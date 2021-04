Imaginar que una persona de 96 años pueda abordar un avión en medio de una crisis de salud global, como la actual, para llegar hasta un escenario musical a defender la tradición salsera podría resultar inverosímil para muchos, pero para el maestro Willie Rosario no lo es.

El veterano percusionista y director musical puertorriqueño forma parte de la oferta musical del Primer Día Nacional de la Zalsa en Orlando, Florida, a celebrarse el domingo 25 de abril, en el Central Florida Fairgrounds.

“Mr. Afinque”, quien recibió la vacuna de COVID-19, afirmó sentirse confiado y seguro de presentarse en el evento que contará con estrictas medidas de seguridad, luego de un año de encierro en su hogar. El maestro del ritmo no titubeo a la hora de cumplir con su contrato con el evento que fue cancelado el año pasado ante la pandemia de COVID-19. Aseguró sentirse bien de salud y esperanzando de ver luz al final del camino cuando la pandemia se controle y se pueda regresar a los eventos presenciales.

PUBLICIDAD

En las últimas semanas, Puerto Rico ha reportado un alza de casos positivos y hospitalizaciones. Lo mismo ocurre en otras naciones.

“He estado guardado todo este tiempo. Estoy muy tranquilo y confiado de todas las medidas de seguridad del evento. Se va a usar mascarillas y guardar distancia. Todos estamos vacunados. Estoy muy bien de salud. No toco desde el año pasado. La última vez fue en el fin de semana del Día Nacional de la Zalsa aquí. Tocamos en un hotel y después llegó la pandemia. A estas alturas de mi vida no se viaja con tanta frecuencia a menos que sea a Sudamérica, pero España, Italia, Francia y Europa no porque son viajes muy largos de 10 a 12 horas en un avión y no es saludable”, mencionó Rosario quien hasta bromea con los años que tiene al decir “fue que me inscribieron muy temprano”.

Para Rosario la edad es un simple número porque su ánimo y ganas de seguir promoviendo la salsa es el mismo que defendía en las décadas dorada del género, la de los años 70 y 80. En esa época las agrupaciones de Puerto Rico, Cuba y New York dominan la industria musical y la comercialización de la salsa.

¿Te queda algún pendiente por cumplir? , preguntó El Nuevo Día al inicio de la conversación telefónica.

“No. Puedo decir que lo he hecho todo. Lo único que quiero es seguir tocando hasta que Dios quiera”, contestó con certeza y así lo hará.

El veterano timbalero llegará a Orlando con su afinque pesado y con ese sonido que definió en el 1958 cuando creó su propia agrupación destacando cuatro trompetas y un saxofón barítono. Allí, en el cónclave salsero que se traslada a Florida Central, hará un repaso musical del repertorio auténtico que creó hace más de 60 años con su orquesta.

PUBLICIDAD

La esencia del sonido de Rosario sigue intacta a pesar del tiempo. Esa identidad musical es la que enorgullece a Fernando Luis Rosario, nombre de pila del director, quien antes de la música fue obrero en Nueva York, militar del ejército de los Estados Unidos durante la guerra de Corea y ejerció el periodismo con la agencia Prensa Unida en la radio de la Gran Manzana.

Una vez regresó a su patria en el 1952, “Mr. Afinque” comenzó a trabajar en la fórmula de sonido que estableció desde el inicio y que es sin duda una de las más bailables en la industria.

“La esencia no ha cambiado… las cuatro trompetas y el saxofón barítono. Actualmente muchas orquestas lo integraron, pero desde los inicios de mi agrupación fue el que identifiqué hasta el día de hoy. Esa locura de meter el saxofón barítono que solo estaba en los Big Band quien primero lo hizo fui yo en la salsa y me salió”, precisó Rosario quien tuvo la oportunidad de contar con los cantantes Tony Vega, Gilberto Santa Rosa, Chamaco Rivera, Frankie Figueroa, Junior Toledo y Primi Cruz en las filas de su orquesta y los vio tomar nuevos rumbos para forjarse como grandes exponentes en la salsa.

Rosario coincide con la apreciación que hacen los conocedores de la salsa sobre la falta de identidad musical de algunos nuevos salseros o agrupaciones. Si bien es cierto que es necesario el pase generacional también es vital que los nuevos talentos tengan autenticidad sonora, situación que también se da en otros géneros como lo es el reguetón, por mencionar alguno.

PUBLICIDAD

“Los muchachos de ahora están sumamente preparados en estudios en la música y con un talento inmenso. Pero tiene que definir qué sonido quieren tener. Por ejemplo, si quieren llevar las cuatro trompetas y el saxofón barítono hay mucha gente y para pagar todo esto se necesita un presupuesto. Ellos hacen los ajustes y los contratan con menos músicos. Si no tienen un nombre en la industria no le van a pagar como deben. Ellos tienen que proyectar su estilo siempre y se tienen que sacrificar para eso. Ahí, van a lograr el reconocimiento y el nombre que es tan necesario en este negocio de la industria. Después que tengan nombre te pagan”, sostuvo.

De todos esos bailables, Rosario atesora en su memoria uno que hicieron en el antiguo Centro de Convenciones de San Juan junto a El Gran Combo de Puerto Rico, la orquesta de Bobby Valentín, la Sonora Ponceña y la Mulenze. Se trataba de lo mejor de la salsa gorda en un mismo escenario que se llenó a capacidad.

Ante el panorama de la poca difusión del género de la salsa y sin un crecimiento de exponentes salseros, el veterano percusionista reconoció que la “salsa no va a morir, porque la salsa es una sombrilla que encierra muchos géneros musicales”.

“La salsa para mí es un concepto musical que se mercadeó en todos los continentes. Veo difícil que la salsa desaparezca porque siempre van a venir generaciones a tocarla ya sea de Cuba, de Puerto Rico… No va a desaparecer. Si se afloja con la gente joven que sigue el reguetón, pero hay mucha gente joven que coge clases de baile salsa y les encanta. La salsa hizo y hace historia. La historia nunca muere”, indicó el percusionista casado con Ada Domenech y padre de Fernando Luis, “Milito” y tres hijas Elizabeth, María y Maritza Ann.

PUBLICIDAD

Asimismo tiene sies nietos; Fernando, Gabriel, Yoaquim, Gerardo Gabriel, Martin y Alondra.

Rosario no estará solo en el escenario del Día Nacional de la Zalsa en Orlando. En tarima se presentará El Gran Combo, Jerry Rivera, India, José Alberto “El Canario”, Tony Vega, Viti Ruiz, los soneros del “Duelo del Atardecer” Willito Otero y Kayvan Vega, Michael Stuart, Chamaco Rivera, N’ Klabe, Isidro Infante y Charlie Cruz, un banquete musical para los amantes de la clave salsera.

La producción del evento informó que el uso de mascarillas es obligatorio, al igual que la toma de temperatura en los puntos de entrada, tendrán más de 15 estaciones de desinfección y el distanciamiento físico será compulsorio.