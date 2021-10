Llegó el mes de las brujas, donde toda la atención se centra en la celebración de Halloween y todo lo que esto conlleva. Es por eso que es más que comprensible que en las próximas semanas haya muchos estrenos de películas y series donde la temática de terror domina. A pesar de eso, también hay otras producciones que vale la pena ver que van desde graciosas comedias, hasta importantes dramas que darán mucho de qué hablar.

Maid

Fecha de estreno: 1 de octubre

Plataforma: Netflix

Inspirada en las memorias más vendidas del New York Times, “Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive” de Stephanie Land. Esta serie sigue la historia de Alex (Margaret Qualley), una madre soltera que se dedica a la limpieza de casas para, apenas, llegar a fin de mes, mientras escapa de una relación abusiva y supera la falta de vivienda para así crear una vida mejor para su hija, Maddy (Rylea Nevaeh Whittet). Vista a través de un lente emocional, pero humorístico de una mujer desesperada, pero decidida, esta serie es una exploración cruda e inspiradora de la capacidad de recuperación de una madre.

PUBLICIDAD

The Many Saints of Newark

Fecha de estreno: 1 de octubre

Plataforma: HBO Max

La tan esperada precuela del largometraje de la serie dramática de HBO “The Sopranos”, hace su debut simultáneo en los cines y en HBO Max. El joven Tony Soprano (Michael Gandolfini) está creciendo en una de las épocas más tumultuosas de la historia de Newark, Nueva Jersey, convirtiéndose en un hombre justo cuando los gángsters rivales comienzan a levantarse y desafiar el control de la poderosa familia DiMeo. Todo esto, bajo la mirada y consejos de su tío, Dickie Moltisanti (Alessandro Nivola).

The Guilty

Fecha de estreno: 1 de octubre

Plataforma: Netflix

Esta película se desarrolla en el transcurso de una sola mañana en un centro de atención telefónica del 911. El operador de llamadas Joe Baylor (Jake Gyllenhaal) intenta salvar a una persona que llama mientras está en peligro, pero pronto descubre que nada es lo que parece y que enfrentarse a la verdad es la única salida.

LEGO Star Wars Terrifying Tales

Fecha de estreno: 1 de octubre

Plataforma: Disney +

Después de los eventos de “The Rise of Skywalker”, Poe Dameron (Jake Green) y BB-8 deben realizar un aterrizaje de emergencia en el planeta volcánico Mustafar, donde se encuentran con la codiciosa y confabuladora Graballa the Hutt (Dana Snyder), que ha comprado el castillo de Darth Vader y lo está renovando para convertirlo en el mejor hotel de lujo de la galaxia.

Diana The Musical

Fecha de estreno: 1 de octubre

Plataforma: Netflix

La deslumbrante y trágica vida de la princesa Diana ocupa un lugar central en este musical original de Broadway. Este filme, grabado sobre un escenario, es protagonizado por Jeanna de Waal, como Diana, Roe Hartrampf, como el príncipe Charles y Judy Kaye, como la reina Elizabeth II. Este espectáculo estaba previsto para abrir en Broadway el 31 de marzo de 2020, pero el 12 de marzo se suspendió debido a la pandemia de COVID-19. Está en agenda que el 16 de diciembre de 2021 sea el estreno oficial de este musical en Nueva York.

PUBLICIDAD

Acapulco

Fecha de estreno: 8 de octubre

Plataforma: Apple TV+

Esta serie cómica, cuenta la historia del joven Máximo Gallardo (Enrique Arrizón), cuyo sueño se hace realidad cuando consigue el trabajo de su vida en el resort más popular de Acapulco. Pronto se da cuenta de que el trabajo es mucho más complicado de lo que jamás imaginó y, para tener éxito, debe aprender a navegar entre una clientela exigente, un mentor voluble y su vida casera, sin perder el camino por atajos o tentaciones. La serie, ambientada en 1984, está narrada por el mexicano Eugenio Derbez, quien caracteriza la versión adulta del protagonista Máximo Gallardo.

