Mientras conversa con El Nuevo Día, la cantante, actriz y bailarina Ana Isabelle se prepara para abordar un tren que la llevará de Nueva York a Philadelphia para participar en una gala en la que representará a la producción cinematográfica “West Side Story”, de cuyo elenco forma parte.

Sin tener uno de los papel estelares del filme, los estudios de Disney y Amblin Entertainment, casa productora del cineasta Steven Spielberg, han confiado en ella este rol de embajadora por una sencilla razón: es una de las artistas de Puerto Rico en la cinta que a la vez formó parte de un grupo de talentos boricuas en el rodaje que asesoró a la producción para aportar un contexto fidedigno de la cultura e idiosincrasia puertorriqueñas.

La primera de estas intervenciones será en la gala de 50 aniversario de la Asociación Puertorriqueños en Marcha en Philmore, Philadelphia, en la que se proyectará la cinta y Ana Isabelle participará de una session de preguntas y respuestas.

Es una de las muchas puertas que se han abierto para la talentosa artista, quien afirma que por poco sea el tiempo que aparezca en pantalla, literalmente “nadie me quita lo bailao” en cuanto al cúmulo de experiencias y aprendizaje y contactos que representa esta oportunidad.

“Estoy muy contenta con mi participación en la cinta porque no tengo duda que será un éxito de taquilla y porque estoy segura que va a arrasar con nominaciones y premios y por todo el ‘buzz’ que hay alrededor de esta. Es simplemente épica”, asegura la artista quien luego partirá a Los Ángeles, California, para formar parte de la premier de la cinta en la Meca del Cine la semana entrante.

No obstante, Ana Isabelle no niega que resultó un sinsabor saber que una de las escenas más importantes y extensas en las que intervino quedó fuera de la versión final que llegará a los cines el 9 de diciembre.

“Es una escena en la que actúo directamente con Rachel (Zegler, quien interpreta el rol protagónico de “María”). Era mi única escena dramática sola con ella. Fue mi momento “one on one” con Spielberg. El día que la filmamos estuvimos en el set solo Rachel, Steven y yo, y fue realmente mágico. Pero quedó fuera al igual que muchas otras escenas porque si no la cinta iba a durar tres horas. Lo que agradezco es que el guionista Tony Kushner me llamara personalmente para dejarme saber antes de las proyecciones. De la producción también me llamaron para asegurarme que no había nada malo con la escena y sé que eso pasa. Adriana Barraza, mi maestra de actuación, me había contado, por ejemplo, como para la película ‘Thor’ había filmado cuatro escenas que quedaron fuera en edición”.

Sin embargo, por ser su personaje, “Rosalía”, una de las mejores amigas de “María” y “Anita”, Ana Isabelle aparece en la pantalla en los números musicales y bailables.

“Una de las experiencias más grandes que me llevo es que me tocó cantar la version de ‘America’ que se interpreta en la película para Stephen Sondheim, compositor del musical original qu falleció la semana pasada, para que él aprobara los cambios que se hicieron en la letra. La canté junto a Ariana De Bose (”Anita”) e Ilda Mason, (actriz panameña que encarna a “Luz”, la otra mejor amiga). Además compartimos con el afamado director musical Gustavo Dudamel, quien dirigió a la orquesta y los cantantes para la banda sonora. Son vivencias que nadie me va a quitar”.

Aportación adicional a la película

Otra vivenvia que atesora Ana Isabelle es la oportunidad de haber aportado a la cinta más allá de su talento como parte del comité que creó Tony Kushner para conocer major la cultura puertorriqueña.

“Kushner escogió a tres varones (los bailarines Sebastián Serra, Carlos Falú y David Avilés Morales) y a mí para formar un comité de puertorriqueños. Nos sentamos en una mesa con él por horas en cinco sesiones distintas a hablar sobre Puerto Rico. Tuve que llamar a mi abuela para que me relatara cosas de la época y también teníamos a Rita Moreno en el set, quien compartía sus experiencias. Eso nos llevó a hacer una investigación para aclarar datos históricos además de que Kushner quería captar el acento y las palabras que usamos los puertorriqueños. La producción también contaba con historiadores. Hasta Richie Ray fue un día al set para hablarnos sobre cómo en los años50 la música se usaba para marcar territorio en Nueva York”, rememora.

PUBLICIDAD

Lanza el tema “Gloria”

Ana Isabelle siente tanta satisfacción por haber formado parte de “West Side Story” que en tres semanas lanzará el tema “Gloria”, el cual describe como una expresión de agradecimiento a Dios.

“La letra puede funcionar como una canción de amor, pero realmente es una promesa que le hice a Dios de dedicarle un tema después de vivir una experiencia tan grandiosa como esta”, afirmó.

Para “Gloria” Ana Isabelle contó con la colaboración de los productores musicales Jean Rodríguez y Danny Flores.

Mientras tanto, la actriz se prepara para actuar en una serie en Estados Unidos, de la cual no puede divulgar detalles, y en el 2022 regresa a Puerto Rico para las funciones de “In the Heights” en el Centro de Bellas Artes de Caguas, el 22 y 23 de enero, así como para el rodaje de la película de Roselyn Sánchez “Diario, mujer y café” en la que actuará además junto a Karla Monroig, Marisé Álvarez y Joealis Filippetti.