Cuatro voces entonan un bolero en la sala de una casa.

Triste caravana de recuerdos

por mi mente ha pasado.

Rastros de nostalgia que ha dejado

un amor ya fracasado…

Los versos, escritos originalmente por Sylvia Rexach, encontraron vida nueva en las voces de Los Hispanos, uno de los grupos musicales más destacados en la historia de Puerto Rico, con más de 70 años en la música y una trayectoria marcada por la música romántica del ayer.

Sentados en la sala de la casa están los integrantes del grupo, cuatro hombres de generaciones distintas que se han unido para celebrar el legado del grupo, dando vida fresca a un proyecto único en la isla y celebrado en a través de América.

La presencia de la voz más longeva del grupo se siente etérea. Wisón Torres ha sido bolerista por más tiempo del que los integrantes más recientes del grupo han estado vivos. Con un requinto a su lado, Wisón explica lo que entiende que ha sido la clave del éxito de Los Hispanos.

“Primero que todo, la perseverancia. Segundo, el amor tan grande que le tenemos a la música. La verdad es que nosotros nos hemos encargado de tratar de preservar un estilo romántico, sano y que lleva mensajes. Yo diría que nos gusta la variedad mucho, pero siempre teniendo en cuenta mucho respeto al público y a nuestro principios cristianos”, explica.

Junto a Wisón, está su hijo Rafy. Podría decirse que la integración de Rafy al grupo era algo predestinado. Ha escuchado a su padre cantar desde que era un niño y lo acompañó durante innumerables viajes y presentaciones musicales. Su entrada al mundo de la música fue natural. Lleva 54 años como trombonista y durante ese tiempo ha acumulado un número impresionante de grabaciones, casi 700. Su entrada oficial a Los Hispanos ocurrió durante una Feria de Sevilla en la que uno de los miembros se enfermó y Rafy surgió como bateador emergente.

“El paso mío por el grupo me enseñó tantas cosas que no había aprendido como músico. Ha sido enriquecedor para mi bagaje y para lo que hago diariamente. He aprendido mucho de cómo se trabaja en grupo, no solamente cómo se armoniza, sino cómo se mezclan las voces para que la armonía suena perfecta. He aprendido demasiado con mi padres porque primero que todo, lo admiré y después me tocó estar tarima junto a él, desde donde sigo admirándolo”, expresa.

Los otros dos integrantes del cuarteto han sido las adiciones más recientes al grupo en mucho tiempo. Ricky Reyes entró en 2019, luego de recibir una llamada de Wisón en la que le ofreció sustituir a Nino Segarra en una serie de actividades de las que este no iba a poder formar parte. Ricky dice que fue una sorpresa enorme y agradable, pues se crió escuchando a Los Hispanos junto a su padre y sus abuelos, y siempre había tenido el deseo de cantar boleros.

“Yo creo que es la clave del sentimiento. La clave del sentimiento es lo que, aunque no se escuche tanto el bolero, cuando tú lo pones, la gente se identifica. Lo estamos viendo ahora mismo con la nueva gira de Luis Miguel, como ha cogido un auge y realmente la gente escucha e identifica a Luis Miguel por cuando grabó todas estas grandes canciones de bolero. Yo creo que es eso. Yo creo que es el sentimiento que también se ha perdido en la música de hoy en día”, dice Ricky sobre lo que cree que hace del bolero un género musical tan especial y tan querido.

Sentado junto a Ricky, está el integrante más nuevo del grupo. Edgar Omar acaba de hacer su entrada a Los Hispanos, pero, al igual que sus compañeros, está consciente de la importancia de integrar una agrupación tan legendaria como esta. Nadie se toma esto como poca cosa, o como un “hobby”. Formar parte de este grupo requiere disciplina, talento musical y sacrificio.

“Los hispanos son maestros de lo que es fusionar el bolero con cosas como, por ejemplo, el big band, la época de los crooners como Tony Bennett, y con el cuarteto de voces. Para mí, es un sueño hecho realidad. Llevo un tiempo por ahí haciendo mis cositas, pero estar aquí compartiendo con Wisón, con Rafy, con toda la familia, yo creo que es algo muy espiritual también. Me he convertido, creo, que en familia de ellos y me han recibido con tanto cariño, tanto amor. Yo creo que la parte humana va siempre primero y si lo llevamos al gran grupo que son Los Hispanos y como familia, pues para mí es más que un privilegio y una bendición estar aquí”, dice Edgar.

El 26 de noviembre, Los Hispanos tendrán su primera presentación musical luego de la pandemia de Covid-19 en el Centro de Bellas Artes de Santurce junto a la Orquesta Filarmónica, dirigida por el maestro Ángel “Cucco” Peña. Es un regreso ansiado, pues, según Wisón, luego de ese periodo forzoso en el que dejaron de cantar, había perdido la fe de que pudieran regresar a tocar.

“Ha sido un privilegio tener esta dicha, que Dios me diera esta oportunidad de desarrollar algo que sentía adentro, que no sabía cómo se llamaba, y ahora se llama Los Hispanos”, explica Wisón, antes de que el grupo entone los versos de uno de sus éxitos.

Suena la pista, la guitarra y el requinto le dan forma a una melodía y los hombres entonan, a cuatro voces, un bolero.

Y de noche, mi corazón te nombra

al presentir tu imagen

vagando entre las sombras.

Triste maldición…