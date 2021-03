Nueva York.- El afamado violonchelista internacional Yo-Yo Ma dio un concierto improvisado este fin de semana durante el tiempo de espera tras recibir la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 en el estado de Massachusetts, según reseñaron múltiples medios locales.

Yo-Yo Ma aprovechó sus 15 minutos de espera por si se produce alguna reacción adversa tras la administración de la vacuna para tocar la suite número uno para violonchelo de Johann Sebastian Bach.

Miembros del Colegio Universitario de Berkshire en Pittsfield (Massachusetts) compartieron un vídeo del violonchelista interpretando la pieza en la nave del centro de vacunación. Los presentes le ofrecieron aplausos y agradecimiento en respuesta a su ejecución.

Según indicó el músico al diario Berkshire Eagle, su intención era “entregar algo de vuelta” por haber tenido la posibilidad de ser inmunizado contra la pandemia.

Se da la coincidencia que su interpretación de Bach llega justo un año después de que comenzara a compartir en redes sociales sus piezas favoritas para violonchelo con el objetivo de hacer más llevadero el confinamiento. ”Songs of Comfort”, como llamó a su iniciativa que comenzó con una pieza de Antonín Dvorák, se convirtió en un fenómeno viral, y acabó formando la base del álbum “Songs of Comfort and Hope”, presentado en diciembre.

La campaña de vacunación en Estados Unidos ha comenzado a acelerarse tras superar la marca de las 100 millones de dosis esta misma semana y con la promesa del presidente Joe Biden de que habrá vacunas suficientes para todos los adultos antes del 1 de mayo.