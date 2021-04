Si te desilusionaste con la noticia de que el actor Regé-Jean Page ya no aparecerá en la segunda temporada de “Bridgerton” interpretando a Simon Basset, el duque de Hastings, tal vez es momento de que dejes de ver la serie, pues ahora le toca a Anthony Bridgerton contar su historia.

Sí, suena contundente, pero si eres de las personas que se “enamora” de un personaje y quieres seguir viendo su evolución una temporada tras otra, tal vez “Bridgerton” -una adaptación de la productora Shonda Rhimes de la serie de libros de la escritora Julia Quinn- no sea para ti y te explico.

Cuando Quinn creó la saga de libros -cuya primera parte llegó a la pantalla a través de Netflix en la pasada Navidad y rápidamente se convirtió en uno de los programas más visto de la plataforma de “streaming”- lo hizo para contar la historia de cada uno de los hermanos Bridgerton, una familia sacada de la ficción, pero a través de la cual se retrata el estilo de vida de la gente adinerada en el Londres de principios del siglo 19.

PUBLICIDAD

Ya en la primera parte de la serie de televisión -extraída del libro “The Duke and I”- se contó la historia de amor de Daphne -la cuarta hija de Violet y Edmund Bridgerton- con el conde de Hastings. En pocos días se convirtió en uno de los programas más visto, pues no se puede negar que la combinación de una historia de amor, un protagonista sexy y escenas candentes siempre llaman la atención.

No obstante, aunque la segunda temporada promete no estar exenta de sensualidad, será diferente, pues ya la trama no girará en torno a Simon y Dafne, sino que se centrará en la historia de amor de Anthony.

La segunda temporada de Bridgerton” estará basada en el libro “The Viscount Who Loved Me”. Este será el momento para que el actor Jonathan Bailey, quien interpreta a Anthony, muestre todo su potencial y busque llenar el vacío que deja el duque de Hastings. La pregunta que muchos se hacen es: “¿lo logrará? Pero para eso habrá que esperar a su estreno que se espera sea a principios de 2022.

En la primera temporada, vimos a un Anthony Bridgerton responsable del bienestar de su familia y de los negocios, pero atormentado por un amor imposible. El vizconde estaba enamorado de la cantante Siena Rosso (interpretada por Sabrina Bartlett) y, aunque al final dio señales de que tomaría una decisión importante motivado por el amor, eso quedo en nada.

Cabe destacar que esa relación con Siena es parte de la adaptación que se hizo para televisión, pues ese personaje no forma parte de la historia en los libros.

PUBLICIDAD

En la nueva temporada, veremos a un Anthony preocupado por su futuro. Es cuando se habla más a fondo de la historia de su padre Edmund, un hombre muy enamorado de su esposa y un gran padre, que falleció a consecuencia de una picadura de abeja a la edad de 38 años.

En ese momento, Anthony, quien desde niño sentía una gran admiración por su progenitor, se encontraba en la casa familiar disfrutando de las vacaciones de verano, pues el joven de 18 años se preparaba para su primer año de estudios en la Universidad de Oxford.

Durante sus años universitarios, Anthony no solamente se preparó para tomar las riendas de la fortuna familiar, sino que también disfrutó de una vida “libertina”.

Por eso, al inicio del segundo libro, al acercase a cumplir los 30 años, Anthony decide buscar una esposa para tener descendencia, transmitir el título de vizconde, convencido de que moriría joven, pues era imposible que pudiera superar en edad a un hombre “tan honorable” como su padre.

Lo que le pondrá un toque llamativo a esa búsqueda serán las exigencias de Anthony, para quien vaya a convertirse en su esposa. Debe ser “razonablemente atractiva”, “no ser estúpida” y, el punto más importante de todos, “no podía tratarse alguien de quien pudiera enamorarse”.

Para el protagonista de la segunda temporada de “Bridgerton” el matrimonio será el “trámite” para engendrar a un heredero y, aunque había visto a través de sus padres que el verdadero amor sí existía, preferirá “evitar las complicaciones”. Después de todo, está seguro de que morirá joven.

PUBLICIDAD

Dejando claro que estaba en la búsqueda de una esposa, en el libro, Anthony presta especial atención a la temporada de fiestas de 1814 para ver quiénes son las candidatas. Este es un detalle que no pasa desapercibido para Lady Whistledown, el enigmático personaje que se encarga de narrar parte de la historia de una manera divertida.

Aunque regresará la mayor parte del elenco, en esta segunda temporada, se integrarán otros personajes, los dos más importantes serán los de las hermanas Kate y Edwina Sharma (Sheffield en la novela original), quienes serán interpretadas por las actrices Simone Ashley y Charithra Chandran.

Para Anthony, Edwina es la candidata perfecta, pero no cuenta con el dato de que, para la joven, la opinión de su media hermana será determinante. Sin embargo, Kate no ve en el vizconde un buen partido para su hermana menor a quien tanto ama.

Falta ver las adaptaciones que se hagan para televisión, pero seguramente volveremos a ver una escenografía y un vestuario impecables salpicado de drama y mucha pasión.

Pero desde te adelanto, no te “enamores” de Anthony, porque ya Netflix reveló que se grabarán la tercera y cuarta temporada de la serie y, si siguen el mismo orden de los libros, veremos las historias de amor de Benedict y Collin, respectivamente. Cada una con sus particularidades, sus conflictos y afectos, pero a la vez el toque de romance y sensualidad que caracteriza a “Bridgerton”.