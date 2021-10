Los Ángeles — Alec Baldwin, el actor que jaló el gatillo de una pistola de utilería en el set de rodaje de “Rust” en Nuevo México e inadvertidamente mató a una directora de fotografía e hirió al director, probablemente no sea responsable penal o civilmente por la tragedia. Pero el artista sí podría ser responsable en calidad de su puesto como productor del filme, junto con otros varios en posiciones de liderazgo para el western.

Los expertos predicen grandes secuelas legales de la tragedia, definitivamente en juicios civiles y potencialmente cargos penales. Además de Baldwin, una hoja de rodaje para el día de filmación obtenida por The Associated Press enumera a cinco productores, cuatro productores ejecutivos, un gerente de producción y un coproductor. Ellos, así como el asistente de dirección Dave Halls y la armera Hannah Gutiérrez, podrían enfrentar algún tipo de responsabilidad incluso si no estaban en el lugar el jueves.

Los pagos, que podrían ser cubiertos en parte por un seguro de la productora Rust Movie Productions, podrían ascender a “millones y millones” de dólares.

PUBLICIDAD

“Claramente hubo negligencia en el set”, dijo Adam Winkler, profesor de la Facultad de Derecho de UCLA y experto en políticas de armas. “Los productores tenían el deber de preservar la seguridad del equipo. Había peligros obvios en el set”.

Las autoridades dijeron el viernes que Halls, el asistente de dirección, le entregó el arma a Baldwin y anunció “pistola fría”, indicando que era seguro usarla. Pero el arma estaba cargada. La directora de fotografía Halyna Hutchins recibió un disparo mortal y el director Joel Souza, que estaba detrás de ella, resultó herido.

Baldwin, quien es conocido por sus papeles en “30 Rock” y “The Hunt for Red October” (“La caza al Octubre Rojo”) y su personificación del expresidente Donald Trump en “Saturday Night Live”, ha descrito la muerte de Hutchins como un “trágico accidente”.

La producción de “Rust” ha estado plagada de disputas desde el comienzo a principios de octubre e incluyó a siete miembros del equipo que se fueron del set horas antes del disparo. El diario Los Angeles Times, citando a dos miembros del equipo sin identificarlos, informó que cinco días antes del tiroteo, el doble de acción de Baldwin disparó accidentalmente dos rondas reales después de que le dijeron que el arma no tenía munición.

Alarmado por estas fallas, un miembro del equipo dijo a un gerente de producción de la unidad en un mensaje de texto: “Hemos tenido ya 3 descargas accidentales. Esto es súper inseguro”, según una copia del mensaje revisado por el periódico.

PUBLICIDAD

Winkler calificó las fallas anteriores, y la aparente falta de acción tomada después de ellas, como “una receta para una responsabilidad por daños muy importante”.

“No puedes tener una situación peligrosa, saber al respecto y no hacer nada”, dijo.

/ Seguridad privada vigila en la entrada del Bonanza Creek Ranch. (The Associated Press)

El set de rodaje, ubicado en Nuevo México, tomó relevancia luego de que el actor estadounidense Alec Baldwin disparó este jueves un arma de utilería que le quitó la vida a la directora de fotografía, Halyna Hutchins. (The Associated Press)

Bonanza Creek Ranch se extiende a lo largo de miles de cuerdas y cuenta con más de dos estanques, un pueblo de película y dos conjuntos de casas. Allí se filmaron más de 130 películas, así como también videos, anuncios y catálogos. El rancho también está disponible para fiestas privadas, retiros corporativos y visitas de estudiantes. (The Associated Press)

Alec Baldwin a las afueras de las oficinas del Sherriff de Santa Fe, luego de ser cuestionado por las autoridades. (Jim Weber/The New Mexican)

“Estoy cooperando completamente con la Policía en esta investigación para atender cómo esta tragedia ocurrió y estoy en contacto con su esposo, ofreciéndole mi apoyo a él y a su familia. Mi corazón está roto por su esposo, su hijo, y todos los que amaban y conocían a Halyna”, sostuvo el actor en su cuenta de Twitter. (The Associated Press)

Rust Movie Productions, la productora, dice que está cooperando con las autoridades de Santa Fe en su investigación.

“Aunque no nos informaron de ninguna queja oficial sobre la seguridad de las armas o los accesorios en el set, realizaremos una revisión interna de nuestros procedimientos mientras se cierra la producción”, dijo Rust Movie Productions en una declaración al Los Angeles Times.

Mientras la ley de Nuevo México define homicidio involuntario en parte como un acto legal que resultó en muerte por “una manera ilegal o sin la debida precaución y circunspección”, la abogada defensora Nina Marino dijo que duda que se entable un caso penal.

“Si una agencia local en Nuevo México fuera a seguir a presentar cargos penales, eso tendría un efecto realmente paralizador en las filmaciones que se llevarán a cabo en Nuevo México y creo que Nuevo México aprecia el negocio”, dijo Marino, quien se especializa en casos de cuello blanco como cofundador del bufete de abogados Kaplan Marino.

Cualquier película requiere cobertura de seguro y cualquier póliza para un western afectaría el uso de caballos, otros animales y armas de fuego. La hoja de rodaje para el jueves sólo menciona múltiples armas, varios caballos y un domador diario de serpientes.

Una aseguradora probablemente cubriría cualquier evento accidental, pero la compañía podría no pagar los reclamos por negligencia en un set de filmación, según Julie Shapiro, profesora de derecho y directora del Instituto de Derecho de Medios y Entretenimiento de la Facultad de Derecho de Loyola.

PUBLICIDAD

La compañía de seguros hará su propia investigación, dijo Shapiro, para determinar si hubo negligencia. La redacción exacta de la póliza determinará lo que pagaría la empresa.

Si bien Baldwin, los otros productores, el asistente de dirección y la armera pueden ser nombrados en una demanda civil, no todos pueden ser responsables, especialmente si no desempeñaron ningún papel en los aspectos de seguridad de la producción o solo tuvieron un crédito de vanidad. Los demandantes probablemente irían tras los bolsillos más grandes de la productora.

“¿Cuánto? ¿En qué medida lo cubrirá el seguro? Es una pérdida de vida, no hay una cantidad en dólares que se pueda nombrar”, dijo Shapiro.

Las muertes en el set han llevado a reformas de seguridad en el pasado, pero Jeff Harris, socio fundador de Harris Lowry Manton LLP y el abogado principal en dos juicios de alto perfil que involucran muertes accidentales en sets de televisión y cine, incluyendo la del doble John Bernecker de “The Walking Dead” y la asistente de cámara Sarah Jones en “Midnight Rider”, dijeron que incidentes como estos son raros si el elenco y el equipo siguen las regulaciones estándar para el uso de armas de fuego en el cine.

“No son complicados”, dijo Harris. “Han existido durante años. Y esto me sorprendió. Estas cosas no suceden si se siguen las políticas de seguridad básicas. Punto”.