Madres

Fecha de estreno: 8 de octubre

Plataforma: Amazon Prime Video

Diana (Ariana Guerra) y Beto (Tenoch Huerta), una joven pareja mexicano-estadounidense que espera su primer hijo, se muda a un pequeño pueblo en el norte de California donde a Beto le han ofrecido un trabajo administrando una granja. Aislada de la comunidad y plagada de pesadillas siniestras, Diana explora el rancho de la compañía donde viven y encuentra un talismán espeluznante y una caja que contiene las pertenencias de los residentes anteriores. Sus descubrimientos la llevarán a una verdad mucho más extraña y aterradora de lo que podría haber imaginado.

Muppets Haunted Mansion

Fecha de estreno: 8 de octubre

Plataforma: Disney +

El gran Gonzo, artista temerario de fama mundial, lo ha hecho todo, lo ha visto todo y ha sobrevivido a todo. Pero en la noche de Halloween, el intrépido Gonzo asume el mayor desafío de su vida al pasar una noche muy atrevida en el lugar más sombrío de la Tierra: “The Haunted Mansion” (La casa embrujada).

PUBLICIDAD

Dopesick

Fecha de estreno: 13 de octubre

Plataforma: Hulu

Del productor ejecutivo Danny Strong y protagonizada por Michael Keaton, “Dopesick” examina cómo una empresa desencadenó la peor epidemia de drogas en la historia de Estados Unidos. La serie lleva a los espectadores al epicentro de la lucha con la adicción a los opioides, desde las salas de juntas de Big Pharma y a una comunidad minera de Virginia, hasta a los pasillos de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

I Know What You Did Last Summer

Fecha de estreno: 15 de octubre

Plataforma: Amazon Prime Video

Escrita por Sara Goodman, se basa en la novela de 1973 de Lois Duncan, que también fue la base de la icónica película de 1997. Un año después del fatal accidente automovilístico que empañó su noche de graduación, un grupo de adolescentes se encuentran unidos por un oscuro secreto y acosados por un brutal asesino.

Stuck Together

Fecha de estreno: 20 de octubre

Plataforma: Netflix

Esta comedia francesa muestra la experiencia de siete familias parisinas, quienes viven en un edificio de apartamentos, y quienes no escaparon al campo cuando llegó el coronavirus. Tres meses de vida encerrados en sus viviendas revelarán lo mejor y lo peor de cada uno de los vecinos.

Dune

Fecha de estreno: 22 de octubre

Plataforma: HBO Max

“Dune” cuenta la historia de Paul Atreides (Timothée Chalamet), un joven brillante y talentoso que debe viajar al planeta más peligroso del universo para asegurar el futuro de su familia y su gente. A medida que las fuerzas malévolas estallan en un conflicto por el suministro exclusivo del planeta del recurso más preciado que existe, solo sobrevivirán aquellos que puedan conquistar su miedo. Esta película de Warner Bros. se estrenará de manera simultánea en los cines, como en la plataforma HBO Max.

PUBLICIDAD

Luis Miguel: La serie

Fecha de estreno: 28 de octubre

Plataforma: Netflix

Con nuevos personajes, la tercera y última temporada de esta serie sigue a Luis Miguel (Diego Boneta) a lo largo de dos líneas de tiempo: en una, busca reforzar su carrera en los mercados de habla inglesa, y en la otra, se enfrenta a nuevos desafíos que amenazan todo por lo que ha trabajado.

Army of Thieves

Fecha de estreno: 29 de octubre

Plataforma: Netflix

En esta precuela de “Army of the Dead” de Zack Snyder, el alemán Ludwig Dieter (Matthias Schweighöfer), un cajero de un banco de un pequeño pueblo, se ve envuelto en la aventura de su vida cuando una misteriosa mujer (Nathalie Emmanuel) lo recluta para unirse a un equipo de los criminales más buscados de Interpol. Esto en un intento de atracar las cajas fuertes más difíciles y seguras en toda Europa. Todo mientras ocurren las primeras etapas del apocalipsis zombie.

Swagger

Fecha de estreno: 29 de octubre

Plataforma: Apple TV+

Esta nueva serie dramática de ficción está inspirada en las experiencias de la super estrella del baloncesto Kevin Durant, mientras era un joven que jugaba en una liga amateur. La serie fue escrita, dirigida y producida por Reggie Rock Bythewood.