En un filme con cientos de efectos digitales, el recurso visual más impresionante y crucial de “Cruella” es su vestuario. Como parte de la promoción para el estreno del filme, tanto en cines como en opción Premium de Disney Plus, El Nuevo Día tuvo la oportunidad de charlar en exclusiva con la diseñadora de vestuario Jenny Beavan. La ganadora del Oscar por su trabajo en “Mad Max Fury Road” nos contó los detalles de como fue canalizar la pasión de Cruella De Ville por la moda en un vestuario práctico y memorable para las cámaras.

Tienes a dos protagonistas que son apasionadas por la moda y se expresan a través del vestuario, ¿crees que esto requirió más de ti como artista?

“Wow, sí, eso es una buena pregunta. Fue un proyecto difícil, pero no por el material. Es un proyecto masivo en términos de vestuario y tuvimos muy poco tiempo para prepararnos para la fotografía principal. Pero no es la primera vez que tengo que lidiar con un reto como ese. En realidad ha sido la historia de mi vida como profesional. Si es un proyecto imposible llama a Jenny ella logrará que sea posible. (Se ríe) De la misma forma, tener toda la libertad creativa logró que fuera la experiencia más divertida que he tenido”.

PUBLICIDAD

Imagen tras bastidores de la producción de la película "Cruella". Foto por Laurie Sparham. © 2021 Disney Enterprises Inc. All Rights Reserved. (Laurie Sparham)

En un filme donde todas las escenas tienen un elemento distintivo de vestuario como el eje dramático de la trama, ¿hubo alguna secuencia en particular que fue la más retante?

“Sí. La mayoría de la película en términos generales fue un viaje de nostalgia a toda la moda de mi juventud en los 70. Obviamente con un toque más extravagante. Pero la primera gran escena del filme donde vemos la gala de la Baronesa, eso requirió ropa de época para comunicar que estamos en los 60 con personas que estaban tratando de evocar la aristocracia del siglo 18. Eso es algo bien especifico y lo otro es que es la escena que establece la opulencia visual del resto del filme. Creo que nos quedo bien, pero fue el reto más grande”.

Imagen tras bastidores de la producción de la película "Cruella". Foto por Laurie Sparham. © 2021 Disney Enterprises Inc. All Rights Reserved. (Laurie Sparham)

Las dos Emma (Thompson y Stone) han señalado el vestuario como uno de los recursos esenciales para sus interpretaciones. ¿Cómo fue el proceso de establecer una relación creativa con ellas para el diseño de su vestuario?

“Bueno, a Emma Thompson yo ya la conocía muy bien. Yo sé como ella trabaja y los trucos para que se sienta cómoda. Pero aun así su vestuario es tan específico que no hubo mucho espacio para colaboración. Fue lograr que la ropa le quedara espectacular. Pero todas las piezas claves de vestuario de ella y de Cruella estaban dictadas en el guion. Nuestro trabajo mayormente fue lograr que se viera bien para las cámaras. Esta es la primera vez que me toca trabajar con Emma Stone. Y ella es una chica maravillosa. Y no hubo ni una sola pieza que no le quedara espectacular. Eso fue un reto cuando nos tocó vestirla cuando es Estella, porque el personaje todavía no ha reclamado su estilo. Eso fue un reto pero uno bien divertido”.