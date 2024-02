“Argylle” quedó al tope de la taquilla en un débil fin de semana de estrenos

En general, es probable que este fin de semana sea lento en los cines debido a que coincide con el Super Bowl. Se estima que la taquilla sumará unos $40 millones. Aunque no hay que culpar totalmente al campeonato deportivo, pues antes de la pandemia, ese fin de semana recaudaba alrededor de $75 millones. Es poco probable que la taquilla se anime mucho antes del estreno de “Dune: Part Two” el 1 de marzo.

Películas más taquilleras del fin de semana

3. The Beekeeper - $3.5 millones

4. The Chosen - $3.2 millones

7. Anyone But You - $2.7 millones