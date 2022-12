Durante los años que he tenido la oportunidad y el privilegio de sentarme a redactar la lista de la mejor oferta cinematográfica del año para esta publicación, algo que ha sido recurrente es mi insistencia en que el arte de hacer cine no es definido por el presupuesto, género o estrategia de distribución de una película. Sin embargo, sí me resultó curioso que esta es la primera ocasión que en mi lista hay tres secuelas y que el resto de los filmes parecen que representan la nueva realidad de la industria cinematográfica: el abismo entre las películas que pueden ser descubiertas por una audiencia masiva en una sala de cine y las que rompen con las convenciones comerciales del medio.

Aún así, reafirmándome en que el mejor sitio para ver una película sigue siendo en la pantalla grande, aquí les hago entrega de lo que para este servidor fue lo mejor del séptimo arte en el 2022.

1. Everything Everywhere All At Once

Gran parte de la razón por la cual esta maravillosa fusión de artes marciales, romance y ciencia ficción está en el tope de mi lista tiene que ver con la forma espectacular en que los directores Dan Kwan y Daniel Scheirt utilizan todos los recursos cinematográficos a su disposición. Este año simplemente no ha habido mejor ejecución del lenguaje audiovisual en la pantalla grande. Sin embargo, el toque distintivo del filme y lo que hace que sea genuinamente especial, es cómo la forma en que los cineastas se encargan de llevar todos los planteamientos de la trama hasta su última consecuencia. Como resultado, el filme lanza al espectador de lo absurdo a lo sublime y reafirma que en el arte de hacer cine literalmente todo es posible.

2. Top Gun Maverick

Esta es una secuela que simplemente no debería funcionar, lo cual crea la tentación de arroparla con el superlativo de milagro cinematográfico. Más de tres décadas después que el primer filme fue un fenómeno de la cultura popular, “Top Gun Maverick” recalibró los mejores recursos de la oferta original y los llevo a otro nivel. El impacto de la forma asombrosa en que se filmaron todas las secuencias aéreas es igualado por la ejecución perfecta de las convenciones de una historia de acción simple y efectiva. Y como si eso no fuera suficiente, a eso se le suma Tom Cruise, dándole profundidad dramática al rol que lo consagro como estrella de cine.

3. Three Thousand Years of Longing

Esta es una película totalmente enamorada con el arte de contar una historia. Aquí George Miller se apoya por completo del talento considerable de Tilda Swinton e Idris Elba para crear un hechizo cinematográfico que balancea perfectamente el intelecto indomable de su protagonista, con la fantasía de un romance que trasciende todas las limitaciones de tiempo y espacio.

4. The Banshees of Inisherin

Hermosa, melancólica, absurda y conmovedora. La belleza del filme de Martin McDonagh es exaltada por las interpretaciones excepcionales de Colin Farrell, Brendan Gleeson. Kerry Condon y Barry Keoghan. Este elenco le da vida a personajes que han quedado atrapados en un marasmo de conformismo y remordimientos. La jornada emocional del filme es difícil y memorable.

5. Avatar: The Way of Water

El que en algún momento se declaró “el rey del mundo” mientras aceptaba su Oscar por Titanic, definitivamente es el rey de las secuelas. Ningún otro filme en esta lista ilustra el significado de espectáculo cinematográfico como esta segunda épica en Pandora. Aún así, el verdadero triunfo de James Cameron es construir todo eso alrededor de un núcleo emocional simple y efectivo. En manos de un director menos diestro, todo lo que hace que la tecnología de esta película sea posible sería una experiencia hueca. Aquí, Cameron reafirma su habilidad para conectar con el corazón del público, a la misma vez, que los deslumbra con un festín para alimentar sus pupilas.

6. Babylon

La película nueva de Damien Chazelle es un ataque abrumador a todos los sentidos que logra que su amor por el cine y su asco por la industria que lo produce sea tangible para el público. Aún con una lista considerable de imperfecciones, esta montaña rusa a través de los excesos y locuras de los que intentaron hacer cine a principios del Siglo 20, es una de las películas más emocionantes y descabelladas del año.

7. Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades

Resulta fascinante cómo Alejandro González Iñarritú canaliza la desconstrucción de su ego y preocupaciones de identidad cultural en una escala épica que genera la poesía audiovisual más impresionante del año. Sus ambiciones artísticas son monumentales, pero su manejo magistral del medio permite que el filme registre para el espectador como una serie de meditaciones profundas e íntimas.

8. Argentina 1985

La dirección de Santiago Mitre podría ser señalada como la más convencional de esta lista. Sin embargo, el poder sutil de este largometraje argentino es cómo la importancia de los eventos verídicos que está dramatizando (cómo un equipo de abogados logra reclamar justica por todos los atropellos y horrores de una dictadura) son acentuados por cómo su fabuloso elenco captura la humanidad de un momento histórico.

9. Serán las dueñas de la tierra

Este excelente filme de Juanma Pagán Teitelbaum es parte de la nueva ola de documentales puertorriqueños que han ilustrado que el ser una herramienta educativa no tiene que estar atado a una experiencia cinematográfica inerte. Acompañando a tres agricultores de la Isla mientras enfrentan un sinnúmero de obstáculos, el filme claramente ilustra que el que no conoce ni valora su historia está destinado a repetirla.

10. The Glass Onion

De la misma forma que el primer filme de esta lista apunta hacia el futuro del medio, el segundo caso del detective Benoit Blanc (Daniel Craig) en llegar a la pantalla grande es una oda a la opulencia de su pasado. Con un elenco de primera, Rian Johnson construye una fusión ingeniosa entre un misterio y una comedia de enredos. El tipo de película que dominaba los cines durante la década dorada de Hollywood, ahora solo existe porque Netflix decidió financiarla. Independientemente de este contexto, el resultado es divertido e irresistible.