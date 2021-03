Desde hace algunas semanas ya, muchos fanáticos de las películas de súper héroes, de acción y de ciencia ficción habían marcado en sus calendarios el mes de marzo, debido a que en estos días estrenarán un sinnúmero de películas y series que serán de su interés.

Aquí te dejo con las premieres más interesantes que podrás encontrar en servicios de “streaming” de contenido audiovisual como Netflix, Hulu, Amazon Prime Video, HBO Max y Disney+, entre otros.

Biggie: I Got a Story to Tell

Estreno: 1 de marzo

Plataforma: Netflix

Este documental ofrece una nueva mirada a uno de los más grandes raperos de su tiempo, The Notorious B.I.G., visto por quienes mejor lo conocieron. “I Got A Story To Tell” es una interpretación íntima de un hombre cuyo rápido ascenso y trágico final ha estado en boca de todos durante más de 20 años. Dirigido por Emmett Malloy, este documental íntimo presenta imágenes filmadas por su mejor amigo, Damion “D-Roc” Butler, además de nuevas entrevistas con sus amigos y familiares más cercanos, revelando un lado de Christopher Wallace que el mundo nunca conoció.

Moxie

Estreno: 3 de marzo

Plataforma: Netflix

Vivian (Hadley Robinson), una chica aparentemente tímida de 16 años, siempre ha preferido pasar desapercibida. Pero cuando la llegada de una nueva estudiante (Alycia Pascual-Peña) la obliga a examinar el comportamiento desenfrenado de sus compañeros de estudios, Vivian se da cuenta de que está harta. Inspirada por el pasado rebelde de su madre (Amy Poehler), Vivian publica de forma anónima una “revista” clandestina llamada “Moxie” donde expone los prejuicios y las malas acciones en su escuela secundaria, e inesperadamente desencadena un movimiento revolucionario.

Boss Level

Estreno: 5 de marzo

Plataforma: Hulu

Atrapado en un ciclo de tiempo donde se repite constantemente el día de su asesinato, el exagente de las fuerzas especiales Roy Pulver (Frank Grillo) descubre pistas sobre un proyecto secreto del gobierno que podría desvelar el misterio detrás de su prematura muerte. En una carrera contrarreloj, Pulver debe perseguir al coronel Ventor (Mel Gibson), el poderoso jefe del programa del gobierno, mientras deja atrás a unos asesinos habilidosos que están decididos a mantenerlo alejado de la verdad que lo llevará romper con el ciclo de tiempo, poder salvar a su exesposa (Naomi Watts) y sobrevivir.

Coming 2 America

Estreno: 5 de marzo

Plataforma: Amazon Prime Video

Ambientado en el exuberante país de Zamunda, el recién coronado rey Akeem (Eddie Murphy) y su confidente de confianza Semmi (Arsenio Hall) se embarcan en una nueva y divertida aventura que los lleva a recorrer desde su gran nación africana hasta Queens, en Nueva York, donde. En esta secuela de la película filmada en 1987, regresan varios favoritos del público como el rey Jaffe Joffer (James Earl Jones), la reina Lisa (Shari Headley), Cleo McDowell (John Amos), Maurice (Louie Anderson) y el todo el grupo de empleados de la barbería del barrio. A este grupo repleto de estrellas se les une, en esta ocasión, Wesley Snipes, Leslie Jones, Tracy Morgan, Jermaine Fowler, Bella Murphy, Rotimi, KiKi Layne, Nomzamo Mbatha y Teyana Taylor, en una de las comedias más esperadas del año.

Bombay Rose

Estreno: 8 de marzo

Plataforma: Netflix

Escapando de un matrimonio infantil, una joven bailarina de club que vive en las calles de Bombay debe elegir entre defender a su familia o encontrar el amor. Pintada fotograma a fotograma y tejida con delicadeza a través de la música, “Bombay Rose” reúne tres historias de amores imposibles y que está basada en hechos reales. Fue la primera película animada india seleccionada para inaugurar la Semana de la Crítica de Venecia.

Dealer

Estreno: 10 de marzo

Plataforma: Netflix

En esta serie francesa, Franck, un director de vídeos musicales, se infiltra en un vecindario peligroso en el sur de Francia para filmar a Tony, un líder de una banda de narcotraficantes, carismático pero impredecible, que desea ingresar a la escena de la música rap. Usando su cámara para revelar la verdadera cara oculta del tráfico de drogas, Franck quedará atrapado en una sangrienta guerra de pandillas.

Genera+ion

Estreno: 11 de marzo

Plataforma: HBO Max

Esta serie dramática sigue a un grupo diverso de estudiantes de secundaria cuya exploración de la sexualidad moderna prueba creencias profundamente arraigadas sobre la vida, el amor y la naturaleza de la familia, mientras se crían en una comunidad muy conservadora.

Kid 90

Estreno: 12 de marzo

Plataforma: Hulu

Cuando era una adolescente en la década de 1990, Soleil Moon Frye (“Punky Brewster”) llevaba una cámara de video a todos lados. Ella documentó cientos de horas de grabaciones y luego lo guardó durante más de 20 años. Después de todo este tiempo, ese documental abre la bóveda y presenta una verdadera cápsula del tiempo de un grupo de amigos que crecieron en Hollywood y la ciudad de Nueva York, equilibrando la infancia y la fama antes de la explosión de Internet y las redes sociales. Es una historia profundamente personal sobre la mayoría de edad que explora cómo “a veces tenemos que mirar hacia atrás para encontrar el camino a seguir”. A Moon Frye se le unen amigos como David Arquette, Stephen Dorff, Balthazar Getty, Mark-Paul Gosselaar, Brian Austin Green, Tori Leonard y Heather McComb, entre otros.

