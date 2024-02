Yaire se abraza a sus inicios musicales con su espectáculo “Tu mayor tentación”

Éxitos como “Contéstame”, “Te amo tanto” y “Tu mayor tentación” no faltan en los “playlist” de una noche de karaoke, y es que, a pesar de contar con más de 25 años de trayectoria musical, las icónicas letras románticas de la cantante Yaire han traspasado la brecha generacional como un himno de la balada clásica.

Aunque no es la primera vez que se presenta en el Teatro Tapia, para Yaidelice Monrouzeau Marrero, nombre de pila de la puertorriqueña, esta ocasión tiene un significado muy importante, pues compartirá el escenario con un gran amor; su hijo Adam Blasco, quien heredó la vena musical de su madre y ahora se adentrará al mundo de la música.

“Esto me llena de mucha emoción, ya que él es mi motor e inspiración para seguir adelante en esta carrera que tanto amo. Mi hijo está lanzando su proyecto musical y es bien lindo cuando él escribe una canción y la escucho, me siento bien orgullosa, es una sensación que yo no te puedo explicar”, comentó emocionada al hablar sobre su hijo de 16 años.