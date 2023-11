Se trataba de una noche esperada y cargada de ilusión para el director musical y fundador del cuarteto Los Hispanos de Puerto Rico, Wisón Torres, al ser galardonado con uno de los premios especiales de los Latin Grammy 2023, que se celebrarán el próximo 16 de noviembre en España - por primera vez fuera de Estados Unidos.

A sus casi 89 años, Torres fue uno de los artistas en recibir el Premio del Consejo Directivo, dedicado a personas que han realizado importantes contribuciones a la música latina durante su carrera, pero no necesariamente en la forma de interpretaciones.

“Me siento fabuloso. De verdad que ha sido una experiencia inolvidable. Verme entre tantas estrellas famosas, representando cada uno a su país, y sentir yo que nuestra islita estaba ahí presente, que estaba Puerto Rico, me hizo sentir feliz y orgulloso. Me siento muy honrado porque el Señor me ha permitido esta bendición tan especial. Gloria a mi Dios”, dijo vía telefónica desde Sevilla, España, a El Nuevo Día, luego de ser presentado en la ceremonia por su compatriota, el cantautor Pedro Capó, y recibir la distinción por parte de la Academia Latina de la Grabación.

La emocionante experiencia tuvo lugar durante un evento privado, celebrado este domingo en el Teatro Lope de Vega en Sevilla, España, y fue compartida no solo con sus compañeros, sino también con su esposa, hijos y demás familiares, incluyendo a dos de sus nietos que llegaron de sorpresa, el cantante urbano Gocho y Cherry Torres, actriz destacada en Broadway.

Este galardón también fue recibido por Álex Acuña y Gustavo Santaolalla, quienes fueron reconocidos por el consejo directivo de la Academia Latina de la Grabación, que vota para esta distinción.

“Ha sido precioso, bien bello y emocionante. Lo han tratado con una deferencia. Me siento bien orgullosa“, indicó su hija, la cantante Yanira Torres, quien es corista de grandes estrellas de la música y también estuvo acompañada por su hermano, el ingeniero de audio, mezcla y masterización, así como ganador de varios Latin Grammy, Ronnie Torres.

Aunque otros hijos de Torres, como el músico y director musical de Los Hispanos, Rafy; el pastor y pianista Ricky; y el músico y pastor Wisón Jr., no pudieron llegar hasta España, sí pusieron de manifiesto estar orgullosos de su progenitor.

Wisón Torres fue reconocido durante un evento privado, celebrado este domingo en el Teatro Lope de Vega en Sevilla, España. (Suministrada)

Mientras fue reconocido por su trayectoria de 77 años en la música como director, compositor y arreglista musical, quien ha dejado una huella indeleble en la escena musical de Puerto Rico resalta que ha sido “tratado como un rey” durante la celebración.

“Además de agradecerle primero a Dios, a la familia, a los miembros de los Latin Grammy Awards y los ejecutivos que son los que conceden estos premios, le agradecí a mi esposa, a mis hijos Yanira y Ronnie, que se ha convertido como en mi ‘manager’ personal. También tuve la dicha de tener dos nietos presentes. Me han tratado como un rey, me he sentido como nunca”, expresó el artista, quien despuntó profesionalmente a los 12 años en la radio puertorriqueña con la agrupación Los Sultanes, que creó y dirigió.

Asimismo, se reconocieron a los artistas que recibieron el Premio a la Excelencia Musical, otorgado a intérpretes que durante su carrera han hecho contribuciones creativas de sobresaliente valor artístico a la música latina y sus comunidades, tales como: Carmen Linares, Mijares, Arturo Sandoval, Simone, Soda Stereo y Ana Torroja.

A todo vapor para su concierto

Torres peramanecerá en España para ser parte de la gala de los Latin Grammy, que tomará lugar en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, y luego, a su regreso a la isla, se preparará junto al renovado cuarteto Los Hispanos, compuesto además por Riky Reyes y Edgar Omar Ríos, para ofrecer el gran concierto “Canciones de toda una vida” junto a la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico, a celebrarse el 26 de noviembre a las 6:00 p.m. en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

“A Puerto Rico le doy las gracias por haberme permitido por tantos años compartir el don que el Señor me dio y con mis compañeros del grupo Los Hispanos, pero en especial Tato, Charlie, Carmelo, Carlos Camacho, Norman, Rafy Torres y Wisón Jr., quien dirigirá la Orquesta Filarmónica en este próximo concierto, y voy a tener un nieto tocando el saxofón. O sea, que está toda la familia vinculada. Pensamos acer un número especial de la familia”, informó. “Estoy trabajando a todo vapor para el show que estaremos ofreciendo”.

”Amor perdóname”, “Alma Adentro”, “Creo en Dios”, “Vereda tropical” y sus exitosos temas navideños como “Suenan las campanas” y “Así es mi tierra” están en el repertorio que interpretará este cuarteto musical, con una gran trayectoria artística, tras años de ausencia del escenario. Los boletos se están vendiendo en Ticket Center.