unos, se preocuparon por el estado de salud del intérprete de “Pedro Navaja”. Otros, disgustados, recordaron que no era la primera vez que sucedía algo similar en una presentación del artista en Cali.

El músico y compositor, supuestamente, se ausentó por cerca de 20 minutos tras mostrar malestar en el pecho y la garganta.

PUBLICIDAD

“Borré mi celular completo por Willie Colón, y que se enferme de la garganta” y “Willie Colón y su costumbre de robar en Cali. Descarado”, fueron solo dos de las muchas reacciones en la red social X.

Otro detalle que llamó la atención del público fueron las declaraciones de Colón cuando retomó el espectáculo. En su mensaje, estableció que la Feria de Cali pudo haber sido su último “show”.

“Este puede ser mi último concierto. No porque me vaya a morir. Algunos de ustedes se puede morir antes, pero por muchas razones. Y yo quiero tomar esta oportunidad para darles las gracias. Darles las gracias a todos ustedes. Algunos de ustedes me acompañaron desde los ‘after hours’ de mala muerte en el barrio a los clubes en Broadway y las fiestas en su pueblo. Ustedes me acompañaron cuando guiaban en sus carros, estaba con ustedes, y ustedes me hicieron una estrella a mí. Y es por eso que estoy agradecido, y orgulloso. Y me siento muy dichoso. Gracias”, dijo ante los presentes.

Al natural de Nueva York no le bastó el discurso en el escenario. Luego, acudió a su cuenta de X, con un vídeo. Allí detalló algunas de las razones que lo obligaron a abandonar el espacio.

“Para los que están preguntando qué fue lo que pasó en la Feria de Cali, estoy bien. Hacía mucho calor. Este viaje a Cali fue muy complicado por las conexiones y cosas que tuvimos que hacer para poder llegar e, incluso, cuando llegamos a Cali tuvimos problemas con la inmigración. No pude descansar lo suficiente. Empecé bien, y de repente, me quedé sin gasolina. Tuve que bajarme. El calor tampoco ayudó. Gracias a Dios pude recuperar lo suficiente para cerrar mi tanda. Estoy bien, y gracias por estar pendiente de mí. Estoy consultando con mis médicos. Para los que me acusaron de robarme la plata, no tiene sentido ir a Cali para hacer eso. Es el mismo esfuerzo. Para el que dijo que estoy muy viejo, si mis médicos determinan que ese es el caso, el 27 de diciembre de 2023, en Cali, Colombia, habrá sido el último concierto de Willie Colón”, subrayó.