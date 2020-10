El próximo sábado se celebrará el tradicional día de Halloween, fecha en que muchos niños, jóvenes y adultos se disfrazan para luego recoger dulces en su vecindario. Este año, muchas familias alterarán sus rutinas debido a la presencia del COVID-19 en nuestra sociedad. Una opción económica y segura es sentarse a ver con los niños una buena película alusiva a esta celebración.

Como verás a continuación, estas son algunas películas que puedes encontrar en los servicios de “streaming” más populares como Netflix, Amazon Prime Video y Disney+.

ParaNorman (2012)

Plataforma: Netflix

En la ciudad de Blithe Hollow, Norman Babcock es un niño que puede hablar con los muertos, pero nadie más que su excéntrico nuevo amigo, Neil, cree que su habilidad es real. Un día, el tío de Norman le habla de un importante ritual anual que debe realizar para proteger la ciudad de una maldición lanzada por una bruja a la que condenó hace siglos. Junto con nuevos compañeros inesperados, Norman lucha por salvar su ciudad, solo para descubrir la horrible verdad de la maldición.

Hocus Pocus (1993)

Plataforma: Disney+

Hace 300 años, unas brujas fueron ejecutadas en Salem, Massachusetts, y un niño que trató de detener a las brujas se convirtió en un gato negro inmortal. Durante la celebración de Halloween en 1993, las brujas regresan accidentalmente. Esta vez, tienen hasta el amanecer para lograr la vida inmortal y han vuelto su ira contra los que hacen ‘trick or treat’. Un adolescente, su hermana menor y su novia, junto con el gato de 300 años, tendrán que salvar al resto de los niños y la tradicional celebración.

Goosebumps (2018)

Plataforma: Netflix

Después de mudarse a una nueva ciudad pequeña, el adolescente Zach Cooper (Dylan Minnette) conoce a su vecina Hannah (Odeya Rush), cuyo padre es R. L. Stine (Jack Black), autor de la exitosa serie de libros ‘Goosebumps’. Lo que nadie sabe es que los monstruos de esos libros son reales, y Stine protege a sus lectores manteniéndolos encerrados en sus libros. Sin embargo, un día Zach libera sin querer a los monstruos de sus manuscritos y comienzan a aterrorizar a la ciudad, por lo que deben buscar la manera de volver a poner todos los monstruos en sus libros.

The Nightmare Before Christmas (1993)

Plataforma: Disney+

Jack Skellington, el rey de las calabazas de Halloween Town, está aburrido de hacer lo mismo todos los años para Halloween. Un día se topa con Christmas Town y queda cautivado con la idea de la Navidad, a tal punto que intenta que los murciélagos, demonios y duendes residentes de Halloween Town lo ayuden a organizar la Navidad en lugar de Halloween.

The Addams Family (2019)

Plataforma: Amazon Prime Video

En esta película animada, Gómez y Morticia Addams se mudan a un asilo abandonado en Nueva Jersey, rodeado por un pantano y escondido por una niebla en la cima de una montaña, para formar una familia. 13 años después, Gómez le enseña a su hijo Pugsley la tradición del sable de la familia Addams, mientras que Wednesday le pregunta a su madre sobre el mundo fuera de la puerta de la mansión. Cuando se drena el pantano y se revela la casa de Addams, una periodista decide deshacerse de la familia Addams.

Monster Family (2017)

Plataforma: Netflix

A pesar del título, la familia Wishbone está lejos de ser feliz. En un intento por volver a conectarse como familia, Emma y su madre planean una noche divertida. Sin embargo, su plan fracasa cuando una bruja malvada los maldice y todos se convierten en monstruos.

Frankenweenie (2012)

Plataforma: Disney+

Cuando el perro del joven Víctor, Sparky, es atropellado por un automóvil, este decide devolverlo a la vida a través de un experimento. Pero cuando el amigable “monstruo” causa estragos y terror en los vecinos de Víctor, tiene que convencerlos de que, a pesar de su apariencia, Sparky sigue siendo el buen amigo leal que siempre ha sido.

The Little Vampire (2017)

Plataforma: Netflix

Esta es la historia de Rudolph, un vampiro de 13 años, cuyo clan está amenazado por un notorio cazador de vampiros. Un día, este conoce a Tony, un mortal de su misma edad, que está fascinado por los viejos castillos, cementerios y vampiros. Tony ayuda a Rudolph en una batalla llena de acción y humor contra sus adversarios.

Twitches (2005)

Plataforma: Disney+

En el reino mágico de Coventry, las hermanas gemelas Artemis y Apolla son salvadas por sus protectores Illeana y Karsh de la oscuridad y llevadas a otra dimensión. Son adoptadas por diferentes familias, pero en su vigésimo primer cumpleaños, sus protectores las obligan a conocerse. Alex Fielding perdió a su madre hace tres meses y está sola buscando trabajo, mientras Camryn Barnes vive con sus queridos padres adinerados. Una vez juntos, descubren que tienen poderes mágicos y deben regresar a Coventry para salvar a su madre biológica y su reino de la oscuridad.

A Babysitter’s Guide to Monster Hunting (2020)

Plataforma: Netflix

Cuando la estudiante de primer año de secundaria Kelly Ferguson (Tamara Smart) acepta a regañadientes cuidar a Jacob Zellman (Ian Ho) en Halloween, lo último que espera es ser reclutada en una sociedad secreta internacional de niñeras que protegen a los niños con poderes especiales de los monstruos.

Otras opciones

Algunos servicios de “streaming” como Amazon Prime Video y Redbox permiten alquilar películas, pagando una cantidad de dinero razonable. Estas son algunas de las películas que podrías disfrutar:

- The House with the Clock In It’s Wall (2018)

- Casper (1995)

- Coraline (2009)

- Beetlejuice (1988)

- Corpse Bride (2005)

- Monster House (2006)