Yes Day

Estreno: 12 de marzo

Plataforma: Netflix

Siempre sintiendo que tienen que decir no a sus hijos y compañeros de trabajo, Allison (Jennifer Garner) y Carlos (Edgar Ramírez) deciden darles un “día del sí” a sus tres hijos, donde durante 24 horas los niños establecen las reglas. Ellos no imaginaban que se embarcarían en una aventura vertiginosa por Los Ángeles, que acercaría a la familia más que nunca.

Own the Room

Estreno: 12 de marzo

Plataforma: Disney +

De National Geographic Documentary Films, este documental sigue a cinco jóvenes en su viaje para ganar uno de los concursos más prestigiosos del mundo para estudiantes emprendedores. Desde rincones dispares del planeta, los competidores llevan sus grandes ideas a Macao, China, sede de una de las competencias empresariales más prestigiosas del mundo, los Global Student Entrepreneur Awards. Entre las participantes está Alondra Toledo, quien trabaja en la caja registradora en la panadería de su familia en Puerto Rico. Cada uno de ellos ha superado inmensos obstáculos en pos de sus sueños, pero la pregunta más importante es: ¿están preparados para cambiar el mundo?

The One

Estreno: 12 de marzo

Plataforma: Netflix

Esta serie está ambientada en el futuro, en un mundo donde una prueba de ADN puede encontrar a la pareja perfecta y a la única persona de la que se estaría genéticamente predispuesto a enamorarse apasionadamente. La idea es simple, pero las implicaciones son explosivas. Según Netflix, nunca volveremos a pensar en el amor y las relaciones de la misma manera.

The Falcon and The Winter Soldier

Estreno: 15 de marzo

Plataforma: Disney +

Esta serie de Marvel Studios está protagonizada por Anthony Mackie como Sam Wilson (The Falcon), y Sebastian Stan, como Bucky Barnes (The Winter Soldier). La pareja, que se unió en los momentos finales de “Avengers: Endgame”, continúa en una aventura global que pone a prueba sus habilidades y su paciencia. Dirigida por Kari Skogland con Malcolm Spellman como escritor principal, la serie también está protagonizada por Daniel Brühl, como Zemo, Emily VanCamp, como Sharon Carter, y Wyatt Russell, como John Walker.

Zack Snyder’s Justice League

Estreno: 18 de marzo

Plataforma: HBO Max

Esta nueva versión de cuatro horas, brinda la visión original que tuvo su director Zack Snyder antes de ser editada para el cine en su versión original estrenada en 2017. Decidido a garantizar que el sacrificio final de Superman (Henry Cavill) no fuera en vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) alinea fuerzas con Wonder Woman (Gal Gadot) con planes de reclutar un equipo de metahumanos para proteger al mundo de una amenaza inminente de proporciones catastróficas.

Sky Rojo

Estreno: 19 de marzo

Plataforma: Netflix

De los creadores de “La casa de papel”, llega esta nueva serie española llena de acción con humor y momentos llenos de adrenalina. Coral, Wendy y Gina huyen en busca de libertad mientras son perseguidas por Moisés (Miguel Ángel Silvestre) y Christian, secuaces de Romeo, dueño del Club Las Novias. Juntas, las mujeres se embarcan en una carrera frenética durante la cual tendrán que afrontar numerosos peligros. Su único plan: mantenerse con vida cinco minutos más.

Formula 1: Drive to Survive

Estreno: 19 de marzo

Plataforma: Netflix

Por tercera temporada consecutiva, los fanáticos de la aceleración serán llevados tras bastidores, para presenciar de primera mano cómo los pilotos y los equipos luchan por la victoria en un año como ningún otro. En esta serie, a los fanáticos se les dará un acceso sin precedentes a la temporada 2020 de la Fórmula Uno, que vio cómo el deporte se detuvo dramáticamente en Australia debido a la pandemia de COVID-19 y luego continuó en Austria varios meses más tarde. Intensas batallas, feroces rivalidades, podios inesperados y el increíble séptimo título mundial de Lewis Hamilton asegurarán que la serie sea una llena de acción.

Invincible

Estreno: 26 de marzo

Plataforma: Amazon Prime Video

Del creador de “The Walking Dead”, Robert Kirkman, y basado en el cómic “Skybound/Image”, “Invincible” es un programa de superhéroes animados para adultos de una hora de duración que gira en torno a Mark Grayson (Steven Yeun), de diecisiete años, que es como cualquier otro chico de su edad, excepto que su padre es el superhéroe más poderoso del planeta, Omni-Man (JK Simmons). Pero a medida que Mark desarrolla sus propios poderes, descubre que el legado de su padre puede no ser tan heroico como parece.

Godzilla vs. Kong

Estreno: 31 de marzo

Plataforma: HBO Max

Debutando en cines y en HBO Max el mismo día, “Godzilla vs. Kong " muestra a estas dos leyendas y míticos adversarios chocando en una batalla espectacular, mientras el destino del mundo está en juego. La película estará disponible en HBO Max durante 31 días a partir de su estreno en cines en Estados Unidos y Puerto Rico.