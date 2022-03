La actriz de raíces puertorriqueñas Ariana DeBose se alzó como la ganadora del premio Oscar como mejor actriz secundaria por su papel de Anita en la película “West Side Story”, dirigida por Steven Spielberg.

De esta manera, DeBose ganó el mismo premio que recibió la puertorriqueña Rita Moreno ya hizo de Anita en 1961, en la primera adaptación cinematográfica del famoso musical “West Side Story” (1957).

La artista se convirtió en la primera actriz afrolatina y abiertamente LGBTQ en ganar en la categoría. “A cualquiera que alguna vez haya cuestionado su identidad”, dijo, “les prometo que hay un lugar para nosotros”.

Desconocido en gran medida en los círculos cinematográficos antes de obtener el codiciado papel, la actriz nacida en Carolina del Norte, de 31 años, se convirtió en el claro favorito para los Oscar después de una temporada de premios llena de victorias.

De Bose ya había ganado el reconocimiento de los Critics Choice y los prestigiosos premios BAFTA británicos se suman al galardón del Sindicato de Actores (SAG, en inglés) como mejor actriz de reparto que DeBose ganó hace dos semanas y a los Golden Globes 2022.

Anteriormente era conocida principalmente como actriz de teatro, con papeles en Broadway en “Bring It On: The Musical”, “Motown: The Musical” y “Hamilton”.

DeBose estuvo nominada en esta categoría junto a las actrices Jessie Buckley (“The Lost Daughter”), Judi Dench (“Belfast”), Kirsten Dunst (“The Power of the Dog”) y Aunjanue Ellis (“King Richard”).