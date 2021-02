El segundo mes del año comienza con fuerza y con un sinnúmero de estrenos, tanto de películas como series, que mantendrán a los telespectadores acomodados en sus sofás frente a la pantalla. Como era de esperarse, durante el mes de febrero los servicios de “streaming” más populares no dejarán de presentar material nuevo durante todo el mes, incluyendo varias propuestas dirigidas a celebrar el Día de San Valentín. A esto hay que añadir varias películas, como “Nomadland” y “Judas and the Black Messiah”, que aparecen en las quinielas de las películas favoritas a estar entre las nominadas como mejor película para los premios Óscar.

Aquí te dejo con 14 películas y series que podrán ser una buena alternativa para entretenerte por varias horas.

Firefly Lane

Fecha estreno: 3 de febrero

Plataforma: Netflix

Categoría: Serie

Basado en el libro del mismo nombre, esta es una historia de dos mejores amigas inseparables y su vínculo duradero y complicado, que abarca cuatro décadas tumultuosas. La serie, llena de drama, promete risas y llantos, y está protagonizada por Katherine Heigl y Sarah Chalke.

Bliss

Fecha estreno: 5 de febrero

Plataforma: Amazon Prime Video

Categoría: Película

Este es un filme de amor muy extraño que sigue la vida de Greg (Owen Wilson), un recién divorciado y despedido de su trabajo, quien conoce a la misteriosa Isabel (Salma Hayek), una mujer que vive en las calles y está convencida de que el mundo contaminado y roto que los rodea es una simulación por computadora.

Malcolm and Marie

Fecha estreno: 5 de febrero

Plataforma: Netflix

Categoría: Película

El autor Sam Levinson se une a Zendaya (Euphoria) y John David Washington (BlacKkKlansman y Tenet) para un drama dolorosamente romántico en el que un cineasta (Washington) y su novia (Zendaya) regresan a casa después del estreno de una película, mientras esperan lo que seguramente será un éxito crítico y financiero. De repente, la noche da un giro cuando las revelaciones sobre sus relaciones amorosas pasadas comienzan a aflorar, poniendo a prueba la fuerza de su amor. Esta película fue grabada en blanco y negro.

Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel

Fecha estreno: 10 de febrero

Plataforma: Netflix

Categoría: Serie

Del director Joe Berlinger (Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes), esta es la primera temporada de una nueva serie documental que deconstruye la mitología y el misterio que rodean los lugares más infames del crimen contemporáneo. Durante casi un siglo, el Hotel Cecil, en el centro de Los Ángeles, ha estado vinculado a algunas de las actividades más notorias de la ciudad, desde muertes prematuras hasta albergar a asesinos en serie. En 2013, la estudiante universitaria Elisa Lam se alojaba en el Cecil cuando desapareció, provocando un frenesí mediático y movilizando a una comunidad global de detectives de Internet ansiosos por resolver el caso. La desaparición de Lam, el último capítulo en la compleja historia del hotel, ofreció una mirada escalofriante y cautivadora a uno de los escenarios más nefastos de Los Ángeles.

The Map of Tiny Perfect Things

Fecha estreno: 12 de febrero

Plataforma: Amazon Prime Video

Categoría: Película

Este filme relata la historia del ingenioso adolescente Mark (Kyle Allen), que vive feliz el mismo día en un ciclo sin fin, y cuyo mundo se pone patas arriba cuando conoce a la misteriosa Margaret (Kathryn Newton), quien también está atrapada en el mismo ciclo. Mark y Margaret forman una pareja magnética, proponiéndose encontrar todas las pequeñas cosas que hacen que ese día sea perfecto.

Into the Dark: Tentacles

Fecha estreno: 12 de febrero

Plataforma: Hulu

Categoría: Serie

Las películas “Into the Dark” de Blumhouse están de vuelta en Amazon Prime Video y “Tentacles” es la primera entrada de 2021. En este caso, Tara (Dana Drori) y Sam (Casey Deidrick) se enamoran perdidamente y entrelazan sus vidas, hasta que su intimidad se transforma en algo aterrador.

