El mes de julio trae consigo varias sorpresas para los suscriptores de la plataforma de contenido “streaming” Netflix. Resulta que, además de la casi dos docenas de nuevas series, películas y documentales, este mes la empresa norteamericana va a estrenar, por primera vez, una trilogía de películas de terror, que se estrenarán por tres semanas consecutivas. Esta apuesta se sale nuevamente de la norma, al igual que muchas otras innovaciones que ha realizado Netflix desde hace varios años.

Además de esas películas, también habrá una combinación de series de comedia, documentales sobre crímenes y una película de acción francesa donde revivirán a la súper estrella Jean Claude Van Damme. Estos son algunos de los estrenos que se verán en Netflix en julio.

Audible

Estreno: 1 de julio

Este documental cinematográfico e inmersivo sigue a Amaree McKenstry, atleta de una escuela superior para sordos de Maryland, y sus amigos más cercanos, mientras enfrentan las presiones del último año, lidiando con la realidad de aventurarse en el mundo de la audición. Amaree y sus compañeros de equipo desahogan sus frustraciones en el campo de fútbol mientras luchan por proteger una racha ganadora sin precedentes, mientras aceptan la trágica pérdida de un amigo.

PUBLICIDAD

Young Royals

Estreno: 1 de julio

Cuando el príncipe Wilhelm (Edvin Ryding) llega al prestigioso internado de Hillerska, finalmente tiene la oportunidad de explorar su verdadero yo y descubrir qué tipo de vida realmente quiere. Wilhelm comienza a soñar con un futuro lleno de libertad y amor incondicional lejos de las obligaciones reales. Sin embargo, cuando inesperadamente se convierte en el siguiente en la fila para el trono, su dilema se agrava ya que tiene que tomar una decisión entre el amor o el deber. Esta serie fue grabada en el idioma sueco.

Fear Street Part 1: 1994

Estreno: 2 de julio

Un grupo de amigos adolescentes se encuentra accidentalmente con un antiguo demonio, responsable de una serie de brutales asesinatos que han asolado la ciudad Shadyside durante más de 300 años. Es parte de la trilogía “Fear Street”.

We The People

Estreno: 4 de julio

Esta serie de 10 vídeos musicales, producida por Barack y Michelle Obama, combina música y animación para educar a una nueva generación de jóvenes estadounidenses sobre el poder del pueblo, y que cubren una variedad de lecciones básicas de educación cívica en Estados Unidos. Los vídeos contienen canciones originales interpretadas por artistas como HER, Janelle Monáe, Brandi Carlile, Lin-Manuel Miranda, Adam Lambert, Cordae, Bebe Rexha, KYLE, Andra Day y la poeta Amanda Gorman, con una innovadora combinación de estilos animados en cada episodio.

Cat People

Estreno: 7 de julio

Los perros pueden recibir crédito por ser los mejores amigos de los humanos, pero para muchas personas los gatos son también sus socios leales. Esta serie explora la fascinante relación con los gatos a través del lente de algunos de los amantes de los gatos más notables y sorprendentes del mundo, desafiando los estereotipos negativos de lo que significa ser una persona felina mientras revela las verdades fundamentales de lo que significa tener lazos profundos con estas misteriosas criaturas ferozmente independientes.

PUBLICIDAD

Guerra de vecinos

Estreno: 7 de julio

Después de un lamentable incidente laboral, Leonor verá como su vida y la de su familia cambiarán para siempre al ganar un premio. Sin embargo, Leonor pronto se dará cuenta de que no todo es fácil cuando conoce a su vecina Silvia. A partir de ese momento, ambas mujeres, que parecen ser diametralmente diferentes, comenzarán una guerra por lo que creen que es “lo mejor para sus familias”. A lo largo del camino, aprenderán que son más parecidas que diferentes. Esta es una serie de comedia mexicana.

Fear Street Part 2: 1978

Estreno: 9 de julio

Es 1978 en el pueblo de Shadyside. La clases terminaron y las actividades en un campamento de verano están a punto de comenzar. Pero cuando un residente de la localidad está poseído por la necesidad de matar, la diversión bajo el sol se convierte en una espantosa lucha por la supervivencia. Esta es la segunda parte de la trilogía “Fear Street”.

Gunpowder Milkshake

Estreno: 14 de julio

Sam (Karen Gillan) tenía solo 12 años cuando su madre Scarlet (Lena Headey), una asesina de élite, se vio obligada a abandonarla. Sam fue criada por The Firm, el despiadado sindicato del crimen para el que trabajaba su madre. Ahora, 15 años después, Sam sigue los pasos de su madre y se ha convertido en una feroz asesina a sueldo. Pero cuando un trabajo de alto riesgo sale mal, Sam debe elegir entre servir a The Firm o proteger la vida de una niña de 8 años: Emily (Chloe Coleman).

Red Privada: ¿Quién mató a Manuel Buendía?

Estreno: 14 de julio

PUBLICIDAD

Este documental presenta la vida del periodista de investigación. Manuel Buendía, quien fue asesinado en 1984 fuera de su oficina en la Ciudad de México. A más de 35 años de su muerte, este largometraje documental recoge las voces contemporáneas a Buendía, a través de las cuales se presentará su obra y cuyos testimonios harán surgir la pregunta: ¿quién mató a Manuel Buendía y por qué?

Heist

Estreno: 14 de julio

Esta nueva serie documental de Netflix narra tres de los mayores atracos en la historia moderna de Estados Unidos, explicados por las personas que los llevaron a cabo. Usando recreaciones dinámicas, entrevistas originales y un estilo vertiginoso que encaja perfectamente en el canon cinematográfico de películas como “Ocean’s Eleven” y “Catch Me If You Can”, los directores Derek Doneen, Martin Desmond Roe y Nick Frew toman el timón de cada capítulo.

Fear Street Part 3: 1666

Estreno: 16 de julio

Es el año 1666 y los orígenes de la maldición de Sarah Fier finalmente se revelan cuando la historia completa el círculo en una noche que cambia la vida de los habitantes de Shadyside para siempre. Es la tercera parte de la trilogía “Fear Street”.

Sexy Beasts

Estreno: 21 de julio

¿Listo para decirle adiós a las citas superficiales? Este es un “reality” de citas a ciegas que saca la apariencia completamente de la ecuación utilizando prótesis fantásticas y de vanguardia para transformar a las personas que se citan, dándoles la oportunidad de encontrar el amor puramente basado en la personalidad de cada uno.

Bankrolled

Estreno: 23 de julio

PUBLICIDAD

Mientras están borrachos, dos emprendedores millennials desempleados publican un vídeo sobre una aplicación revolucionaria original e inexistente en un sitio web de financiación colectiva. Cuando la aplicación gana popularidad y accidentalmente recaudan millones de dólares, tienen que crear de verdad la aplicación. Este filme de comedia fue grabado en México.

The Last Letter From Your Lover

Estreno: 23 de julio

Esta película sigue a Ellie Haworth (Felicity Jones), una periodista ambiciosa que descubre un tesoro de cartas de amor secretas de 1965 y decide a resolver el misterio de una aventura prohibida. Está basada en la novela de JoJo Moyes y dirigida por Augustine Frizzell.

The Last Mercenary

Estreno: 30 de julio

Richard Brumère, también conocido como “La Niebla” (Jean Claude Van Damme) es un exagente especial del servicio secreto francés convertido en mercenario. Una operación de la mafia amenaza la vida de su hijo Archibald, por lo que tiene que unir fuerzas con un grupo de jóvenes imprudentes y un burócrata poco convencional.