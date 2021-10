La Navidad ya está a la vuelta de la esquina. Esto lo evidencia la cantidad de películas dedicadas a estas festividades que se estrenarán en los diferentes servicios de contenido “streaming” en el mercado. Ya sea que te gusten las comedias románticas o los dramas familiares, serán muchas las películas que te transportarán a los mejores días de las navidades.

Por otro lado, se estrenarán también varias películas y series de acción que, no solo valdrán la pena verlas, sino que te entretendrán por muchas horas. Además de eso, noviembre marca el regreso a Netflix de uno de los personajes más llamativos de sus series: Joe Exotic de la serie “Tiger King”.

Aquí te dejo con 12 interesantes propuestas:

Love Hard

Plataforma: Netflix

Estreno: 5 de noviembre

Una chica soltera de Los Ángeles se enamora de un joven de la costa este a través de una aplicación de citas y decide sorprenderlo durante las vacaciones navideñas, solo para descubrir que la han engañado. Esta alegre comedia romántica narra el intento de la joven por enamorarse, sin importar qué.

Passing

Plataforma: Netflix

Estreno: 10 de noviembre

Adaptada de la célebre novela del mismo nombre de 1929, escrita por Nella Larsen, “Passing” cuenta la historia de dos mujeres negras, Irene Redfield (Tessa Thompson) y Clare Kendry (Ruth Negga), que pueden pasar por blancas, pero eligen vivir en “lados opuestos” durante el apogeo del Renacimiento de Harlem, en Nueva York, a fines de la década de 1920.

Home Sweet Home Alone

Plataforma: Disney +

Estreno: 12 de noviembre

Esta película de 20th Century Studios es una nueva versión de la franquicia de películas navideñas “Home Alone”. En esta ocasión, Max Mercer (Archie Yates) es un joven travieso e ingenioso que se ha quedado por error en su casa, mientras su familia emprende vacaciones hacia Japón. Cuando una pareja esposos (Ellie Kemper y Rob Delaney) que intenta recuperar una reliquia muy valiosa, pone su mirada en la casa de la familia Mercer, depende de Max protegerla de los intrusos.

Red Notice

Plataforma: Netflix

Estreno: 12 de noviembre

Cuando ponen en vigor un “aviso rojo” emitido por Interpol, la orden de más alto nivel para cazar y capturar a los más buscados del mundo, uno de los agentes principales del FBI, John Hartley (Dwayne Johnson), comienza a trabajar en el caso. Su búsqueda global lo pone justo en medio de un atrevido atraco en el que se ve obligado a asociarse a Nolan Booth (Ryan Reynolds), el mejor ladrón de arte del mundo, con la intensiíón de capturar al ladrón de arte más buscado del mundo, “El obispo” (Gal Gadot).

The Shrink Next Door

Plataforma: Apple TV +

Estreno: 12 de noviembre

Esta serie limitada de ocho capítulos, inspirada en hechos reales sigue la manipulación y explotación durante décadas de parte del psiquiatra Dr. Isaac “Ike” Herschkopf (Paul Rudd) hacia su paciente Martin “Marty” Markowitz (Will Ferrell).

Tiger King, Temporada 2

Plataforma: Netflix

Estreno: 17 de noviembre

La colorida saga de los dueños de grandes felinos más notorios de Estados Unidos continúa. Esta docuserie le da seguimiento a todas las personas que saltaron a la fama en la primera temporada de “Tiger King”. En este caso, se muestra cómo la fama repentina y la atención no deseada aumentan la presión de estos personajes y se descubren algunas revelaciones asombrosas.

King Richard

Plataforma: HBO Max

Estreno: 19 de noviembre

Esta película de Warner Bros., protagonizada por Will Smith, está basada en la historia real de Richard Williams, y de cómo encaminó la vida y carrera de sus hijas, las tenistas Venus y Serena. La historia narra cómo las niñas Williams son moldeadas por el compromiso inquebrantable de su padre y la perspectiva equilibrada y la intuición aguda de su madre, desafiando las probabilidades y las expectativas prevalecientes que se les presentan. Esta película estrenará simultáneamente en los cines.

Everybody Loves Natti

Plataforma: Amazon Prime Video

Estreno: 19 de noviembre

La popular cantante de música urbana, Natti Natasha, permitió que por varios meses un equipo de grabación estuviera junto a ella en los momentos más trascentales de los pasados dos años. Además de eso, la dominicana comparte detalles íntimos de su vida personal, incluida su relación amorosa con su manejador, el puertorriqueño Raphy Pina, así como los meses en los que estuvo embarazada de su primera hija, Vida

tick, tick...BOOM!

Plataforma: Netflix

Estreno: 19 de noviembre

El dramaturgo de ascendia puertorriqueña, Lin-Manuel Miranda, hace su debut como director de una película de Hollywood con esta adapación del musical autobiográfico de Jonathan Larson, que revolucionó el teatro como creador de “Rent”. La película sigue a Jon (Andrew Garfield), un joven compositor de teatro que trabaja como mesero en un restaurante de la ciudad de Nueva York en 1990, mientras escribe lo que espera sea el próximo gran musical estadounidense.

Bruised

Plataforma: Netflix

Estreno: 24 de noviembre

Jackie Justice (Halle Berry) es una retiurada luchadora de artes marciales mixtas que dejó el deporte de mala manera. Años después de su última pelea, su manager y novio Desi (Adan Canto) la convence para que participe en una brutal pelea clandestina y llama la atención de un promotor de lucha (Shamier Anderson) que le promete su regreaso a las peleas en el octágono. Esta película marca el debut como directora de Berry.

The Beatles: Get Back

Plataforma: Disney +

Estreno: 25 de noviembre

Dirigida por el cineasta Peter Jackson (“The Lord of the Rings”), esta docuserie le brinda al público un viaje al pasado a unas sesiones de grabación de la banda The Beatles, llevadas a cabo en enero de 1969. Estas imágenes nunca antes vistas muestra el proceso creativo de la banda, mientras intentan escribir 14 canciones.

A Boy Called Christmas

Plataforma: Netflix

Estreno: 26 de noviembre

Un niño común y corriente llamado Nikolas emprende una extraordinaria aventura en el nevado norte en busca de su padre, quien está en una búsqueda para descubrir el legendario pueblo de los elfos, Elfhelm. Nikolas, que lleva consigo un reno testarudo llamado Blitzen y un leal ratón de mascota, pronto encuentra su destino en esta historia mágica, cómica y entrañable que demuestra que nada es imposible.