To All The Boys: Always and Forever

Fecha estreno: 12 de febrero

Plataforma: Netflix

Categoría: Película

Mientras Lara Jean Covey (Lana Condor) se prepara para el final de la escuela secundaria y el comienzo de la edad adulta, un par de viajes que le cambiarán la vida la llevan a volver a imaginar cómo será la vida con su familia, amigos y Peter después de la graduación.

Judas and the Black Messiah

Fecha estreno: 19 de febrero

Plataforma: HBO Max

Categoría: Película

Fred Hampton (Daniel Kaluuya), un joven y carismático activista, se convierte en presidente de la sección de Illinois del Partido Pantera Negra (Black Panther), lo que lo coloca directamente en la mira del Gobierno, el FBI y la policía de Chicago. Para destruir y acabar la revolución, las autoridades van a necesitar un hombre adentro, algo que complicará la vida a Hampton.

The Crew

Fecha estreno: 15 de febrero

Plataforma: Netflix

Categoría: Serie

Esta serie está protagonizada por Kevin James (”Here Comes the Boom”) como jefe de un equipo de NASCAR para el equipo ficticio Bobby Spencer Racing. Cuando el propietario se retira y le pasa el equipo a su hija Catherine (Jillian Mueller), el personaje de James tiene que protegerse a sí mismo y a sus compañeros de los intentos de modernizar el equipo.

Behind Her Eyes

Fecha estreno: 17 de febrero

Plataforma: Netflix

Categoría: Película

Simona Brown interpreta a Louise, una madre soltera que tiene un romance con su jefe psiquiatra David (Tom Bateman). Su vida da un giro extraño cuando más tarde se hace amiga de la esposa de su jefe, Adele (Eve Hewson), y se ve atrapada en una red de secretos y mentiras donde nada es lo que parece.

It’s a Sin

Fecha estreno: 18 de febrero

Plataforma: HBO Max

Categoría: Serie

En 1981, un grupo de amigos se mudan juntos, en un barrio en el corazón de Londres. A medida que avanza la década, esta serie mostrará sus altas y bajas mientras todos llegan a la mayoría de edad. Sin embargo, un nuevo y terrible virus está aumentando su paso por el mundo, por lo que todos ellos necesitarán de cada más que nunca cuando comience la lucha contra el terrible SIDA.

El Internado: Las Cumbres

Fecha estreno: 19 de febrero

Plataforma: Amazon Prime Video

Categoría: Serie

En esta secuela de la popular serie española que se emitió en Antena 3 en 2007, esta nueva historia transcurrirá en un colegio ubicado junto a un antiguo monasterio, en un lugar inaccesible entre las montañas y aislado del mundo. Los alumnos son jóvenes rebeldes y problemáticos que vivirán bajo la estricta y severa disciplina que impone el centro para reinsertarlos a la sociedad. El bosque circundante alberga antiguas leyendas, amenazas que siguen vigentes y que les sumergirán en aventuras trepidantes y terroríficas.

Nomadland

Fecha estreno: 19 de febrero

Plataforma: Hulu

Categoría: Serie

Después de perderlo todo en la Gran Recesión, una mujer (Frances McDormand) se embarca en un viaje por el oeste americano, viviendo como una nómada moderna dentro de una guagua. Durante este tiempo, conoce a otros nómadas y escucha sus desgarradoras historias.

Pelé

Fecha estreno: 23 de febrero

Plataforma: Netflix

Categoría: Película

Este largometraje documental cuenta la historia del icónico futbolista Pelé, su búsqueda de la perfección y el estatus mítico que alcanzó. Además de un acceso sin precedentes a las entrevistas con Pelé, la película incluye asombrosas imágenes de archivo y entrevistas con antiguos compañeros de equipo legendarios, incluidos Zagallo, Jairzinho y Rivellino.